El conflicto en Medio Oriente reactiva la volatilidad del mercado y complica a los activos argentinos

La renovada tensión en Medio Oriente elevó el petróleo por encima de los USD 83 e inyectó volatilidad en los mercados. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Esta vez fue el turno de Irán: anunció un acuerdo con Omán, el copropietario del Estrecho de Ormuz. Así, los barcos de Israel y de Estados Unidos deberían pedir permiso a ambos países para utilizar el paso estratégico. Se espera que la respuesta estadounidense sea negativa y el conflicto vuelve a tomar temperatura.

Irán adopta una postura tan cambiante como la de Estados Unidos, aunque el tiempo le resulta favorable al no tener que afrontar elecciones como Donald Trump. Su objetivo es superar el enfrentamiento y obtener compensaciones económicas junto con el desbloqueo de fondos en bancos internacionales.

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El impacto del ya no sorpresivo cambio de reglas del juego llegó a la Argentina. Los bonos del Tesoro norteamericano bajaron y su tasa de retorno tuvo un rebote de 7 puntos a 4,68% y el petróleo subió más de 4 por ciento.

Los bonos soberanos registraron una caída directa, con un descenso promedio de 0,6 por ciento. Algunos títulos globales, que inciden en el índice de J.P. Morgan, retrocedieron más de 1 por ciento. Como resultado, el riesgo país subió 18 unidades (+4,2%), alcanzando los 446 puntos básicos y alejándose del piso de 400 puntos básicos, un nivel que nunca llegó a quebrar. El valor más cercano fueron los 402 puntos marcados el 8 de julio.

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La noticia de Medio Oriente impactó sobre el final de la rueda y aún no fue confirmada, por lo que hoy se podrá conocer el alcance real de las pretensiones, ya que quedan varios puntos por acordar. Entre ellos, si las naves de los Estados considerados hostiles podrán transitar o deberán abonar un sobreprecio en el peaje impuesto como indemnización por los daños provocados por la guerra. La propuesta no tiene posibilidades de avanzar, ya que será rechazada, y el resultado concreto es que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado.

En paralelo, la Bolsa sigue sin encontrar motivos para que las acciones suban. El Merval de las líderes perdió 1,76% en pesos y solo 0,4% en dólares por la fuerte caída del contado con liquidación (CCL) de $22 (-1,4%) a 1.560 pesos. YPF fue la más beneficiada por la suba del petróleo en el mundo. El papel subió 2,03% acompañado de Transportadora Gas del Norte con 1,56 por ciento. Otra vez los bancos lideraron las bajas. Macro perdió 3,40% y Galicia, 3,34 por ciento.

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A la vez, las tasas siguen preocupando a empresarios y deudores; a partir de octubre, todas se ubican por encima de 2% efectivo mensual. Hace dos días, ese nivel de tasas se encontraba desde agosto de 2027. La caución a 1 día se mantuvo en 25%, que equivale a 2,08% efectivo mensual. La encuesta mensual que hace el Banco Central entre las principales consultoras (REM) reforzó esta tendencia porque ninguna cree que las tasas bajen durante este año y las ven por encima de la inflación que proyectan. En definitiva, creen que las tasas le ganarán a la suba del dólar.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), a pesar de que se negociaron USD 692,4 millones, el Banco Central compró apenas USD 41 millones para evitar que la divisa perfore el techo de 1.500 pesos. El dólar mayorista cerró a $1.499,50 con un alza de $3 (+0,2%).

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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “los volúmenes operados en dollar linked fueron algo más elevados. En futuros se negociaron 1.441.197 contratos contra los 807.831 previos y el interés abierto agregó USD 57,8 millones. Las implícitas no sostuvieron el desacople con la curva pesos y se corrieron al alza con más fuerza que estas últimas generando compresión en los sintéticos. En soberanos (BYMA, t+1) el volumen de negocios fue de USD 193 millones que es mayor a los 91 millones previos pero menor a los USD 306 millones del lunes y el tramo con menor rendimiento de la curva es el que involucra los vencimientos de 2027”.

El aumento de los negocios en los bonos atados a la devaluación muestra el control sobre el dólar mayorista. El mercado busca cobertura a pesar de que no se pronostica una elevada suba del dólar para fin de año. En tanto, el MEP tuvo un leve aumento de 42 que lo llevó a $1.520 y el “blue” bajó $5 a $1.535 presionado por las elevadas tasas de interés.

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En el overnite, las cotizaciones de anoche mostraban cautela. Dos de los tres principales indicadores bursátiles estaban en alza, porque los inversores ya digieren los cambios repentinos de rumbo. Eran pocos los que apostaban a esta nueva apertura de negociaciones que llevó al petróleo a menos de 80 dólares. Saben que la propuesta de Irán no prosperará y esperan otro corto tiempo de intransigencia para que luego anuncien negociaciones.

El petróleo Brent abrió con un alza de 0,17%, ubicándose en USD 83,68 por barril. En contraste, el oro registró una baja, ya que en contextos de escalada del conflicto los bancos centrales no recompran el metal que previamente vendieron para afrontar las crisis petroleras.

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Para la Argentina, el aumento del precio del crudo resulta más perjudicial que beneficioso. Aunque incrementa el ingreso de divisas, genera temores inflacionarios y provoca una caída en los bonos soberanos, lo que a su vez encarece el pago de los intereses de la deuda.