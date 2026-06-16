Partidos del Mundial 2026 de junio 16 más buscados en Google: hora, Argentina y más tendencias

Messi y Mbappé son las dos estrellas que tienen sus respectivos combinados nacionales. (Fotocomposición Infobae)

Se está cerrando la primera jornada del Mundial 2026 y los aficionados de todo el mundo vuelcan su atención en las plataformas digitales, como Google, para seguir los detalles de la competencia.

Este martes 16 de junio marca el esperado estreno de selecciones poderosas y candidatas al título, tales como Argentina y Francia.

Por la talla de estas selecciones, los términos relacionados con los partidos de hoy, la hora exacta del debut albiceleste, su posible alineación y los canales de transmisión oficiales se han convertido de inmediato en las principales tendencias en Google.

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Cuántos juegos del Mundial 2026 se disputan hoy

Francia abre la jornada enfrentando a Senegal. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

El calendario oficial de la Copa del Mundo contempla un total de cuatro compromisos para este martes, correspondientes a los Grupos I y J.

Estos duelos marcan el cierre definitivo de la primera fecha para dichas zonas, lo que obliga a los seleccionados a buscar un resultado positivo que les permita posicionarse con calma en las respectivas tablas de posiciones de cara a las próximas jornadas.

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La actividad del día incluye enfrentamientos de alta exigencia competitiva. Aparte de los platos fuertes protagonizados por combinados campeones del mundo, la cartelera ofrece variedad de estilos con el cruce entre Irak y Noruega, sumado al choque que sostendrán los seleccionados de Austria y Jordania.

A qué hora juega la Selección Argentina

El debut del vigente campeón del mundo es la consulta que lidera las tendencias de búsqueda en América Latina. La Selección Argentina iniciará la defensa de su corona frente al combinado de Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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La selección Argentina es favorita para repetir lo conseguido en Qatar. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán sumar sus primeros tres puntos para empezar a perfilar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Los horarios de transmisión varían según la ubicación geográfica de los usuarios. Para el territorio argentino, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará a las 22:00 horas.

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Por su parte, en Chile, Bolivia y Venezuela se podrá sintonizar a las 21:00 horas, mientras que en países como Colombia, Ecuador y Perú la cita está programada para las 20:00 horas. En México, el partido se disputará a las 19:00 horas.

Cuál sería la alineación de Argentina para su debut

La conformación del once titular que saltará al campo en Kansas City genera intensos debates en los motores de búsqueda. La gran atracción del partido se centrará en Lionel Messi, quien saldrá al terreno de juego con una distinción especial por disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera profesional.

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Messi es el único titular fijo de la selección. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

El capitán argentino liderará la ofensiva en un once que buscará el equilibrio defensivo y la tenacidad que caracterizó al combinado en el ciclo mundialista anterior, enfrentando a una escuadra argelina que vuelve a la cita máxima tras doce años de ausencia.

A qué hora y contra qué selección juega Francia

El seleccionado francés, subcampeón de la edición de Qatar 2022 y comandado por Kylian Mbappé, será el encargado de abrir la actividad de este martes 16 de junio.

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El combinado europeo se enfrentará a la Selección de Senegal en un choque correspondiente al Grupo I que tendrá como escenario el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La programación del partido de Francia está fijada para las 16:00 horas en Argentina y Uruguay. Para el público residente en Colombia, Ecuador y Perú, el juego se desarrollará a partir de las 14:00 horas, mientras que en territorio mexicano las acciones iniciarán a las 13:00 horas.

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Francia tiene grandes figuras en su parte ofensiva. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

Senegal llega al torneo con un plantel sólido encabezado por figuras como Sadio Mané y Nicolas Jackson, lo que ha elevado el interés por el partido.

Qué otros partidos completan la jornada de este martes

El resto de la agenda mundialista de la jornada incluye partidos que resultan clave para el desarrollo de los grupos. Uno de los más buscados en internet es el enfrentamiento entre Irak y Noruega, pautado para las 19:00 horas de Argentina en el Boston Stadium.

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Las miradas de los aficionados se dirigen a este partido por la presencia del atacante Erling Haaland, quien hace su estreno en una Copa del Mundo.

La jornada concluye formalmente con el partido entre las selecciones de Austria y Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco, programado para la 01:00 hora de Argentina (ya en la madrugada del miércoles 17).