Gamer logra que Steam le dé un reembolso de 100 dólares de un juego: ya había jugado 470 horas

Steam reembolsó el pago completo de Battlefield 6: Phantom Edition a un usuario que acumuló 470 horas de juego. (VALVE)

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Un usuario de Steam consiguió que la plataforma le reembolsara el pago completo de Battlefield 6: Phantom Edition a pesar de haber jugado durante 470 horas, un hecho que rompe los límites tradicionales establecidos por la tienda digital.

El usuario, conocido como ExplorEverythingOnce, relató en Reddit que la decisión de solicitar el reembolso surgió tras la eliminación de varios modos de juego por parte de DICE y Electronic Arts. En particular, la desaparición de “Rush”, uno de los modos históricos de la franquicia, fue la gota que colmó el vaso.

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El jugador argumentó ante el soporte de Steam que, sin previo aviso, fueron retirados los modos Rey de la Colina, Duelo por Equipos y el propio Asalto (Rush), el favorito del usuario. Según sus palabras, “es, con diferencia, el modo al que más tiempo le dedico”.

La reacción de Steam fue sorprendente para muchos. El agente de soporte coincidió en que no era correcto que se eliminaran modos de juego anunciados como disponibles en la página oficial del producto. La plataforma procedió a reembolsar $109.24 dólares, el valor de la edición especial, después de casi un año desde la compra y con un uso que supera el tiempo establecido por la plataforma.

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Steam devolvió 109.24 dólares por Battlefield 6 pese a que su política de reembolso fija un límite de 14 días y dos horas de uso.

Por qué este rembolso en Steam crea un precedente

Las políticas de reembolso de Steam son reconocidas por su rigidez: dos horas de juego y 14 días desde la compra como condiciones máximas. Sin embargo, la historia de ExplorEverythingOnce demuestra que existen excepciones cuando las circunstancias lo ameritan.

El usuario aportó como prueba la página oficial de Battlefield, donde aún se publicitan modos como Rush entre las características del juego, y comunicó al soporte que estos modos habían sido eliminados posteriormente sin aviso.

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Steam aceptó el argumento y aplicó una lógica similar a la que ya había utilizado en otros casos polémicos, como el de Helldivers 2. En ambos, la plataforma priorizó la transparencia y la correspondencia entre lo que se ofrece y lo que efectivamente recibe el consumidor.

Esta decisión se fundamenta en que mantener la publicidad de modos eliminados constituye publicidad engañosa, una infracción que puede tener consecuencias legales y reputacionales.

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Steam consideró válida la prueba de que Battlefield 6 seguía publicitando modos eliminados, un punto vinculado a la publicidad engañosa.

La situación es especialmente relevante porque la eliminación de modos de juego afecta directamente la experiencia del usuario, que basa su compra en las características anunciadas. En este caso, los modos retirados seguían figurando en la página de Steam como disponibles, lo que motivó al soporte a considerar válida la reclamación.

Valve alerta de brecha de datos que afecta a usuarios

Valve ha notificado a sus usuarios en Europa sobre una brecha de datos que afecta a quienes reservaron la consola Steam Machine o el mando de Steam. El incidente se originó tras un ciberataque a CEVA Logistics, socio logístico de Valve para envíos de hardware, encargado de gestionar los pedidos en la región.

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La filtración podría incluir nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y detalles de compra, como tipo y precio del producto solicitado, correspondientes a reservas realizadas entre el 29 de julio y el 1 de agosto.

La compañía de videojuegos aclaró que la brecha no involucra contraseñas, información de pago ni códigos de seguridad de Steam, ya que CEVA no gestiona esos datos. Valve advirtió a los usuarios sobre la posibilidad de recibir mensajes fraudulentos, por correo electrónico, SMS o llamadas, que aparentan provenir de Steam, Valve o empresas de mensajería.

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Valve alertó sobre una brecha de datos en Europa que afecta a usuarios que reservaron la Steam Machine o el mando de Steam. (VALVE)

Estos mensajes pueden solicitar confirmaciones de entrega, pagos de tasas o el acceso a sitios web para verificar pedidos, ante lo cual la empresa recomienda ignorar cualquier solicitud de este tipo.

Valve también informó que no es necesario modificar contraseñas ni la configuración de la cuenta. Por su parte, CEVA ha aislado los sistemas comprometidos y sigue investigando junto a expertos en ciberseguridad para delimitar el alcance del ataque y proteger la información de los clientes.

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