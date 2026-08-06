Coty Romero se operó el busto y publicó su primera foto tras salir del quirófano: “Todo bien, gracias a Dios”

Coty Romero ya pasó por el quirófano para ponerse implantes mamarios (Instagram)

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Coty Romero tomó una decisión que no guardó para sí: colocarse implantes mamarios. El 2 de agosto anunció en sus redes sociales que había elegido hacerse la cirugía y desde entonces mantuvo a sus seguidores al tanto de cada etapa del proceso previo. La espera terminó: la joven confirmó que la operación se realizó y que todo salió bien.

La noticia llegó desde la propia cama de recuperación. Coty publicó una historia de Instagram donde apareció acostada sobre almohadas blancas, con el cabello rubio suelto y una remera blanca. En el pecho y el escote se veían rastros visibles de la intervención. La imagen la mostró sonriente, con la mirada tranquila y el gesto de quien acaba de salir de algo que esperaba con ansiedad. El texto sobre la foto fue escueto y directo: “Holiiii ya salí, todo bien gracias a Dios”.

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La postal desde la clínica fue el cierre natural de un proceso que Coty eligió compartir abiertamente desde el primer momento. A diferencia de quienes optan por el silencio antes y después de una intervención estética, la joven decidió hacer partícipes a sus seguidores de cada paso: el anuncio, la previa y finalmente la confirmación de que todo había salido según lo planeado.

Sin más palabras que las de esa historia, Coty cerró el ciclo que había abierto días antes. El mensaje alcanzó para que quienes la siguen supieran lo único que necesitaban saber: la cirugía había concluido sin contratiempos y ella ya estaba en recuperación.

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Coty compartió que ya salió de la cirugía (Instagram)

Los días previos a pasar por el quirófano, la influencer compartió un video con sus seguidores. La influencer mostró en detalle el proceso previo a la operación, desde la consulta con el experto hasta la elección del tamaño y el modelo de las prótesis, dejando en claro que el cambio es una decisión pensada y celebrada. En la primera parte del video, Coty se mostró camino al consultorio, entusiasmada y expectante.

“Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, contó entre risas, dejando ver la ansiedad y alegría por este nuevo paso. “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”, confesó, ilusionada con el resultado y dispuesta a compartir cada detalle con su público. Ya en el consultorio, la correntina registró parte de la charla con el especialista, quien le explicó las distintas opciones y resolvió todas sus dudas. La correntina, fiel a su estilo curioso, no ocultó su inquietud por conocer todos los detalles del procedimiento.

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“Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, mientras probaba diferentes tamaños y modelos de implantes. En ese contexto, Romero recordó que no es la primera vez que se plantea este cambio estético: “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”. Esta vez, explicó, el proceso es distinto y el médico le brindó información precisa sobre el tamaño, las técnicas quirúrgicas y la ubicación de las prótesis, para que pueda tomar la decisión con tranquilidad.

El video mostró también el momento en que se probó los distintos tamaños frente al espejo, buscando visualizar el resultado final antes de operarse. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, admitió, sumando humor y espontaneidad a la experiencia. La decisión de la correntina atrajo la atención de sus seguidores, quienes le dejaron varios mensajes. “Que todo salga bien, Co”; “Te amamos ver feliz”; “Mucha suerte en el proceso”; “Acompañándote siempre con lo que te haga feliz”; “Sos hermosa sin importar lo que hagas, Coty”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a poco tiempo del anuncio de la exjugadora.

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