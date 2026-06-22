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Hasta 30 mil dólares pagan para viajar en avión en primera clase: internet ilimitado, pantallas y bar

La tecnología se concentra en conectividad y personalización con domótica en cabina y entretenimiento avanzado. Etihad, Singapore y Qatar, lideran las búsquedas en Google

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Primera clase prémium, pantallas gigantes y WiFi marcan el lujo a 40.000 pies - crédito Qatar Airways
Primera clase prémium, pantallas gigantes y WiFi marcan el lujo a 40.000 pies - crédito Qatar Airways

Volar en primera clase hoy no es solo viajar con mas espacio: es pagar por una experiencia tecnológica que convierte la cabina en oficina, sala de cine y dormitorio inteligente a 40.000 pies de altura. En rutas largas, el diferencial ya no se mide únicamente en champagne o menús de autor, sino en pantallas gigantes, conectividad estable, domótica en el asiento y sistemas de entretenimiento que funcionan como un “ecosistema” personal.

La competencia en aviación premium entro en una nueva fase, las aerolíneas mas costosas están usando tecnología para justificar tarifas que pueden superar los 30.000 dólares por trayecto. La promesa es clara: menos fricción, mas control y un entorno que se adapta al pasajero, incluso cuando el vuelo dura 14 o 16 horas.

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Durante años, la primera clase se vendió con la idea de exclusividad y servicio. Pero con pasajeros cada vez mas conectados y con mas reuniones remotas, el “lujo” paso a ser también latencia baja, pantallas de alta definición, carga inalámbrica y controles táctiles. El objetivo es que el viajero no sienta que el vuelo es un tiempo muerto, sino un espacio productivo o de descanso con tecnología a la altura de un hotel premium.

Etihad convierte su primera clase en suite inteligente con 4K y control táctil - REUTERS/Bing Guan/File Photo
Etihad convierte su primera clase en suite inteligente con 4K y control táctil - REUTERS/Bing Guan/File Photo

A continuación, así se ve esa evolución en tres nombres que compiten en la cima.

1) Etihad Airways, hasta 30.000 dólares: suites como cabinas inteligentes

Etihad lleva la idea de “habitar” el vuelo al extremo: sus suites priorizan automatización, conectividad y entretenimiento en 4K, con una lógica de espacio privado.

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Pantallas, WiFi y audio para viajar como en un cine personal

  • Pantallas táctiles grandes: desde 20 pulgadas en 4K (A321LR) hasta 24 pulgadas en First Apartments del A380, con inclinación y rotación para ver contenido desde la cama
  • WiFi de alta velocidad ilimitado incluido para primera clase durante todo el trayecto
  • Bluetooth y carga inalámbrica, además de puertos USB y corriente alterna para equipos de trabajo
  • Televisión en vivo y catalogo bajo demanda con mas de 1.000 horas, mas cámaras exteriores para ver el paisaje en tiempo real

Domótica del asiento: control total con un toque

La experiencia se maneja desde controles táctiles o tabletas, que permiten ajustar:

  • firmeza del asiento con amortiguación neumática
  • función de masaje
  • iluminación ambiental
  • cierre electro-mecánico de puertas de privacidad

Como extra poco visible, pero clave en vuelos largos, suma reducción activa de ruido en cabina y auriculares premium con cancelación.

2) Singapore Airlines, hasta 15.000 dólares: el “cuarto de hotel” en el aire

Singapore Airlines apuesta por una primera clase donde la tecnología no grita, pero lo controla todo. En sus Suites del A380, el pasajero entra a una cabina que se siente como habitación privada.

Singapore Airlines lleva la automatización al extremo con suites tipo hotel en el A380 - REUTERS/Caroline Chia/File Photo/File Photo
Singapore Airlines lleva la automatización al extremo con suites tipo hotel en el A380 - REUTERS/Caroline Chia/File Photo/File Photo

Suites del A380: automatización de espacio y pantalla “tamaño cine”

  • Sillón motorizado que gira electrónicamente hasta 270 grados
  • Tableta inalámbrica como centro de control: luces, entretenimiento y persianas dobles con apertura y cierre electrónico
  • Pantalla de 32 pulgadas montada en brazo giratorio motorizado, usable desde el sillón o la cama
  • Para parejas, camas dobles: el divisor central baja y las camas se unen con mecanismos del panel
  • Pantallas de 24 pulgadas y control remoto táctil
  • iluminación de lectura ajustable en tonos y potencia

En ambas cabinas destaca KrisWorld, un sistema que recuerda preferencias cuando el pasajero inicia sesión, y auriculares premium con cancelación activa de ruido.

3) Qatar Airways, hasta 12.000 dólares: conectividad extrema y bar a bordo

Qatar concentra su primera clase principalmente en el A380 y la combina con un enfoque claro: internet rápido, entretenimiento robusto y confort automatizado.

Qatar apuesta por Starlink y baja latencia como diferencial en cabina de lujo
Qatar apuesta por Starlink y baja latencia como diferencial en cabina de lujo

Starlink en cabina premium: el WiFi como argumento central

El gran diferencial es internet satelital Starlink con alta velocidad y baja latencia, pensado para videollamadas, gaming y streaming sin cortes, con acceso gratuito e ilimitado en cabinas premium.

Control táctil y privacidad motorizada

  • pantallas táctiles de hasta 26 pulgadas con el sistema Oryx One
  • emparejamiento por Bluetooth para usar auriculares inalámbricos propios
  • paneles táctiles para reclinación total, masaje lumbar y ajustes del asiento
  • divisores motorizados y control de iluminación por zonas

El lounge a bordo funciona como bar de hotel, con iluminación LED inteligente y pantallas con información del vuelo en tiempo real, diseñado para que el lujo no sea solo individual, también social.

En estas tres aerolíneas, el lujo se traduce en tecnología aplicada a tres obsesiones: conectividad, personalización y descanso real. Para quien paga cifras de cinco dígitos, el valor ya no esta solo en llegar: esta en dominar el viaje minuto a minuto, como si el avión fuera una extensión del ecosistema digital personal.

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