Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

Este emoji se puede usar para demostrar que se está de acuerdo con una persona. (Emojipedia / WhatsApp)

El emoji del 100 en WhatsApp tiene un significado que va mucho más allá de un simple número: representa perfección, autenticidad y acuerdo total.

El emoji del 100 muestra el número cien escrito en rojo y subrayado dos veces, tal como aparece en un examen escolar con calificación perfecta.

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Ese origen educativo, según Emojipedia, explica su carga semántica: quien lo envía no solo dice “de acuerdo”, sino que lo hace con énfasis máximo. En Japón, los maestros combinaban ese número con un sello especial para destacar a los alumnos con desempeño sobresaliente, una práctica que le dio al símbolo su connotación de excelencia sin matices.

En la mensajería cotidiana, el emoji del 100 funciona como abreviatura de “100%”, con un matiz que Emojipedia describe como “keep it real”: una expresión de sinceridad, orgullo o validación genuina.

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Este emoji se puede usar en diferentes contextos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo usar el emoji del 100 en WhatsApp

El emoji del 100 admite varios usos concretos en un conversación vía WhatsApp :

Validar una opinión: cuando alguien dice algo con lo que se está completamente de acuerdo, el emoji del 100 reemplaza frases como “exactamente” o “tienes toda la razón”.

Celebrar un logro: acompaña buenas noticias, resultados o metas cumplidas como señal de orgullo.

Expresar autenticidad: en contextos donde se quiere subrayar que algo es genuino o sin rodeos.

Snapstreaks: en Snapchat, el emoji del 100 junto al del fuego indica una racha de 100 días consecutivos de conversación.

El emoji fue aprobado en Unicode 6.0 en 2010 bajo el nombre “Hundred Points Symbol” y se incorporó a Emoji 1.0 en 2015. Desde entonces, según Emojipedia, su uso creció hasta convertirse en uno de los símbolos de aprobación más reconocibles de la comunicación digital.

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Este emoji se encuentra tanto en WhatsApp como en otras redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer stickers a partir de palabras en WhatsApp

WhatsApp tiene una función nativa que convierte cualquier palabra o frase corta en un sticker en segundos, sin descargar aplicaciones externas ni recurrir a herramientas de terceros.

La función opera desde el buscador de la pestaña de stickers dentro de cualquier chat. Al ingresar un texto, la aplicación genera carteles con esa palabra o frase listos para enviar o guardar. El resultado son stickers de texto, no figuras o ilustraciones: quien busque imágenes personalizadas necesita un método distinto.

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Cómo crear un sticker a partir de una palabra

El proceso es el siguiente:

Abrir WhatsApp e ingresar a cualquier chat. Habilitar la pestaña de stickers. Pulsar el ícono de la lupa. Ingresar la palabra o frase deseada. Presionar sobre el sticker de interés para enviarlo de forma automática.

Para guardarlo, basta con mantenerlo presionado y seleccionar “Añadir a favoritos”.

Los usuarios también pueden crear stcikers a partir de frases. (WhatsApp)

La alternativa con Meta AI para stickers con imágenes

WhatsApp eliminó su función de creación de stickers mediante inteligencia artificial, pero existe una alternativa a través de Meta AI:

Pulsar el ícono del círculo azul y morado que identifica a Meta AI. Solicitar que genere una imagen según el texto proporcionado. Verificar que la imagen quedó guardada en la galería. Ir a un chat, habilitar la pestaña de stickers y seleccionar “Crear”. Escoger la foto generada por Meta AI, ajustar el tamaño y guardar el sticker.

Los usuarios de WhatsApp deben tener presente que el círculo azul que identificaba a Meta AI desapareció. Desde abril de 2026, el asistente de inteligencia artificial de la empresa de Mark Zuckerberg adoptó un tono morado y una apariencia renovada.

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El cambio es exclusivamente visual: las funciones del asistente, su integración con la barra de búsqueda y los comandos disponibles permanecen sin modificaciones.

Cómo fijar los stickers favoritos

Para mantener los stickers de uso frecuente a mano, WhatsApp permite ubicarlos en la parte superior de la pestaña: hay que seleccionar el ícono del lápiz, elegir el sticker, pulsar los tres puntos y seleccionar “Mover a la parte superior”.

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