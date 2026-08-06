Jornada financiera: el dólar mayorista rozó los $1.500, cayeron las acciones y el riesgo país se acercó a los 450 puntos

Wall Street cedió desde sus máximos históricos.

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La toma de ganancias en Wall Street, donde los índices alcanzaron niveles máximos en las últimas sesiones, dio marco a un resultado negativo para los activos bursátiles argentinos, con un salto del riesgo país a máximos desde junio.

En el plano cambiario, la intervención indirecta del Tesoro y el BCRA a través de la venta de contratos de dólar futuro y también de títulos dollar linked en el mercado secundario, limitaron el avance del dólar mayorista, que tocó la resistencia de los $1.500 y finalizó en un récord nominal. Incluso la semana pasada fue el Tesoro el que intervino con ventas puntuales en el mercado spot con la intención de fijar un hito para el movimiento del dólar.

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En el mercado de cambios se operó un importante volumen de USD 692,4 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista avanzó tres pesos o 0,2%, a un nuevo récord nominal de cierre de 1.499,50 pesos.

“Con la suba de hoy, la cuarta consecutiva en la semana, el dólar mayorista alcanza nuevos máximos y quedó a un paso de superar los 1.500 pesos por unidad. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 14,50 pesos, muy por encima de la baja de 12 pesos registrada en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, afirmó que “en el último tramo de la jornada logró quebrar el equilibrio y avanzar levemente hasta un máximo de $1.500, nivel que volvió a actuar como resistencia y contuvo la suba, para finalmente cerrar en $1.499,50. Todo indica que esta zona se ha convertido en una fuerte resistencia, dificultando por el momento una consolidación por encima de ese nivel”.

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.

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Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.

El dólar al público permaneció invariable, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en as entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.

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La cotización blue del dólar restó diez pesos o 0,6% y terminó pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.

Todos los contratos de dólar futuro concluyeron con alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, con un monto operado equivalente a USD 1.441,2 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada -concentró más de la mitad del volumen- fue la del cierre de agosto, que ganó 5,5 pesos (+0,4%), a 1.517 pesos.

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Cayeron las acciones y subió el riesgo país

Las acciones y los bonos de Argentina terminaron negociados con amplias pérdidas, afectados por la volatilidad externa, junto con un tenso ambiente político doméstico, que tuvieron una repercusión directa en las expectativas del mercado.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 1,8%, en los 3.100.731 puntos. Los indicadores de Wall Street descontaron alzas iniciales y cerraron con baja de 0,9% para el Dow Jones de Industriales, y de 0,1% para el panel tecnológico Nasdaq.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un fuerte 1,5% en promedio, con caídas de hasta 4%, como el caso del Global 2030 (GD30), mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 19 unidades para la Argentina, en los 446 puntos básicos, su nivel más alto desde el 10 de junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de pérdidas. Destacaron Mercado Libre (-5,4% tras presentar balance trimestral), Tenaris (-6,8%) y Globant (-2,9%).

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“Tras el rally de inicio de mes que llevó a los principales índices a máximos históricos, las bolsas globales entraron en una fase de consolidación. Los inversores operaron con cautela ante la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU -la tasa a 10 años escaló a 4,67%- y la expectativa por el informe oficial de empleo (Nonfarm Payrolls-NFP o nóminas no agrícolas) que se difundirá este viernes. En el plano corporativo, las empresas de almacenamiento de datos como Sandisk (-4,7%) y Western Digital (-12,2%) sufrieron tomas de ganancias tras sus balances”, precisó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

En el ámbito local, Vlassich atribuyó “un sesgo negativo” a “la cautela internacional”, a la que “se sumó la incertidumbre por la menor liquidez de pesos en el mercado monetario, lo que empujó a la deuda soberana a la baja y llevó al riesgo país a superar la barrera de los 440 puntos básicos”.

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Los precios del petróleo subieron nuevamente ya que los inversores se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones Irán-Omán y la incertidumbre de si restablecerán el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén reavivaban las tensiones.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre avanzaron 5%, a USD 83,43 el barril. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) estadounidense ganaron 3,9%, a USD 78,12 para septiembre. YPF subió 2,5%, a USD 49,90 la acción en Wall Street, y Vista Energy avanzó 3,5 por ciento.

“El comportamiento de la sesión confirma que los operadores prefirieron aligerar posiciones de riesgo antes del dato crucial de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos”, explicó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants. “La combinación de una resiliencia macroeconómica con la escalada en los precios de los energéticos vuelve a reavivar incertidumbre condicionando el margen de maniobra de los bancos centrales”, agregó.