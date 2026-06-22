Dónde ver Argentina vs. Austria, qué otros partidos del Mundial 2026 juegan hoy y más tendencias en Google

Messi lidera Argentina, mientras Alaba lidera la selección de Austria. (Composición Infobae: Reuters/Jay Biggerstaff/Darren Yamashita)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una jornada clave con la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos. Este lunes 22 de junio, la Selección de Argentina enfrenta a Austria en un partido que concentra la atención del público y multiplica las consultas en internet.

El interés por este encuentro se refleja en el crecimiento de las búsquedas en Google, sobre todo vinculadas a los canales de transmisión, los horarios en distintas regiones y el resto de la programación mundialista.

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Dónde se puede ver en televisión y plataformas el partido de Argentina

La transmisión en directo del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo J está garantizada en Argentina, a través de la señal de cable de TyC Sports, accesible por operadores como Flow, DirecTV y Telecentro.

Argentina llega como favorita en el partido con Austria. (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

Para quienes prefieren el acceso digital, la plataforma TyC Sports Play ofrece el partido en streaming, junto con servicios premium como Disney+, Paramount+ y DGO, que concentran la oferta oficial para celulares y computadoras.

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En España, el enfrentamiento entre Argentina y Austria se transmite en abierto por La 1 de TVE y La 2 de Catalunya. Aquellos que optan por la vía online pueden utilizar RTVE Play, la señal DAZN Mundial y el canal Bar TV Mundial incluido en Movistar Plus+.

A qué hora se juega el partido de Argentina según el país de residencia

El inicio del partido está programado para las 12:00 PM (hora local) en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. En la República Argentina, así como en Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 14:00 horas.

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Argentina viene de ganarle a Argelia en la primera fecha. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

En Colombia, el partido dará inicio a las 12:00 horas, mientras que en México comenzará a las 11:00 horas. La organización de los horarios responde a las diferencias regionales dentro del continente americano, facilitando el acceso de los espectadores.

En el caso de España, la emisión está pautada para las 19:00 horas, un horario considerado estelar para el público europeo.

Qué otros encuentros del Mundial 2026 se disputan en la jornada de hoy

El calendario mundialista ofrece una cartelera amplia para este lunes. Sumado al duelo entre Argentina y Austria, el Grupo I presenta el enfrentamiento entre Francia e Irak en el Philadelphia Stadium. Esta cita abre la jornada y genera expectativas entre los aficionados digitales.

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Francia con Kylian Mbappé juegan su partido contra Irak. (Foto: REUTERS/Pilar Olivares)

La programación se completa con el partido entre Noruega y Senegal en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey, seguido por el choque entre Jordania y Argelia en la Bahía de San Francisco, California.

Cuáles son las principales tendencias de búsqueda en Google sobre el Mundial

Las búsquedas en Google muestran un aumento en el interés por las formaciones titulares y las novedades físicas de los planteles. En el caso de Argentina, los usuarios consultan sobre las posibles variantes tácticas, en especial la inclusión de Julián Álvarez y Nicolás González desde el inicio, después de la victoria por 3-0 ante Argelia.

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Lionel Messi es la principal figura de la albiceleste para el Mundial. (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

La figura de Lionel Messi concentra parte de las tendencias, porque disputa su sexto Mundial con la selección argentina cerca de cumplir 39 años. El análisis táctico de Austria, dirigida por Ralf Rangnick, motiva búsquedas, sobre todo tras su triunfo 3-1 frente a Jordania.

Cómo marcha la tabla de posiciones antes del inicio de estos partidos

El Grupo J muestra a Argentina y Austria en la cima de la clasificación, ambos con tres puntos tras sus victorias en el debut. El resultado del partido de hoy determinará cuál de las dos selecciones accede de manera anticipada a la siguiente ronda.

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Por su parte, Argelia y Jordania disputarán el último encuentro de la fecha con la necesidad de sumar puntos. Una segunda derrota consecutiva dejaría sin opciones a cualquiera de las dos selecciones.