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Lo nuevo de Google promete llevar la inteligencia artificial a todo lo que haces en el celular

Durante su evento anual Google I/O se presentarán avances en Gemini, Android, Chrome y más

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El 19 de mayo inicia Google I/O 2026, el principal evento tecnológico de la empresa. REUTERS/Danielle Villasana
El 19 de mayo inicia Google I/O 2026, el principal evento tecnológico de la empresa. REUTERS/Danielle Villasana

El 19 de mayo comienza Google I/O 2026, la conferencia anual que marca el rumbo tecnológico de la compañía. Durante dos días, el evento será transmitido en vivo y presentará novedades en inteligencia artificial, sistemas operativos y dispositivos, con un enfoque especial en Gemini y el ecosistema Android.

Es probable que Google este planeado anunciar una actualización mayor de Gemini, su modelo insignia de inteligencia artificial.

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Desde su integración en la mayoría de los productos de la compañía, cualquier mejora en Gemini impactará de forma directa en servicios como Workspace, Búsqueda, Compras y herramientas para desarrolladores.

A continuación una recopilación de que esperar de este evento de Google.

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Captura de pantalla de la página web de Google I/O con el logo multicolor y texto que anuncia el evento del 19 al 20 de mayo, y un botón de registro
Google podría anunciar una gran actualización de Gemini, su IA insignia, en esta edición. (Google)

Una nueva generación de Gemini

Se espera que Google presente una versión avanzada de Gemini, su plataforma de IA, cuyo lanzamiento marcaría el ritmo de innovación para toda la empresa.

La actualización, que podría denominarse Gemini 4.0, ampliaría las capacidades del modelo y reforzaría su presencia en productos clave.

En 2025, Gemini fue protagonista con nuevas funciones y una integración más profunda en las aplicaciones del ecosistema Google.

Asimismo, se puede anticipar posibles anuncios sobre herramientas como Nano Banana, Gemma, Lyria y Genie, todas desarrolladas bajo el paraguas de inteligencia artificial de Google.

Se prevé el lanzamiento de una versión más avanzada de Gemini, que definirá la estrategia de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Se prevé el lanzamiento de una versión más avanzada de Gemini, que definirá la estrategia de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, existe expectativa en torno a Veo 4, el generador de video por IA, cuya integración con YouTube podría ser el siguiente paso estratégico para la compañía.

Un sistema operativo Android para computadoras

Google destinará un espacio destacado a su proyecto de sistema operativo Android para PC y laptops, que buscaría fusionar Android y Chrome OS en una sola plataforma.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, confirmó al portal Android Authority que el lanzamiento sigue previsto para 2026, desmintiendo informes que sugerían un aplazamiento hasta 2028.

Chrome OS y el nuevo sistema operarán en paralelo, con Aluminum OS orientado a un público más amplio de portátiles.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
El proyecto de sistema operativo Android para PC, laptops y móviles tendrá un lugar central en el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances en realidad extendida: nuevos dispositivos XR

Las gafas inteligentes Android XR, mostradas como prototipo en la edición anterior, avanzan hacia su lanzamiento comercial.

Diferentes socios de hardware, como Samsung, Gentle Monster y Warby Parker, participan en el desarrollo de dos modelos: uno sin pantalla, con cámara y micrófonos para interacción directa con Gemini, y otro con pantalla en la lente que permite visualizar información privada como rutas o traducciones.

Ambos dispositivos funcionan con el sistema operativo Android XR, el mismo que utiliza el casco Samsung Galaxy XR, lanzado en octubre de 2025.

La documentación oficial para desarrolladores publicada por Google detalla que la experiencia de usuario estará orientada a interfaces que se integren de forma natural en la percepción cotidiana.

Las gafas inteligentes Android XR, exhibidas como prototipo el año pasado, están cerca de su lanzamiento comercial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Las gafas inteligentes Android XR, exhibidas como prototipo el año pasado, están cerca de su lanzamiento comercial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Se prevé que en Google I/O 2026 se liberen las herramientas definitivas para que los desarrolladores comiencen a crear aplicaciones específicas para estas gafas.

Novedades en Android 17 y el impulso de la IA agentiva

Google ha publicado versiones beta de Android 17 desde febrero, con el lanzamiento final previsto para junio o julio, antes del evento anual de hardware Pixel.

Entre las novedades destaca el sistema de burbujas para aplicaciones, que facilita el acceso rápido a funciones mediante ventanas flotantes. La compañía también celebrará una edición especial de The Android Show el 12 de mayo, en la antesala de la conferencia.

A lo largo del evento, se espera un énfasis en la llamada IA agentiva: sistemas capaces de ejecutar tareas complejas de manera autónoma, con mínima intervención del usuario. Este enfoque, que ha ganado terreno en la industria, será central en las presentaciones y demostraciones de Google.

Novedades que tiene la versión más reciente del sistema operativo de Google. (Crédito Infobae)
Las betas de Android 17 están disponibles desde febrero; el lanzamiento final será en junio o julio, antes del evento Pixel. (Crédito Infobae)

Google I/O 2026 comenzará el 19 de mayo y podrá seguirse en directo a través de io.google.

Qué se presentó en Google I/O 2025

En Google I/O 2025, la compañía presentó el modelo Gemini 2.5 Pro, integrado en Gmail, Chrome y su buscador, con mejoras en razonamiento y codificación.

Destacó el nuevo modo IA para búsquedas complejas, Project Beem para videollamadas 3D, y la herramienta Veo 3 para generación de video.

Además, anunció traducción en tiempo real en Google Meet, el asistente universal Project Astra y la plataforma creativa Google Flow.

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