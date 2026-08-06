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La formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica en Vélez

Felipe Contepomi definió una alineación con 13 cambios y la presencia de Carreras como apertura

Santiago Carreras será el conductor del equipo (REUTERS/Fernando Ariaz)
Santiago Carreras será el conductor del equipo (REUTERS/Fernando Ariaz)
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Felipe Contepomi, head coach de Argentina, definió una formación con trece modificaciones respecto al equipo que enfrentó a Inglaterra el pasado 18 de julio en Santiago del Estero, en el cierre de la primera fase del Nations Championship. Las bajas obligaron a reorganizar el XV inicial, donde solo Santiago Carreras repite entre los backs, aunque cambia de posición: dejará el puesto de fullback para ocupar el de apertura ante la suspensión de Tomás Albornoz. En su lugar, como número 15, estará Gerónimo Prisciantelli.

El debutante Francisco Moreno se suma en la primera línea junto a Boris Wenger y Ignacio Ruiz, quien vuelve a ser titular por primera vez en dos años. El hooker de Perpignan ya había iniciado dos tests en 2024: el histórico triunfo por 38-30 sobre los All Blacks y la victoria por 79-5 ante Uruguay. La segunda línea la ocuparán Tomás Lavanini y Guido Petti, mientras que Pablo Matera y Benjamín Grondona actúan como alas y Joaquín Moro lo hará como octavo.

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Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz serán titulares (Images via Reuters/Paul Childs)
Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz serán titulares (Images via Reuters/Paul Childs)

En los backs, además del cambio de Carreras, se destacan los ingresos de Simón Benítez Cruz como medio scrum, Faustino Sánchez Valarolo y Lucio Cinti como centros, e Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró en las puntas.

La formación de<b> </b>Los Pumas:

Boris Wenger (1), Ignacio Ruiz (2), Francisco Moreno (3), Guido Petti (4), Tomás Lavanini (5), Pablo Matera (6), Benjamín Grondona (7), Joaquín Moro (8), Simón Benítez Cruz (9), Santiago Carreras (10), Ignacio Mendy (11), Faustino Sánchez Valarolo (12), Lucio Cinti (13), Rodrigo Isgró (14) y Gerónimo Prisciantelli (15).

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Los suplentes:

Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.

Por el lado de Sudáfrica, muchos titulares vuelven al XV inicial. El entrenador Rassie Erasmus optó por una alineación con trece variantes respecto al último triunfo sobre Gales, con varios jugadores que vuelven a la titularidad luego de recuperarse de sus respectivas lesiones.

Ignacio Ruiz será titular (REUTERS/Stephane Mahe)
Ignacio Ruiz será titular (REUTERS/Stephane Mahe)

Entre los siete experimentados que estarán en Buenos Aires figura el capitán Siya Kolisi, bicampeón del mundo, junto a Eben Etzebeth y Lood de Jager, además del regreso de Sacha Feinberg-Mngomezulu y Morné van den Berg tras recibir el alta médica.

La alineación inicial de los<b> Springboks</b>

Boan Venter (1), Johan Grobbelaar (2), Thomas du Toit (3), Eben Etzebeth (4), Lood de Jager (5), Siya Kolisi (6, capitán), Elrigh Louw (7), Cameron Hanekom (8), Cobus Reinach (9), Sacha Feinberg-Mngomezulu (10), Ethan Hooker (11), André Esterhuizen (12), Canan Moodie (13), Edwill van der Merwe (14) y Aphelele Fassi (15).

Los suplentes

Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morné van den Berg y Handré Pollard.

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