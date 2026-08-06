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WhatsApp le quita la venda a la IA: ahora sabrás cuando una foto o video no es real

El contenido de archivos multimedia será el primero en información del uso de IA, excluye los mensajes de texto

WhatsApp prepara una función para etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial y diferenciar imágenes y videos creados o alterados con IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp prepara una función para etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial y diferenciar imágenes y videos creados o alterados con IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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WhatsApp prepara una nueva función para etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial que sea compartido dentro de la aplicación, buscando que los usuarios puedan distinguir fácilmente qué material ha sido creado o alterado con herramientas de IA.

La opción está por ahora en fase beta para celulares Android y está orientada principalmente para que los administradores de canales marquen imágenes, vídeos u otros archivos multimedia generados con inteligencia artificial.

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Cómo será el proceso de etiquetado de contenido IA en WhatsApp

La dinámica prevista para la etiqueta de IA en WhatsApp es sencilla y similar a la ya implementada para publicaciones patrocinadas. Cuando un administrador publique una actualización en su canal que contenga material audiovisual creado o modificado con inteligencia artificial, podrá mantener pulsado el mensaje correspondiente y acceder al menú contextual.

Dentro de ese menú aparecerá la nueva opción: “Añadir etiqueta de contenido de IA”. Al seleccionarla, WhatsApp insertará una etiqueta visible en la burbuja del mensaje. De esta manera, los seguidores del canal podrán distinguir con claridad si el archivo visual que ven fue generado mediante IA.

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Los administradores de canales podrán añadir la etiqueta de contenido de IA desde el menú contextual al mantener pulsado un mensaje en WhatsApp. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)
Los administradores de canales podrán añadir la etiqueta de contenido de IA desde el menú contextual al mantener pulsado un mensaje en WhatsApp. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Todo indica que, una vez aplicada, la etiqueta no podrá eliminarse, por lo que los administradores deberán asegurarse antes de compartir el contenido.

Es importante destacar que esta función no opera de forma automática. La responsabilidad recae en los administradores, quienes deberán añadir la etiqueta después de compartir el archivo, especialmente cuando la legislación local así lo requiera.

Por el momento, la etiqueta está diseñada para archivos multimedia, quedando excluidos los mensajes de texto, incluso si han sido redactados con la ayuda de herramientas de IA integradas en la plataforma.

La función de WhatsApp no opera de forma automática y deja en los administradores la responsabilidad de marcar el contenido generado por IA. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)
La función de WhatsApp no opera de forma automática y deja en los administradores la responsabilidad de marcar el contenido generado por IA. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

El uso de la etiqueta será independiente de la herramienta de IA empleada. Ya sea que el contenido haya sido creado con Meta AI, ChatGPT, Gemini o cualquier otra aplicación, la etiqueta se aplicará de igual manera. WhatsApp no limita la función a su propio ecosistema; la obligación de señalar el contenido artificial se mantiene, sin importar el origen de la herramienta utilizada.

Esta medida supone una respuesta directa a las normativas de transparencia que han comenzado a regir en regiones como la Unión Europea. El objetivo es que los usuarios puedan identificar rápidamente cuándo una foto o un vídeo no fue capturado por una cámara, sino generado digitalmente.

Cuándo estará disponible la etiqueta de IA en WhatsApp

Actualmente, la función se encuentra en fase de desarrollo y disponible solo en la versión beta para Android (específicamente en la actualización 2.26.31.1), aunque WhatsApp ya trabaja en una versión para iOS. Por ahora, la opción no está habilitada para todos los usuarios, y solo los testers inscritos en el programa beta podrán acceder a futuras pruebas de la función.

La plataforma no ha confirmado si la etiqueta estará disponible globalmente o si quedará restringida a países donde la legislación exige identificar el contenido generado por IA. Tampoco hay detalles sobre el grado de edición que activará el aviso: la descripción oficial abarca tanto archivos completamente generados por IA como aquellos que hayan sido editados mediante inteligencia artificial.

WhatsApp aplicará la misma etiqueta a contenido creado con Meta AI, ChatGPT, Gemini u otras herramientas de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp aplicará la misma etiqueta a contenido creado con Meta AI, ChatGPT, Gemini u otras herramientas de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La nueva forma de organizar grupos en WhatsApp

WhatsApp lanzó la función “grupo similar”, que permite crear mini grupos a partir de los integrantes de un chat original, excluyendo a quienes se desee y sumando nuevos miembros. Esto ahorra tiempo y facilita la organización de conversaciones paralelas, como fiestas sorpresa, eventos o proyectos específicos, sin sobrecargar el grupo principal.

Solo los administradores pueden crear estos mini grupos desde los ajustes, definiendo nombre, foto y permisos. La herramienta resulta útil para planes discretos, logística de actividades, coordinación escolar o equipos de trabajo, permitiendo gestionar tareas y decisiones de forma más ágil y reservada.

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