Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

Una pantalla en un centro de datos muestra un mapa de Panamá con áreas marcadas en rojo que indican posibles ataques o intrusiones cibernéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de mil millones de intentos de ciberataques fueron detectados en Panamá en tan solo los primeros seis meses de 2026, según cifras recientes de FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet.

El dato revela la aceleración del panorama de amenazas digitales y el desafío que enfrentan las organizaciones panameñas para proteger sus operaciones.

La actividad maliciosa no es nueva, pero la tendencia se intensificó en los últimos años, se afirma.

Durante el 2025, el país registró 4.800 millones de intentos de ciberataques, un volumen que coloca a Panamá en el centro de la discusión sobre ciberseguridad regional.

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El mismo informe señala que el número de intentos de escaneo activo, una técnica de reconocimiento utilizada por los atacantes para identificar vulnerabilidades, superó los 1.000 millones en el primer semestre de 2026.

Imagen que muestra a un profesional sosteniendo una tablet con un ícono de candado, simbolizando la protección de datos, mientras que en el fondo se observa a un hacker con un código binario, representando las amenazas de filtraciones y ataques cibernéticos. Foto: Composición Infobae Perú

El aumento de los ciberataques en Panamá responde a la adopción de estrategias cada vez más sofisticadas por parte de los atacantes.

FortiGuard Labs destaca que los criminales han dejado de lado las campañas masivas para enfocarse en blancos específicos, utilizando herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Estas tecnologías les permiten automatizar desde la intrusión hasta la explotación, lo que agiliza y amplifica el alcance de sus acciones.

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Respecto al estado actual de la ciberseguridad en Panamá, las cifras del reporte muestran que la nación enfrenta un incremento sostenido de amenazas digitales, atribuido en gran medida al uso de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes.

El entorno obliga a las empresas a replantear sus estrategias y a invertir en soluciones más integradas y proactivas para salvaguardar sus sistemas críticos.

El reporte subraya que la dark web se consolida como un mercado activo para la comercialización de herramientas de ataque y credenciales robadas. El acceso a inteligencia artificial ha reducido barreras de entrada para los ciberdelincuentes, permitiéndoles ejecutar campañas maliciosas con mayor rapidez y escala.

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Una persona encapuchada duplica una llave, asistida por una publicación de red social que muestra la imagen de otra llave, en un entorno de trabajo poco iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de años anteriores, los atacantes dedican más tiempo a investigar servicios vulnerables antes de lanzar ataques, según el análisis de FortiGuard Labs.

“En los últimos dos años se ha visto un alza importante en el número de ciberataques. Parte de esto tiene que ver con cómo los ciberdelincuentes están usando la Inteligencia Artificial para realizar los ataques”, explicó Rudiger Fogelbach, gerente de Ingeniería para Centroamérica de Fortinet, citado por los medios.

El directivo advirtió que la inteligencia artificial permite ataques más dirigidos y personalizados, lo que incrementa el riesgo para usuarios y empresas.

En 2025, FortiGuard Labs señaló que bloqueó 3,8 billones de intentos de explotación de vulnerabilidades a nivel global, además de impedir 2.710 millones de entregas de malware y bloquear 257 millones de variantes nuevas de software malicioso. Estas acciones han sido posibles gracias a la combinación de sistemas de alerta temprana, inversiones en infraestructura y el desarrollo de tecnologías propias basadas en inteligencia artificial.

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Fortinet, presente en Panamá desde hace más de 25 años, informó que continúa ampliando su inversión en talento y tecnología para fortalecer la resiliencia digital del país. La compañía impulsa un ecosistema de canales y proveedores de servicios que permite a las organizaciones locales acceder a plataformas integradas de protección, adaptadas a los desafíos de entornos híbridos y distribuidos.

FILE PHOTO: Un hombre sostiene una computadora portátil mientras se le proyecta código cibernético en esta imagen ilustrativa . REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Se detalló que las soluciones ofrecidas en el mercado incluyen redes seguras, servicios SASE unificados y operaciones de seguridad apoyadas en inteligencia artificial, todo respaldado por un sistema operativo común, procesadores ASIC propios y una infraestructura global.

La formación y la educación se mantienen como pilares de la estrategia contra el ciberdelito. “Nuestro compromiso con Panamá se mantiene. Consideramos de gran importancia seguir capacitando a la ciudadanía y a las empresas para que estén cada vez mejor preparadas”, afirmó a los medios Carolina Velasco, Country Manager de Fortinet Panamá.

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Destacó la necesidad de promover una mayor conciencia sobre los riesgos digitales y fomentar una actitud crítica para detectar y responder ante amenazas.

El entorno cambiante y la sofisticación de los ataques llevan a las organizaciones panameñas a replantear sus políticas de ciberseguridad, integrando nuevas tecnologías y fortaleciendo la preparación de sus equipos. De acuerdo con el informe, solo una estrategia integral y colaborativa permitirá a Panamá enfrentar con éxito el nuevo escenario digital.