Cuáles son las diferencias entre las alertas de sismo de Google y Apple

El sistema de alertas sísmicas de Android opera a nivel mundial aprovechando la infraestructura de los propios teléfonos. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Google / Apple)

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Un terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en el departamento del Chocó, Colombia, provocó escenas de alarma en varias regiones del país. Los primeros informes señalaron que el movimiento telúrico tuvo una duración mayor a un minuto y ocasionó daños estructurales en edificaciones ubicadas en Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia.

La experiencia de este evento ha vuelto a poner bajo la lupa la importancia de los sistemas de alerta temprana para terremotos y las diferencias entre las soluciones tecnológicas que ofrecen Google y Apple a través de sus plataformas móviles.

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Ambos sistemas, integrados en dispositivos Android y iPhone, tienen el propósito de advertir a la población con segundos de anticipación para que puedan resguardarse. Sin embargo, existen diferencias notables en la forma en que detectan los movimientos telúricos, emiten las alertas y gestionan la información de seguridad que llega a los usuarios.

Habitantes de una ciudad reciben notificaciones de alerta sísmica en sus dispositivos Android, las cuales indican la implementación del sistema de detección de temblores de Google. (Foto: Android)

Comparativa de alertas de sismo entre Google y Apple

El sistema de alertas sísmicas de Android opera a nivel mundial aprovechando la infraestructura de los propios teléfonos. En EE. UU., particularmente en California, Washington y Oregón, Google colabora con el equipo de ShakeAlert, que dispone de una red de 1.675 sensores sísmicos especializados. Esta red detecta los temblores, determina la localización y magnitud del sismo y, posteriormente, emite una señal al sistema de alertas de Android, que la transmite de inmediato a usuarios.

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Fuera de estos estados estadounidenses, Android emplea una metodología de participación colectiva. Los teléfonos Android, equipados con acelerómetros sensibles, pueden detectar vibraciones características de un sismo. Cuando un dispositivo percibe una vibración sospechosa, envía información al servidor central de Google junto con una ubicación aproximada.

El servidor analiza la información proveniente de millones de aparatos para confirmar si se trata de un terremoto real. En esencia, los usuarios de Android participan en una red mundial de detección, funcionando sus dispositivos como minisismómetros.

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Algunas alertas gubernamentales de Apple no pueden desactivarse, ya que su emisión depende de la política de emergencias de cada autoridad local. REUTERS/Abdul Saboor

Por el contrario, Apple basa su sistema en la recepción de alertas gubernamentales y de emergencia, las cuales son emitidas por las autoridades competentes de cada región o país. Estos mensajes pueden advertir sobre amenazas inminentes, condiciones meteorológicas extremas, alertas AMBER y otras situaciones de seguridad pública.

En el caso de los terremotos, Apple ha implementado alertas de seguridad mejoradas en países como Estados Unidos y Taiwán, que proporcionan avisos específicos sobre sismos e inundaciones. Estas alertas se transmiten a través de Wi-Fi y datos celulares, permitiendo que la información llegue a los dispositivos iPhone y Apple Watch de manera eficiente.

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Ambos sistemas muestran diferencias marcadas en la tecnología subyacente. Android utiliza la vasta base de usuarios y los sensores de los propios dispositivos para detectar sismos, mientras que Apple depende principalmente de la información oficial que emiten las autoridades locales y de la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones.

Los teléfonos Android, equipados con acelerómetros sensibles, pueden detectar vibraciones características de un sismo. (Captura Google)

Los usuarios de Android pueden recibir alertas unos segundos antes de que el temblor se haga perceptible, según la rapidez del sistema de detección y procesamiento. En el caso de Apple, la inmediatez de la alerta depende de la velocidad con que las autoridades emitan la advertencia y de la capacidad de los operadores móviles para distribuir el mensaje a los dispositivos en una zona afectada.

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Cómo es el funcionamiento de las alertas de sismo en dispositivos Android

El sistema de Android distingue entre dos tipos de notificaciones para sismos de magnitud 4.5 o superior. La primera, denominada alerta de atención, advierte sobre temblores leves y facilita información adicional si el usuario interactúa con la notificación. Esta alerta está destinada a quienes experimentarán sacudidas de intensidad MMI 3 o 4, y respeta la configuración de volumen y notificaciones del dispositivo.

La segunda, llamada alerta de acción, se activa frente a temblores de intensidad moderada o fuerte (MMI 5 o superior), y tiene como finalidad captar la atención del usuario para que pueda protegerse. Esta alerta ignora el modo No molestar, activa la pantalla y emite un sonido fuerte, asegurando que la advertencia llegue incluso si el dispositivo está en silencio.

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Apple depende de la información de las entidades gubernamentales y no de los celualres, como lo hace Google con los dispositivos Android.

Al pulsar cualquier tipo de alerta, el usuario accede a información de seguridad con pasos recomendados para actuar tras un terremoto, así como un mapa que muestra una estimación temprana de la localización y magnitud del evento sísmico. Los datos proporcionados ayudan a tomar decisiones informadas en tiempo real, lo que puede resultar fundamental para preservar la integridad física de quienes se encuentran en zonas de riesgo.

Además, Android integra la información sísmica en la Búsqueda de Google. Basta con consultar “terremoto cerca de mí” para obtener datos sobre la actividad sísmica reciente en la ubicación del usuario. Esta funcionalidad facilita el acceso inmediato a información relevante tras sentir un temblor.

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Alertas de emergencia y sismos en el ecosistema de Apple

En el caso de los dispositivos Apple, las alertas de emergencia abarcan una gama más amplia de situaciones, desde notificaciones gubernamentales hasta advertencias sobre amenazas a la vida y condiciones meteorológicas extremas. Estas alertas pueden recibirse tanto en el iPhone como en el Apple Watch, dependiendo del país o región y de la compatibilidad del operador móvil.

Apple ha introducido las llamadas alertas de seguridad mejoradas, disponibles en Estados Unidos y Taiwán para quienes utilizan iOS 26.2 o posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas AMBER y de seguridad pública —como la notificación de niños extraviados en Estados Unidos— también forman parte de este sistema, aunque no están disponibles en todas las regiones. Algunas alertas gubernamentales no pueden desactivarse, ya que su emisión depende de la política de emergencias de cada autoridad local.

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El usuario puede administrar las preferencias de alertas desde la configuración del iPhone, donde es posible activar o desactivar distintos tipos de mensajes. En Estados Unidos, se incluye la opción de recibir alertas de emergencia de prueba, que se pueden gestionar según la versión de iOS instalada en el dispositivo.

Apple ha introducido las llamadas alertas de seguridad mejoradas, disponibles en Estados Unidos y Taiwán para quienes utilizan iOS 26.2 o posterior. Este sistema proporciona avisos adicionales en situaciones de emergencia, como terremotos o inundaciones, y utiliza tanto redes Wi-Fi como datos celulares.

El iPhone puede recibir alertas de sismo y transmitirlas de forma anónima a otros dispositivos Apple cercanos, aumentando la posibilidad de que la advertencia llegue a tiempo a quienes puedan estar en peligro.

En Android, el sistema de alertas se encuentra habilitado de forma predeterminada en la mayoría de los dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La opción de optimización de la recepción de alertas permite que la ubicación aproximada del usuario se comparta temporalmente con Apple, a fin de mejorar la precisión y confiabilidad de las notificaciones. Esta función es voluntaria y requiere un plan de datos activo cuando el Apple Watch no está enlazado a un iPhone o a una red Wi-Fi. Apple señala que no almacena los datos de localización aproximada del usuario.

En situaciones de terremoto, Apple utiliza un sistema de alertas de dos niveles: la alerta de detección avisa sobre la ocurrencia de un sismo cercano para que el usuario se prepare, mientras que la alerta de acción indica la necesidad de tomar medidas inmediatas en caso de temblores fuertes. Ambas notificaciones informan sobre la magnitud estimada del evento y la proximidad al epicentro, incluyendo recomendaciones de seguridad.

Configuración de preferencias y disponibilidad regional

En Android, el sistema de alertas se encuentra habilitado de forma predeterminada en la mayoría de los dispositivos, siempre que el usuario permita el acceso a la ubicación y tenga activa la función de detección de emergencias. Esto convierte a Android en una herramienta accesible para la mayoría de la población mundial que utiliza este sistema operativo.

En el caso de los dispositivos Apple, las alertas de emergencia abarcan una gama más amplia de situaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Apple, las alertas gubernamentales y de seguridad mejorada se activan por defecto, aunque pueden ser gestionadas desde la sección de notificaciones del menú de configuración.

La posibilidad de recibir alertas de prueba está supeditada a la región y al operador móvil, y algunas funciones avanzadas, como las alertas de seguridad mejoradas, solo están disponibles en países seleccionados y requieren versiones específicas del sistema operativo.

Las condiciones de la red y la compatibilidad con el operador pueden afectar la recepción de las alertas en ambos sistemas. Además, las limitaciones de idioma y región influyen en la disponibilidad de algunas características, como la optimización de alertas o la recepción de determinados tipos de notificaciones.