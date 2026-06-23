A qué hora juega Colombia con RD Congo, dónde verlo legal y más preguntas trend en Google

La selección de Colombia presentaría una alineación que combina experiencia y talento joven para enfrentar a la República Democrática del Congo. (Composición Infobae: X/@jamesdrodriguez / Reuters/Troy Taormina)

El próximo reto de la selección de Colombia en el Mundial 2026 genera una ola de consultas en internet, desde la hora exacta del partido contra la República Democrática del Congo hasta las alternativas legales para ver el encuentro, la alineación inicial del equipo sudamericano y cómo se encuentra la tabla de posiciones tras la primera jornada del Grupo K.

El interés se dispara luego de que Colombia debutara con una victoria frente a Uzbekistán y el Congo sorprendiera a Portugal, dejando el grupo abierto y con altas expectativas para el segundo duelo de ambos conjuntos.

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A qué hora juega Colombia con RD Congo

El duelo entre la selección de Colombia y la República Democrática del Congo corresponde a la segunda fecha del Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se disputará el martes 23 de junio en el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, México.

El próximo reto de la selección de Colombia en el Mundial 2026 genera una ola de consultas en internet.

Para los seguidores colombianos y de otros países, los horarios oficiales son los siguientes: en Colombia, Perú y Ecuador, el partido comenzará a las 21:00; en México (zona centro), la cita será a las 20:00; mientras que en Argentina, la transmisión iniciará a las 23:00.

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En los Estados Unidos, quienes deseen ver el encuentro deben tener en cuenta la diferencia de husos horarios. En la costa este el partido será a las 22:00 (ET), en la zona central a las 21:00 (CT), en la montaña a las 20:00 (MT) y en la costa del Pacífico a las 19:00 (PT). Este despliegue de horarios responde a la amplia audiencia internacional que sigue cada paso de los equipos en la Copa del Mundo.

Cómo ver el partido Colombia vs RD Congo legalmente

Para ver el partido de manera legal, los aficionados en Colombia disponen de varias opciones: la señal abierta de Caracol TV y RCN Televisión, así como las plataformas de cable y streaming como DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+.

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En Colombia, Perú y Ecuador, el partido comenzará a las 21:00. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Perú, la transmisión llegará a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. El resto de Sudamérica podrá seguir el encuentro por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium, mientras que en México la alternativa es ViX.

Estas plataformas garantizan una cobertura en directo y de calidad, respondiendo a la demanda de los hinchas que buscan opciones legales y accesibles para no perderse ningún detalle del Mundial.

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Cuáles son los 11 titulares de la selección de Colombia para el partido contra RD Congo

De acuerdo con la información difundida por ESPN Deportes, la selección de Colombia presentaría una alineación que combina experiencia y talento joven para enfrentar a la República Democrática del Congo. En el arco estará Camilo Andrés Vargas Gil, respaldado por una línea defensiva integrada por Daniel Muñoz Mejía, Davinson Sánchez Mina, Jhon Janer Lucumí Bonilla y Johan Andrés Mojica Palacio.

El defensa de Portugal João Cancelo (d) disputa un balón ante el defensa de República Democrática del Congo Arthur Masuaku durante el partido del Grupo K del Mundial 2026. EFE/ Carlos Ramírez

El mediocampo contará con la presencia de Jefferson Andrés Lerma Solís, Gustavo Adolfo Puerta Molano, Jhon Adolfo Arias Andrade y James David Rodríguez Rubio, quien aporta liderazgo y visión de juego. En la delantera, la dupla será Luis Fernando Díaz Marulanda y Luis Javier Suárez Charris, encargados de buscar los goles que permitan asegurar la clasificación anticipada a la siguiente fase del torneo.

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Cómo ha quedado la tabla del Grupo K tras la primera jornada

Luego de la primera fecha disputada en el Grupo K, Colombia se posiciona como líder absoluto gracias a su triunfo 3-1 ante Uzbekistán, resultado que no solo le dio tres puntos sino también una diferencia de goles de +2. Este arranque sólido permite al seleccionado sudamericano enfrentar la segunda jornada con la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final si obtiene otra victoria.

Por su parte, la República Democrática del Congo y Portugal comparten el segundo puesto tras empatar 1-1 en su primer compromiso, lo que deja abierta la pelea por el pase a la siguiente ronda. En la última posición se encuentra Uzbekistán, que aún no suma puntos y debe mejorar su rendimiento si aspira a mantenerse con vida en la competición.

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La dinámica del grupo anticipa partidos con alta tensión y estrategias ajustadas, ya que cada resultado puede modificar de manera significativa el panorama para las selecciones involucradas.