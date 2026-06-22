Tecno

Dónde ver Argentina vs. Austria, qué otros partidos del Mundial 2026 juegan hoy y más tendencias en Google

Lionel Messi liderará a la selección sudamericana a conseguir su boleto a la siguiente fase del Mundial como cabeza de grupo

Guardar
Google icon
Mundial 2026 - Argentina - Austria - tecnología - 21 de junio
Messi lidera Argentina, mientras Alaba lidera la selección de Austria. (Composición Infobae: Reuters/Jay Biggerstaff/Darren Yamashita)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una jornada clave con la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos. Este lunes 22 de junio, la Selección de Argentina enfrenta a Austria en un partido que concentra la atención del público y multiplica las consultas en internet.

El interés por este encuentro se refleja en el crecimiento de las búsquedas en Google, sobre todo vinculadas a los canales de transmisión, los horarios en distintas regiones y el resto de la programación mundialista.

PUBLICIDAD

Dónde se puede ver en televisión y plataformas el partido de Argentina

La transmisión en directo del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo J está garantizada en Argentina, a través de la señal de cable de TyC Sports, accesible por operadores como Flow, DirecTV y Telecentro.

Argentina llega como favorita en el partido con Austria. (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)
Argentina llega como favorita en el partido con Austria. (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

Para quienes prefieren el acceso digital, la plataforma TyC Sports Play ofrece el partido en streaming, junto con servicios premium como Disney+, Paramount+ y DGO, que concentran la oferta oficial para celulares y computadoras.

PUBLICIDAD

En España, el enfrentamiento entre Argentina y Austria se transmite en abierto por La 1 de TVE y La 2 de Catalunya. Aquellos que optan por la vía online pueden utilizar RTVE Play, la señal DAZN Mundial y el canal Bar TV Mundial incluido en Movistar Plus+.

A qué hora se juega el partido de Argentina según el país de residencia

El inicio del partido está programado para las 12:00 PM (hora local) en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. En la República Argentina, así como en Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 14:00 horas.

Argentina viene de ganarle a Argelia en la primera fecha. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)
Argentina viene de ganarle a Argelia en la primera fecha. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

En Colombia, el partido dará inicio a las 12:00 horas, mientras que en México comenzará a las 11:00 horas. La organización de los horarios responde a las diferencias regionales dentro del continente americano, facilitando el acceso de los espectadores.

En el caso de España, la emisión está pautada para las 19:00 horas, un horario considerado estelar para el público europeo.

Qué otros encuentros del Mundial 2026 se disputan en la jornada de hoy

El calendario mundialista ofrece una cartelera amplia para este lunes. Sumado al duelo entre Argentina y Austria, el Grupo I presenta el enfrentamiento entre Francia e Irak en el Philadelphia Stadium. Esta cita abre la jornada y genera expectativas entre los aficionados digitales.

Francia con Kylian Mbappé juegan su partido contra Irak. (Foto: REUTERS/Pilar Olivares)
Francia con Kylian Mbappé juegan su partido contra Irak. (Foto: REUTERS/Pilar Olivares)

La programación se completa con el partido entre Noruega y Senegal en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey, seguido por el choque entre Jordania y Argelia en la Bahía de San Francisco, California.

Cuáles son las principales tendencias de búsqueda en Google sobre el Mundial

Las búsquedas en Google muestran un aumento en el interés por las formaciones titulares y las novedades físicas de los planteles. En el caso de Argentina, los usuarios consultan sobre las posibles variantes tácticas, en especial la inclusión de Julián Álvarez y Nicolás González desde el inicio, después de la victoria por 3-0 ante Argelia.

Lionel Messi es la principal figura de la albiceleste para el Mundial. (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)
Lionel Messi es la principal figura de la albiceleste para el Mundial. (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

La figura de Lionel Messi concentra parte de las tendencias, porque disputa su sexto Mundial con la selección argentina cerca de cumplir 39 años. El análisis táctico de Austria, dirigida por Ralf Rangnick, motiva búsquedas, sobre todo tras su triunfo 3-1 frente a Jordania.

Cómo marcha la tabla de posiciones antes del inicio de estos partidos

El Grupo J muestra a Argentina y Austria en la cima de la clasificación, ambos con tres puntos tras sus victorias en el debut. El resultado del partido de hoy determinará cuál de las dos selecciones accede de manera anticipada a la siguiente ronda.

Por su parte, Argelia y Jordania disputarán el último encuentro de la fecha con la necesidad de sumar puntos. Una segunda derrota consecutiva dejaría sin opciones a cualquiera de las dos selecciones.

Temas Relacionados

Argentina vs. AustriaMundial 2026PartidosGoogleLionel MessiTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

iPhone 17e, iPhone 17 y iPhone 16e: comparativa de cámaras, batería y funciones para usuarios exigentes

La elección se define por uso real, el 17 apunta a quienes priorizan fotografía versátil, fluidez de pantalla y recarga rápida, el 17e equilibra potencia y accesorios magnéticos, y el 16e ofrece buen rendimiento diario

iPhone 17e, iPhone 17 y iPhone 16e: comparativa de cámaras, batería y funciones para usuarios exigentes

La razón por qué Alex Karp, CEO de Palantir, nunca aprendió a conducir

La frase resume una biografía fuera del molde, pasó de la precariedad a una fortuna estimada en 15.200 millones de dólares, mientras construía una firma de análisis e inteligencia ligada a gobiernos

La razón por qué Alex Karp, CEO de Palantir, nunca aprendió a conducir

Mark Zuckerberg diseñó la escuela del futuro, pero la cerrará antes de que sus alumnos puedan graduarse

The Primary School, el colegio impulsado por Priscilla Chan en Silicon Valley, cerrará en 2026 por el descenso de donaciones y la falta de fondos públicos

Mark Zuckerberg diseñó la escuela del futuro, pero la cerrará antes de que sus alumnos puedan graduarse

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 22 de junio?

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 22 de junio?

WhatsApp modo Toy Story 5: cuatro pasos para activarlo y sumarse a la experiencia

Los usuarios pueden agregar como tono de llamadas I Knew It, I Knew You, la canción de Taylor Swift para esta película de Disney

WhatsApp modo Toy Story 5: cuatro pasos para activarlo y sumarse a la experiencia

DEPORTES

Los secretos de Erling Haaland: rituales matutinos, alimentación atípica y métodos de recuperación extrema

Los secretos de Erling Haaland: rituales matutinos, alimentación atípica y métodos de recuperación extrema

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Sistema con luces para cuidar el césped y refrigeración: los detalles del impactante estadio en Dallas donde jugará Argentina

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Joaquín Levinton contó un detalle que marcó su infancia en la mesa de Mirtha Legrand: “No hablé hasta los 4 años”

Joaquín Levinton contó un detalle que marcó su infancia en la mesa de Mirtha Legrand: “No hablé hasta los 4 años”

El conmovedor recuerdo de Gustavo Conti a Silvina Luna en el día que hubiera cumplido años: “De mi corazón”

Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje: el video inédito

“Nunca las llamaron”: Nico Vázquez habló de la posible participación de Bandana en la nueva edición de Popstars

El llanto de Andrea del Boca al recordar a su padre Nicolás en Gran Hermano: “Lo extraño cada día”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles por tercera quincena consecutiva

El Salvador mantiene sin cambios los precios de los combustibles por tercera quincena consecutiva

Al menos ocho lesionados durante balacera al interior de una cervecería en San Salvador

JD Vance dijo que Irán aceptó el regreso de los inspectores de la agencia atómica de la ONU

Las FDI abatieron a dos terroristas de Hamas que violaban el cese del fuego en Gaza

Gabriela Mistral, escritora chilena: “Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia”