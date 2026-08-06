El robot que se viralizó por su apariencia inquietante y busca cambiar la forma de combatir incendios forestales

El robot Threehalves de Satyress fue presentado en Auburn, California, como un prototipo para operar en incendios forestales y otros entornos de alto riesgo durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El robot Threehalves, desarrollado por la empresa Satyress en Auburn, California, fue presentado como un prototipo destinado a operar en entornos de alto riesgo, como incendios forestales, durante el verano de 2026. La iniciativa afecta a trabajadores de emergencia, autoridades locales y residentes de zonas vulnerables a desastres, y plantea preguntas sobre la implementación de tecnología robótica en situaciones donde la vida humana corre peligro.

Según Fox Weather, Threehalves es un robot experimental de unos 2,1 metros de altura, con un diseño tipo centauro, cuatro patas para desplazarse en terrenos irregulares y una cabeza con cuernos. El robot opera con herramientas intercambiables, está pensado para tareas como la tala, el despeje de escombros y la intervención en situaciones peligrosas bajo control remoto. Satyress, la empresa desarrolladora, confirmó que el sistema es un prototipo en una fase de desarrollo inicial y que no utiliza autonomía basada en inteligencia artificial.

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El interés público por Threehalves creció luego de que imágenes del robot circularan masivamente en redes sociales. El fundador de Satyress, Beau G., explicó a KCRA que la idea surgió tras varias experiencias personales con incendios en el norte de California y que el objetivo es demostrar que la robótica puede desempeñar un papel relevante en la gestión de emergencias, aunque el desarrollo aún requiere de pruebas adicionales.

¿Qué es el robot Threehalves y para qué fue diseñado?

Threehalves es un prototipo de robot cuadrúpedo desarrollado por Satyress, una empresa con sede en Auburn, California. El sistema cuenta con una estructura de cuatro patas, un torso humanoide y una cabeza con cuernos, lo que le otorga estabilidad en terrenos accidentados. De acuerdo con Fox Weather, el robot mide alrededor de 2,1 metros de altura y pesa unos 109 kilogramos.

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El objetivo principal del proyecto es apoyar a trabajadores de emergencias y técnicos en tareas que presentan riesgos elevados para la integridad física. El robot puede portar herramientas intercambiables, como motosierras y taladros, que se conectan en lugar de manos convencionales. El control se realiza a distancia mediante un joystick, permitiendo a los operadores trabajar desde ubicaciones seguras. El desarrollo de Threehalves se enfoca en maximizar la seguridad, la facilidad de reparación y la capacidad de adaptación a condiciones hostiles, según declaraciones recogidas por KCRA.

El robot Threehalves fue diseñado para apoyar a trabajadores de emergencia con herramientas intercambiables como motosierras y taladros en tareas de riesgo. (Satyress)

¿Cómo funciona el sistema de control remoto de Threehalves?

El sistema de operación de Threehalves se basa en la teleoperación directa. Según la información proporcionada por Fox Weather, el robot está diseñado para ser controlado por un operador humano que utiliza un joystick o un mando similar al de los videojuegos. Este método permite que el robot ejecute movimientos y tareas precisas en tiempo real, con la supervisión constante del operador.

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El robot utiliza cámaras ubicadas en la cabeza y los cuernos para proporcionar una visión completa del entorno y de sus extremidades. Esta configuración facilita la navegación en terrenos irregulares y la manipulación segura de herramientas. El diseño evita la incorporación de inteligencia artificial autónoma para priorizar la seguridad y el control en situaciones críticas. La estabilidad del robot se basa en su base cuadrúpeda, que le permite mantener el equilibrio en superficies inestables, como escombros o suelos afectados por incendios.

¿Qué tareas puede realizar Threehalves en zonas de desastre?

El robot fue concebido para abordar tareas en entornos donde el acceso humano puede suponer un riesgo elevado. Entre las funciones principales de Threehalves se encuentran:

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Corte y remoción de árboles caídos o en riesgo de caída.

Limpieza de maleza y restos vegetales que incrementan el peligro de incendios.

Despeje de escombros en áreas afectadas por desastres naturales, como terremotos o colapsos estructurales.

Intervención en zonas con presencia de materiales tóxicos o condiciones climáticas extremas.

Según el sitio web oficial de Satyress y lo informado por KCRA, el robot puede equiparse con diferentes herramientas gracias a un sistema de conexión rápida en sus extremidades. La empresa destaca que el objetivo es que los operarios puedan cambiar de herramienta en minutos, adaptando el robot a las necesidades específicas de cada misión.

Las cámaras instaladas en la cabeza y los cuernos de Threehalves permiten al operador supervisar el entorno y maniobrar con precisión en superficies inestables. (Satyress)

¿Cuál es el estado actual del desarrollo de Threehalves?

El desarrollo del robot se encuentra en una fase temprana. De acuerdo con Fox Weather, el prototipo está siendo sometido a pruebas de componentes, y la empresa no ha realizado demostraciones públicas de un robot completamente funcional. El fundador de Satyress, Beau G., reconoció que el avance del proyecto es progresivo y que trabajan con recursos limitados, sin inversiones externas ni plazos definidos para la comercialización.

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La empresa mantiene su sitio web actualizado con avances y detalles técnicos del desarrollo. Satyress ha enfatizado que la prioridad es lograr una plataforma estable y segura antes de considerar la producción a mayor escala o la venta a organismos de emergencia. No existe, hasta el momento, información sobre precios, certificaciones oficiales o fechas de lanzamiento al mercado.

¿Qué mecanismos de seguridad incorpora el robot para evitar incidentes?

Satyress ha integrado mecanismos de seguridad específicos en el diseño de Threehalves. Según detalló KCRA, el robot cuenta con tanques de aire comprimido expuestos en la parte frontal y posterior, que funcionan como “kill switches”. Si estos tanques son perforados, todas las articulaciones del robot se bloquean de inmediato, deteniendo cualquier movimiento. Esta medida sirve como protección ante posibles fallos de control o situaciones inesperadas durante las operaciones.

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El sitio oficial de Satyress también incluye instrucciones claras para desactivar el robot en caso de emergencia. La empresa subraya que la seguridad de los operarios y de la población es una prioridad, razón por la cual se ha optado por un sistema completamente teleoperado y no autónomo.

Satyress incorporó mecanismos de seguridad en Threehalves, como tanques de aire comprimido que bloquean sus articulaciones si se perforan durante una emergencia. (Satyress)

¿Qué impacto puede tener Threehalves en la gestión de emergencias?

La aparición de Threehalves responde a la necesidad de soluciones tecnológicas en la gestión de desastres, especialmente en regiones como California, donde los incendios forestales y otros eventos naturales representan una amenaza continua para la vida y la infraestructura, según estadísticas de agencias estatales y federales citadas por KCRA. En 2025, el estado reportó más de 7.000 incendios forestales, con consecuencias significativas para la población y el medio ambiente.

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El robot podría ofrecer una alternativa para intervenir en áreas de difícil acceso, donde la exposición humana resulta peligrosa. Desde la perspectiva de Satyress, el empleo de robots teleoperados en emergencias permitiría que los técnicos y operarios realicen tareas críticas sin exponerse a peligros directos, como el calor extremo, la inestabilidad de estructuras o la presencia de sustancias tóxicas.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad científica y las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido posturas oficiales sobre la posible adopción de robots como Threehalves en operaciones de emergencia. Sin embargo, la viralización del proyecto en redes sociales y en medios de comunicación estadounidenses ha generado debate sobre el futuro de la robótica en el sector de la protección civil. El fundador de Satyress, Beau G., manifestó en declaraciones recogidas por KCRA que la atención pública ha impulsado el interés por el desarrollo de tecnologías enfocadas en la seguridad.

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La empresa continúa su labor de desarrollo y mantiene canales abiertos de comunicación con el público, invitando a profesionales y organismos a seguir los avances y a participar en discusiones sobre la integración de este tipo de herramientas en la gestión de riesgos.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora con el robot?

A corto plazo, Threehalves seguirá en etapa de pruebas y perfeccionamiento, según lo confirmado por Fox Weather y KCRA. El equipo de Satyress prevé avanzar en la integración de sistemas de estabilidad y funcionalidad durante el resto de 2026. La empresa informa que cualquier avance relevante se difundirá a través de su sitio web oficial y que no existen compromisos de venta o entregas programadas a organismos públicos o privados.

La futura incorporación de robots como Threehalves en la gestión de emergencias dependerá de los resultados de las pruebas, la aprobación de certificaciones regulatorias y la evaluación por parte de las autoridades competentes. Por ahora, el proyecto se mantiene como una propuesta técnica en evolución, que busca demostrar cómo la tecnología robótica puede contribuir a la seguridad en situaciones de riesgo extremo.