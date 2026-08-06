Códigos de canje League of Legends para obtener contenidos exclusivos gratis

Riot Games lanzó League of Legends Classic con códigos gratuitos para acceder a recompensas y contenido exclusivo.

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Con el lanzamiento de League of Legends Classic, Riot Games ha decido dar códigos para que los jugadores accedan a recompensas gratuitas y obtengan contenido exclusivo que en algunos casos es de pago.

Estos códigos permiten descargar iconos de campeones clásicos sin coste alguno, garantizando que los jugadores puedan personalizar su perfil y recordar momentos emblemáticos del juego, que es el objetivo de este modo para tener personajes, runas, maestrías y hechizos de invocador tal como eran en ese entonces.

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Códigos gratuitos disponibles y contenido desbloqueable en League of Legends Classic

Actualmente, existen varios códigos activos que los usuarios pueden utilizar para obtener iconos clásicos de campeones. Cada código corresponde a un retrato clásico, que puede utilizarse como icono de invocador y, en algunos casos, también como fondo de perfil. Los códigos identificados como activos son:

CC-CLASS-MORGA-T0123 : Icono de Morgana Classic (retrato clásico de campeona).

CC-CLASS-NUNUX-T0123 : Icono de Nunu Classic.

CC-CLASS-WARWI-T0123 : Icono de Warwick Classic.

CC-CLASS-ANNIE-L0123 : Icono de Annie Classic (algunas fuentes señalan que este código ya expiró en agosto de 2026, pero sigue mencionándose en varias guías).

CC-CLASS-ALIST-L0123: Icono de Alistar Classic (también reportado como expirado en ciertos listados recientes).

Entre los códigos activos de League of Legends Classic figuran recompensas para Morgana, Nunu y Warwick.

En el pasado reciente, estos códigos permitieron a los jugadores obtener los retratos de Annie y Alistar, aunque es posible que caduquen sin previo aviso. Por eso, la recomendación es intentar redimirlos cuanto antes para asegurarse las recompensas.

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Riot Games ha anunciado que lanzará nuevos códigos de manera periódica, mientras que los anteriores se irán desactivando, lo que obliga a estar atentos a las actualizaciones y guías oficiales.

El contenido otorgado por estos códigos es, principalmente, iconos de invocador clásicos que remiten a los campeones y su aspecto original en la temporada 3. Algunos, como el de Morgana, también incluyen un fondo de perfil exclusivo.

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El contenido de League of Legends Classic recupera personajes, runas, maestrías y hechizos de invocador de la temporada 3.

Cómo canjear los códigos de League of Legends

El procedimiento para redimir los códigos de contenido gratuito en League of Legends es sencillo y puede realizarse tanto desde la página oficial de Riot Games como desde el propio cliente del juego en PC. La mecánica es la siguiente:

Para canjear desde la web:

Acceder a la página oficial de Riot Games dedicada al canje de códigos.

Iniciar sesión con la cuenta de Riot donde se desee recibir la recompensa.

Introducir el código seleccionado en el campo correspondiente y confirmar.

Si el código está activo, aparecerá un mensaje confirmando que la recompensa fue añadida al perfil; si ya expiró, el sistema indicará un error.

Para canjear desde el cliente del juego:

Abrir el cliente de League of Legends e iniciar sesión en la cuenta deseada.

En la tienda, hacer clic en el ícono de monedas y seleccionar la opción “canjear códigos” o “códigos prepago”.

Ingresar el código y confirmar.

El sistema mostrará un mensaje de éxito si el código sigue vigente, o advertirá su caducidad en caso contrario.

En ambos métodos, los iconos y recompensas se agregan automáticamente a la cuenta y pueden utilizarse tanto en League of Legends Classic como en el modo normal.

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Las recompensas de los códigos se agregan automáticamente a la cuenta y pueden usarse en League of Legends Classic y en el modo normal.

Además de los códigos, League of Legends Classic ofrece múltiples formas de conseguir recompensas sin coste adicional. Al subir de nivel la cuenta hasta el nivel 30, los jugadores reciben regalos en cada etapa, como esencias azules, páginas de runas, tokens de skin clásica, iconos y hasta una skin exclusiva de Rusty Blitzcrank en el nivel máximo.

Los códigos gratuitos de League of Legends Classic tienen una vigencia limitada y suelen expirar tras unos días. Riot Games publica nuevas claves de manera periódica, y las anteriores dejan de funcionar. Por este motivo, es fundamental canjear los códigos tan pronto como se conozcan.

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Los jugadores interesados deben consultar regularmente las fuentes oficiales y guías actualizadas para enterarse de las últimas oportunidades de obtener contenido sin coste.