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Le suspendieron la licencia al legislador de Santa Fe que subió un video manejando con el celular y tomando mate

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe le removió el permiso a Oscar Dolzani tras la viralización de la publicación que compartió el propio legislador. Además, le ordenaron rendir nuevamente los exámenes de aptitud para conducir

Oscar Dolzani, representante en la legislatura provincial, subió las imágenes en sus redes sociales y fue fuertemente repudiado en los comentarios. “Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es de valiente”, dijo en su descargo

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La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) le suspendió preventivamente la licencia de conducir al senador provincial Oscar Dolzani, del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, tras la viralización de un video en el que el propio legislador aparecía al volante con un celular en una mano y tomando mate en la otra. La medida incluye la obligación de rendir nuevamente los exámenes de aptitud para conducir y realizar un curso de reeducación vial.

El video fue registrado hace una semana cuando viajaba por una ruta provincial. Según consta en las imágenes que compartió en su perfil de Instagram, se puede ver desde el asiento del acompañante a Dolzani circulando de noche mientras sostiene el mate, opera el teléfono y mantiene el volante apenas sujeto con algunos dedos.

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En las imágenes también se lo ve sonriendo, cantando y cambiando la música del vehículo, con la mirada puesta en la pantalla del dispositivo. El legislador, de 32 años, representa al departamento de San Javier en el Senado provincial y provocó la indignación de sus seguidores.

Las críticas no tardaron en llegar. Los comentarios en la publicación original apuntaron a cada una de las conductas exhibidas: uso del celular al volante, conducción con una sola mano y distracción sostenida durante la marcha. “Manejando, leyendo el celular, con luz dentro del auto. Todo mal”, escribió uno de los primeros usuarios en reaccionar. Otro reclamó directamente la intervención de la APSV ante las infracciones registradas. Decenas de mensajes en la misma línea se acumularon en las horas siguientes.

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Captura de pantalla de un tuit de la Agencia Provincial de Seguridad Vial informando la suspensión de la licencia de conducir de Oscar Dolzani
Dolzani publicó el video en su propia cuenta de Instagram y recibió el repudio de sus seguidores en los comentarios de la publicación

Ante la presión de la viralización, Dolzani grabó un segundo video desde su vehículo, esta vez detenido, en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es valiente, y me creo muy valiente”, afirmó el senador. En el mismo mensaje, intentó contextualizar la situación sin restarle gravedad: “Más allá de que puedo explicar que no venía nadie, está mal”, reconoció.

El legislador también se refirió a la velocidad con que se propagó el video original y expresó su deseo de que sus disculpas tuvieran el mismo alcance: “La mentira corre siete veces más rápido que la verdad, pero espero que esta disculpa corra más rápido”, señaló. Al cierre de su descargo, apeló a la condición humana para pedir comprensión: “Ojalá esto pueda saciar a esas personas que han marcado mi error. Espero que las personas que me insultaron reconozcan las disculpas y que somos seres humanos y nos equivocamos”, dijo Dolzani.

La respuesta institucional de la APSV fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial. Además de la suspensión preventiva de la licencia, el organismo ordenó que el senador comparezca ante el Juzgado de Faltas competente para resolver las actas constatadas y registradas en el SIJAI (Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones) vinculadas a su documento de identidad. La acumulación de infracciones en ese sistema implica que el caso no se limita al episodio del video, sino que se enmarca en un historial de antecedentes de tránsito asociados a su DNI.

El uso del celular al volante constituye por sí solo una infracción a las normas de tránsito vigentes, con independencia de las condiciones del tráfico en el momento de los hechos. Que el conductor sea además un legislador provincial le dio al episodio una dimensión que excedió la discusión sobre las infracciones en sí y derivó en un debate sobre el comportamiento de los funcionarios públicos frente a las leyes que ellos mismos están llamados a respetar y promover.

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