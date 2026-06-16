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Así es el nuevo simulador de vuelo de Google Earth para viajar por el mundo sin salir de casa

Esta experiencia inmersiva aprovecha la tecnología de modelado 3D de Google para mostrar ciudades y entornos naturales con un nivel de detalle notable

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Google Earth - mapas - vuelos - tecnología - 15 de junio
El simulador de vuelo en Google Earth está pensado para personas aficionadas. (Composición Infobae: Google Earth)

Así es el nuevo simulador de vuelo de Google Earth para viajar por el mundo sin salir de casa: la herramienta gratuita, recientemente incorporada a la versión web de Google Earth, permite a cualquier usuario recorrer ciudades y paisajes aéreos en 3D desde su propio ordenador.

A diferencia de versiones anteriores, esta función ya no requiere instalar aplicaciones profesionales y se ejecuta directamente desde el navegador, lo que la hace accesible para curiosos y aficionados a la aviación que buscan experimentar la sensación de pilotar un avión virtual sin salir del hogar.

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Cómo funciona el simulador de vuelo en Google Earth y cuáles son sus principales características

El simulador de vuelo en Google Earth está pensado para personas aficionadas, no para pilotos profesionales. La herramienta se puede activar entrando en la página principal de Google Earth, seleccionando la función de exploración y luego accediendo al menú de herramientas donde se encuentra la opción del simulador de vuelo.

Google Earth - mapas - vuelos - tecnología - 15 de junio
A través de su cuenta de X, Google Earth dio a conocer el simulador de vuelo. (X: Google Earth)

Una vez dentro, el usuario puede controlar una aeronave y desplazarse entre diferentes destinos del mundo, visualizando edificios y paisajes en tres dimensiones que ofrecen una perspectiva única del planeta.

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Esta experiencia inmersiva aprovecha la tecnología de modelado 3D de Google para mostrar ciudades y entornos naturales con un nivel de detalle notable. El simulador permite modificar la altitud y el rumbo, lo que favorece la exploración de diversos puntos de interés globales. Además, la herramienta incorpora imágenes espectaculares y realistas del entorno, generando la impresión de sobrevolar continentes y océanos reales.

Controles y navegación para usuarios principiantes

El manejo del simulador requiere cierta práctica, ya que los controles han sido diseñados para simular de forma sencilla las maniobras básicas de vuelo. Para acelerar el motor del avión, se debe emplear la tecla Página arriba o hacer clic sobre el indicador visible en pantalla. Reducir la potencia del motor es tan simple como pulsar Página abajo o interactuar nuevamente con el indicador, lo que disminuye la velocidad de la aeronave.

Google Earth - mapas - vuelos - tecnología - 15 de junio
El manejo del simulador requiere cierta práctica, ya que los controles han sido diseñados para simular de forma sencilla las maniobras básicas de vuelo. (Captura Google Earth)

El ascenso y descenso de la nariz del avión se controla con las flechas del teclado: la flecha hacia arriba eleva la aeronave, mientras que la flecha hacia abajo permite perder altitud. Para girar lateralmente, las flechas izquierda y derecha inclinan el avión hacia el costado correspondiente, facilitando cambios de dirección durante el vuelo.

En caso de preferir un control alternativo, existe la posibilidad de alternar entre los comandos del teclado y el manejo a través del mouse. Solo es necesario hacer clic dentro del área de simulación para activar esta modalidad, lo que puede resultar más cómodo para ciertos usuarios.

Qué hacer si el avión se estrella y cómo salir del simulador de Google Earth

Durante la simulación, es posible que la aeronave impacte con el terreno, especialmente si se vuela a baja altitud o se pierden los controles. En ese caso, el programa detiene la sesión y muestra un mensaje que indica que el avión se ha estrellado. Para continuar, basta con seleccionar la opción Reiniciar, lo que restablece la aeronave en una posición segura y permite retomar el vuelo sin mayores complicaciones.

Google Earth - mapas - vuelos - tecnología - 15 de junio
Durante la simulación, es posible que la aeronave impacte con el terreno, especialmente si se vuela a baja altitud. (Captura Google Earth)

Para salir del simulador de vuelo y regresar a la vista tradicional de Google Earth, se debe hacer clic en una flecha ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esta acción cierra la experiencia de simulación y devuelve al usuario al mapa estándar.

Problemas conocidos y limitaciones del simulador de vuelo de Google Earth

El simulador presenta algunas limitaciones técnicas que pueden afectar la experiencia. Por ejemplo, al volar cerca del nivel del suelo en zonas situadas por debajo del nivel del mar, como la cuenca Badwater en California, pueden aparecer parpadeos en la imagen o recortes en la visualización del terreno.

Además, mientras se utiliza la función de vuelo, las teclas de acceso rápido propias del mapa estándar quedan desactivadas para evitar interferencias con los controles del avión.

A pesar de estos detalles, el simulador de vuelo de Google Earth representa una oportunidad para descubrir el mundo desde otra perspectiva, permitiendo a los usuarios recorrer ciudades, paisajes naturales y monumentos emblemáticos sin moverse de casa.

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