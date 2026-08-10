Santiago Cúneo se afilió al PJ bonaerense, apoyó a Kicillof y anunció que será precandidato a gobernador

Santiago Cuneo al ingresar a la sede del PJ (Aglaplata)

Guardar

El periodista y referente del Movimiento Democrático Confederal Argentino, Santiago Cúneo, formalizó su reafiliación al Partido Justicialista bonaerense durante un acto en La Plata, donde anunció su precandidatura a gobernador y apoyó la proyección presidencial de Axel Kicillof para 2027 y celebró que “el partido haya vuelto a abrir sus puertas”.

En un acto celebrado en la sede del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, resaltó la necesidad de reconstruir el peronismo y convocó a la militancia a disputar el sentido del futuro para Argentina.

PUBLICIDAD

Durante la actividad, el periodista destacó la importancia de que la conducción del PJ bonaerense esté en manos de Axel Kicillof y valoró la decisión política de abrir el partido a nuevas expresiones. “Tener un presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires como Axel, que toma la decisión de correr riesgo, porque la democracia implica en sí mismo la negación del autoritarismo y la posibilidad de ganar o perder cuando uno administra un instrumento electoral que no está escriturado”.

Durante su discurso, aludió a la historia del partido y a la pluralidad como condición para la vigencia del peronismo. Recordó discursos y llamó a que la disidencia interna y la militancia vuelvan a ser el motor de la vida partidaria: “Los partidos no se escrituran. Nadie se puede llevar la escritura de un partido a su casa. Recordaba recién en la charla, también con el Cuervo, aquel discurso de Antonio Cafiero en el cual convocaba a la pluralidad, a la militancia, al calor de la disidencia. Y eso tiene que estar más presente que nunca”.

PUBLICIDAD

La autocrítica fue uno de los ejes de su alocución. Fue allí que reconoció errores cometidos por el peronismo en el pasado reciente: “Nosotros fuimos gobierno y le pavimentamos la vuelta a la derecha más rancia y conservadora, y ahora con rasgos más marcados que nunca de genuflexión y entrega”.

Santiago Cuneo formalizó su respaldo a la construcción de Kicillof (Aglaplata)

Al referirse al actual gobierno nacional, lo calificó como un “proyecto genocida” y advirtió sobre los riesgos que enfrenta la organización social argentina: “Creen haber llegado al final de los tiempos, al ciclo definitivo en que iban a poder demoler los cimientos de la comunidad planteada por el Teniente General Don Manuel Belgrano”.

PUBLICIDAD

Durante el acto, formalizó su decisión de competir en las próximas elecciones como precandidato a gobernador de la provincia. “Esto es una responsabilidad, porque tener un presidente del Partido Justicialista como Axel, que toma decisiones, implica que asumimos el desafío de construir una propuesta para ganar”, dijo. También indicó que deberá competir con “compañeros intendentes”, en referencia a los nombres de los dirigentes peronistas que buscarán estar en la conversación por la gobernación provincial por el peronismo.

Remarcó que el peronismo debe ser capaz de articular una mayoría social y que sólo será posible “si, una vez que se gana la elección, no se producen actos revolucionarios posteriores para concretar el proyecto político”. Para Cúneo, la simple victoria electoral no garantiza el cambio: “Elecciones gana cualquiera. Fíjense quién está en la casa de gobierno”.

PUBLICIDAD

También pidió “la libertad de todos los presos políticos”. Allí fue cuando defendió la figura del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En ese pedido por presos políticos también incluyó a Cristina Kirchner.

“Siete millones de argentinos no fueron a votar el año pasado. Y ese número es gigantesco porque define que Argentina retome el rumbo correcto”, puntualizó y dijo que hay que ir a buscar a esa franja del electorado que no votó el año pasado. Convocó a la militancia a salir a persuadir: “Si nosotros no somos capaces de enamorar, persuadir, convencer, va a ser muy difícil que hagamos que ese número se reduzca y se transforme en un voto positivo hacia la patria, que está en terapia intensiva, coma cuatro y pronóstico reservado”.

PUBLICIDAD

Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay, fue nexo para la afiliación de Cuneo al PJ (Aglaplata)

Tras anunciar su precandidatura a la gobernación, también planteó que quienes integren las listas deben poder realizar actividades comunes, como hacer compras en el almacén o llevar a sus hijos a jugar, y señaló que esos hombres y mujeres deben ser “los músicos nuevos de las canciones nuevas de las que habla Axel”.

El acto contó también con la presencia de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, consejero del PJ provincial y coordinador nacional del armado de Kicillof. Larroque valoró la instancia de reafiliación y reflexionó sobre el momento social y político del país.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló la gravedad de la situación social: “Tenemos que estar respondiendo; se multiplican las demandas. No solo de los sectores humildes, los trabajadores, la gente que naturalmente puede necesitar asistencia del Estado, sino que hoy vemos que hay una clase media que también necesita asistencia social. Parece mentira, pero es así. Hay una depredación de parte de este gobierno hacia la clase media y todos lo sabemos, lo que pasa con las familias endeudadas”.

Santiaco Cúneo y Andrés Larroque (Aglaplata)

Larroque advirtió sobre un deterioro de la soberanía nacional y una crisis de representación: “Quizás peor, es una situación terminal en materia de soberanía. Creo que cuando decíamos y lo planteamos en el 2023 en la campaña que Milei era la disolución nacional, creo que nos quedamos cortos, porque estamos viendo un espectáculo espantoso”.

PUBLICIDAD

El ministro consideró que el justicialismo debe reconstruirse tras la peor crisis de su historia reciente. “Si gana la elección un personaje que tenía una motosierra en la mano, que hablaba de vender órganos, de niños en vaselina, bueno, todas las cosas. Entonces, cuán mal hicimos las cosas nosotros para que esté pasando esto hoy en Argentina”.

Subrayó que la pérdida de gobernadores peronistas es un indicador de la magnitud de la crisis: “Antes de las elecciones del 2023, el peronismo y sus adyacencias reunían 19 gobernadores. Eso cambió diametralmente. Hoy no sabemos si tenemos seis, ocho, siete, nueve gobernadores. Para algunos temas, quizás algunos menos”.

PUBLICIDAD

El acto terminó con la marcha peronista sonando en el sexto piso del edificio del PJ provincial.