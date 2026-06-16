Tecno

Partidos del Mundial 2026 de junio 16 más buscados en Google: hora, Argentina y más tendencias

Lionel Messi y Kylian Mbappé debutan con sus selecciones hoy, que se enfrentarán a dos combinados del continente africano

Guardar
Google icon
Messi y Mbappé son las dos estrellas que tienen sus respectivos combinados nacionales. (Fotocomposición Infobae)
Messi y Mbappé son las dos estrellas que tienen sus respectivos combinados nacionales. (Fotocomposición Infobae)

Se está cerrando la primera jornada del Mundial 2026 y los aficionados de todo el mundo vuelcan su atención en las plataformas digitales, como Google, para seguir los detalles de la competencia.

Este martes 16 de junio marca el esperado estreno de selecciones poderosas y candidatas al título, tales como Argentina y Francia.

Por la talla de estas selecciones, los términos relacionados con los partidos de hoy, la hora exacta del debut albiceleste, su posible alineación y los canales de transmisión oficiales se han convertido de inmediato en las principales tendencias en Google.

PUBLICIDAD

Cuántos juegos del Mundial 2026 se disputan hoy

Francia abre la jornada enfrentando a Senegal. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)
Francia abre la jornada enfrentando a Senegal. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

El calendario oficial de la Copa del Mundo contempla un total de cuatro compromisos para este martes, correspondientes a los Grupos I y J.

Estos duelos marcan el cierre definitivo de la primera fecha para dichas zonas, lo que obliga a los seleccionados a buscar un resultado positivo que les permita posicionarse con calma en las respectivas tablas de posiciones de cara a las próximas jornadas.

PUBLICIDAD

La actividad del día incluye enfrentamientos de alta exigencia competitiva. Aparte de los platos fuertes protagonizados por combinados campeones del mundo, la cartelera ofrece variedad de estilos con el cruce entre Irak y Noruega, sumado al choque que sostendrán los seleccionados de Austria y Jordania.

A qué hora juega la Selección Argentina

El debut del vigente campeón del mundo es la consulta que lidera las tendencias de búsqueda en América Latina. La Selección Argentina iniciará la defensa de su corona frente al combinado de Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La selección Argentina es favorita para repetir lo conseguido en Qatar. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
La selección Argentina es favorita para repetir lo conseguido en Qatar. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán sumar sus primeros tres puntos para empezar a perfilar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Los horarios de transmisión varían según la ubicación geográfica de los usuarios. Para el territorio argentino, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará a las 22:00 horas.

Por su parte, en Chile, Bolivia y Venezuela se podrá sintonizar a las 21:00 horas, mientras que en países como Colombia, Ecuador y Perú la cita está programada para las 20:00 horas. En México, el partido se disputará a las 19:00 horas.

Cuál sería la alineación de Argentina para su debut

La conformación del once titular que saltará al campo en Kansas City genera intensos debates en los motores de búsqueda. La gran atracción del partido se centrará en Lionel Messi, quien saldrá al terreno de juego con una distinción especial por disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera profesional.

Messi es el único titular fijo de la selección. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)
Messi es el único titular fijo de la selección. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

El capitán argentino liderará la ofensiva en un once que buscará el equilibrio defensivo y la tenacidad que caracterizó al combinado en el ciclo mundialista anterior, enfrentando a una escuadra argelina que vuelve a la cita máxima tras doce años de ausencia.

A qué hora y contra qué selección juega Francia

El seleccionado francés, subcampeón de la edición de Qatar 2022 y comandado por Kylian Mbappé, será el encargado de abrir la actividad de este martes 16 de junio.

El combinado europeo se enfrentará a la Selección de Senegal en un choque correspondiente al Grupo I que tendrá como escenario el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La programación del partido de Francia está fijada para las 16:00 horas en Argentina y Uruguay. Para el público residente en Colombia, Ecuador y Perú, el juego se desarrollará a partir de las 14:00 horas, mientras que en territorio mexicano las acciones iniciarán a las 13:00 horas.

Francia tiene grandes figuras en su parte ofensiva. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)
Francia tiene grandes figuras en su parte ofensiva. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

Senegal llega al torneo con un plantel sólido encabezado por figuras como Sadio Mané y Nicolas Jackson, lo que ha elevado el interés por el partido.

Qué otros partidos completan la jornada de este martes

El resto de la agenda mundialista de la jornada incluye partidos que resultan clave para el desarrollo de los grupos. Uno de los más buscados en internet es el enfrentamiento entre Irak y Noruega, pautado para las 19:00 horas de Argentina en el Boston Stadium.

Las miradas de los aficionados se dirigen a este partido por la presencia del atacante Erling Haaland, quien hace su estreno en una Copa del Mundo.

La jornada concluye formalmente con el partido entre las selecciones de Austria y Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco, programado para la 01:00 hora de Argentina (ya en la madrugada del miércoles 17).

Temas Relacionados

Mundial 2026PartidosGoogleLionel MessiKylian MbappéTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Facebook lanza el Modo IA: todo comentario o imagen tuyo será fuente de información

Cuando le preguntes a Meta AI por recomendaciones de planes u otros temas, se mostrarán imágenes y videos relacionados

Facebook lanza el Modo IA: todo comentario o imagen tuyo será fuente de información

Vozinha y Tim Payne, los jugadores del Mundial 2026 que ganaron millones de seguidores en redes

El portero de Cabo Verde y el lateral de Nueva Zelanda pasaron del anonimato a audiencias millonarias en Instagram, gracias a una gran actuación y a YouTube

Vozinha y Tim Payne, los jugadores del Mundial 2026 que ganaron millones de seguidores en redes

Ver por internet Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: 5 apps legales para ver el partido

Los aficionados podrán seguir el debut de ambas selecciones mediante servicios de streaming oficiales disponibles en América Latina

Ver por internet Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: 5 apps legales para ver el partido

Ronaldo, Messi y Neymar: top 10 de los futbolistas del Mundial con más seguidores en redes sociales

El ranking de seguidores muestra cómo la popularidad en Instagram acompaña el rendimiento deportivo y multiplica el alcance de cada selección

Ronaldo, Messi y Neymar: top 10 de los futbolistas del Mundial con más seguidores en redes sociales

De boletos gratis a ofertas 2x1: cómo identificar estafas en el Mundial 2026

Aumentan los fraudes que buscan datos personales y financieros mediante rifas falsas, promociones bancarias, apps no oficiales, sitios web piratas y códigos QR alterados

De boletos gratis a ofertas 2x1: cómo identificar estafas en el Mundial 2026

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La formación que eligió Scaloni para el debut de la selección argentina en el Mundial con una sorpresa en la defensa

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Sigue la polémica en la F1: Mercedes solicitó el derecho a revisión tras revocar la sanción sobre Gasly en el GP de Mónaco

TELESHOW

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Mario Pergolini reveló cómo lo convenció Cris Morena para actuar en Floricienta: “No nos llevábamos bien”

La despedida a Gaspi: entre sonrisas y anécdotas sus compañeros de stream lo recordaron con un especial en vivo

El dramático relato del productor que se salvó del accidente en el que murió Gaspi: “Te debo la vida”

Los saludos de Adrián Suar y Griselda Siciliani a su hija Margarita por sus 14 años: “Siempre a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

Un exdirectivo reveló la presunta ruta del combustible subsidiado vinculada al Alcalde de Guayaquil

Un exdirectivo reveló la presunta ruta del combustible subsidiado vinculada al Alcalde de Guayaquil

El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

Bloqueos en Bolivia: una caravana lleva asistencia humanitaria a cientos de choferes varados en las carreteras

La “masacre” en un barrio de Montevideo llega a juicio: pedirán la pena máxima por el cuádruple crimen

Millones de personas bajo alerta por Invest 90L que podría convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico y afectar a tres estados