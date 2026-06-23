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CEO de Epic Games revela por qué muchos juegos multijugador están fracasando

La compañía apuesta por herramientas sociales en Unreal Engine 6 para facilitar la migración de grupos de jugadores

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Tim Sweeney identificó el reto de trasladar comunidades como el mayor obstáculo para nuevos juegos multijugador. (Europa Press)
Tim Sweeney identificó el reto de trasladar comunidades como el mayor obstáculo para nuevos juegos multijugador. (Europa Press)

El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, afirmó que la dificultad para trasladar comunidades de jugadores entre títulos explica el fracaso de numerosos juegos multijugador.

“Los jugadores suelen disfrutar de los juegos con su grupo de amigos, y es prácticamente imposible desplazar a todo un grupo entero de un juego ya en activo a otro completamente nuevo”, según declaró Sweeney al medio surcoreano Inven Global. El ejecutivo subrayó que solo los juegos de enorme éxito, que aparecen cada varios años, logran movilizar comunidades enteras.

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Esta visión parte de la experiencia de títulos como Fortnite, Apex Legends y Call of Duty, donde las comunidades de usuarios ya establecidas dificultan el éxito de nuevas propuestas multijugador. La observación del CEO apunta a un fenómeno de fidelidad grupal, donde la cohesión social representa una barrera significativa para cualquier videojuego que busque captar una base de usuarios relevante.

Primer plano de unas manos sujetando un controlador de videojuegos Xbox negro con los botones iluminados, sobre un teclado de gaming con luces RGB
Los hábitos de consumo cambiaron tras la pandemia, afectando la popularidad de los juegos como servicio. (Reuters)

La respuesta tecnológica: Unreal Engine 6

Epic Games planea enfrentar este desafío desde el desarrollo tecnológico. Sweeney adelantó que Unreal Engine 6, el próximo motor de la compañía, incluirá una herramienta social que permitirá crear chats entre distintos juegos. El objetivo es facilitar que los usuarios puedan invitar y convencer a sus amigos para migrar a nuevas experiencias.

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Solo los mega éxitos que aparecen una vez cada varios años son capaces de triunfar en este proceso de migración de una comunidad. La apuesta de la empresa busca mitigar la inercia social que impide el surgimiento de nuevos títulos exitosos en el segmento multijugador.

Cambios en los hábitos tras la pandemia

Los hábitos de consumo han variado notablemente desde la pandemia de COVID-19. Durante ese periodo, la imposibilidad de realizar reuniones físicas impulsó el uso de videojuegos como forma de interacción social. Juegos de corte social como Animal Crossing y propuestas competitivas como Fortnite se convirtieron en espacios de encuentro virtual para millones de personas.

Vista trasera de la cabeza de una persona con cabello oscuro y auriculares negros, mirando una pantalla de computadora que muestra un juego en línea vibrante
La industria de los videojuegos experimentó despidos y cierres de estudios tras la caída de la demanda colectiva. (Reuters)

La situación cambió en la etapa pospandemia. El consumo de videojuegos ya no mantiene el mismo ritmo, afectando tanto a los títulos multijugador como al sector en general. El sector experimentó despidos y cierres de estudios por la caída en la demanda, tras haber proyectado un crecimiento continuo que finalmente se moderó.

El viraje hacia experiencias individuales

Mientras el juego colectivo se popularizó en los años de aislamiento, las ventas más importantes del presente corresponden a experiencias individuales. El interés de los usuarios se dirige cada vez más a propuestas para un solo jugador, fenómeno que ha incidido en las estrategias de grandes empresas como PlayStation.

Recientemente, PlayStation optó por cancelar varios proyectos multijugador y como servicio, para centrarse en títulos de un solo usuario como nuevas entregas de God of War y Until Dawn. Esta decisión refleja que, aunque la socialización sigue siendo apreciada, no constituye la única vía hacia el éxito comercial en el sector de los videojuegos.

Juegos como Fortnite y Call of Duty concentran comunidades que dificultan el éxito de nuevas propuestas multijugador. (Europa Press)
Juegos como Fortnite y Call of Duty concentran comunidades que dificultan el éxito de nuevas propuestas multijugador. (Europa Press)

El diagnóstico de Tim Sweeney sugiere que la supervivencia de los juegos multijugador dependerá de soluciones que aborden tanto la cohesión de las comunidades como los cambios en el interés de los consumidores. El desarrollo de nuevas herramientas sociales en Unreal Engine 6 representa una apuesta para facilitar la migración de grupos y revitalizar el género, en un contexto donde el mercado ya no responde a las mismas dinámicas que hace pocos años.

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