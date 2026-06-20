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Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

Notificaciones menos intrusivas y regalos entre regiones amplían las opciones para los usuarios

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Epic Games Store incorpora reseñas de usuarios y perfiles personalizables en su nueva actualización. (Europa Press)
Epic Games Store incorpora reseñas de usuarios y perfiles personalizables en su nueva actualización. (Europa Press)

La Epic Games Store enfrenta una transformación profunda en su diseño y funcionamiento, en un intento por posicionarse como una alternativa más completa frente al dominio de Steam.

Desde su lanzamiento en 2018, la tienda digital de Epic Games ha sido objeto de críticas por la falta de funciones sociales y por una interfaz poco intuitiva, factores que han limitado su crecimiento pese a su estrategia de regalar juegos semanalmente y sumar títulos exclusivos.

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Durante su informe anual de 2025, Epic Games confirmó que trabaja en una renovación desde cero tanto de la tienda digital como del Epic Games Launcher. La compañía reconoce que no busca desbancar a Steam de inmediato, pero sí aspira a acortar distancias y mejorar la experiencia de los usuarios que eligen su plataforma. Las imágenes y detalles de la hoja de ruta muestran una apuesta por cubrir carencias históricas y por incorporar funciones largamente solicitadas por la comunidad.

Entre los cambios más inmediatos destacan un rediseño completo de la interfaz y una gestión de biblioteca mucho más eficiente. La nueva versión promete una organización más fluida y una reducción significativa en la cantidad de pasos necesarios para instalar y manejar juegos. Además, Epic Games ha priorizado optimizar la velocidad y el consumo de recursos del launcher, respondiendo así a una de las críticas más recurrentes desde su debut.

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Nuevo diseño Epic Games Store
El launcher de Epic Games optimiza el consumo de recursos y mejora la velocidad de ejecución. (Reddit)

Más funciones sociales y herramientas para la comunidad

Inspirada en el modelo de Steam, la actualización de la Epic Games Store incluirá por primera vez reseñas escritas por usuarios y perfiles personalizables. Hasta ahora, la plataforma solo permitía valorar títulos mediante estrellas, pero la introducción de reseñas detalladas busca fomentar una comunidad más activa y participativa. Los perfiles de jugador personalizables, con avatares y opciones de configuración, abren también la puerta a nuevas vías de interacción y monetización.

La hoja de ruta presentada por Epic Games contempla además la creación de nuevas comunidades y foros de discusión internos, con el objetivo de replicar el ambiente social que ha caracterizado a Steam durante años. Esta apuesta por la interacción entre usuarios está pensada para fortalecer la fidelidad y el sentido de pertenencia en quienes usan la tienda.

Mejoras técnicas, soporte universal y nuevas opciones

El rediseño no se limita a lo visual o a la organización. Epic Games prepara un soporte universal para mandos de control, una demanda importante para quienes utilizan diferentes configuraciones más allá del teclado y ratón. De igual modo, el sistema de notificaciones recibirá una revisión completa para resultar menos intrusivo y más funcional.

Nuevo diseño Epic Games Store
La tienda digital rediseña su interfaz para facilitar la gestión y descarga de juegos. (Reddit)

Entre las novedades previstas se encuentra la posibilidad de regalar juegos entre usuarios de distintas regiones, facilitando la expansión internacional y la integración de comunidades globales. El buscador también será mejorado, lo que permitirá una localización de títulos más rápida y precisa dentro de la biblioteca personal.

Estrategia de competencia

Lejos de la retórica de “Steam killer” que marcó los primeros años de la Epic Games Store, la compañía ha adoptado un discurso más pragmático. El objetivo ahora es consolidarse como una opción sólida dentro del mercado de tiendas digitales para PC, cubriendo funciones básicas que la comunidad considera esenciales y reduciendo la brecha respecto a su principal competidor.

La decisión de reconstruir la plataforma desde la base, en lugar de continuar con parches y pequeños ajustes, marca un punto de inflexión en la estrategia de Epic Games. El crecimiento futuro no dependerá solo del catálogo o de las promociones, sino de la calidad y variedad de herramientas que la tienda ofrezca a sus usuarios.

Epic Games busca recortar distancia con Steam ofreciendo funciones sociales y técnicas esperadas por la comunidad. (Europa Press)
Epic Games busca recortar distancia con Steam ofreciendo funciones sociales y técnicas esperadas por la comunidad. (Europa Press)

El lanzamiento del rediseño y de las nuevas funciones supone un esfuerzo por responder a demandas históricas de la comunidad gamer y por adaptarse a las tendencias actuales del sector. La evolución de la Epic Games Store será clave para definir su papel en un mercado donde la experiencia de usuario y la interacción social son cada vez más relevantes.

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