Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

El punto verde solo aparece si el usuario tiene cierta configuración de privacidad. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp suma un punto verde a la foto de perfil para señalar, de un vistazo, que un contacto está conectado en ese momento.

La función elimina la necesidad de abrir una conversación para verificar si aparece la palabra “en línea” y ya se prueba en la versión Android 2.26.24.5, según el portal WaBetaInfo.

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Dónde aparece y qué condiciones aplican al punto verde

El indicador no está en la lista de chats ni dentro de una conversación: solo se muestra en la pantalla de información del chat, la que se abre al tocar el nombre o la foto de un contacto.

Además, el punto verde solo aparece si el contacto habilitó la visibilidad de su estado de conexión en la configuración de privacidad. Quienes ocultaron su última vez visto o su estado en línea no mostrarán el indicador bajo ninguna circunstancia.

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(WaBetaInfo)

El punto verde no llega solo, forma parte de una reestructuración que WhatsApp desarrolla desde la actualización beta 2.26.13.3: una sección llamada Contacts hub, que reunirá en un único lugar la lista de contactos activos o con actividad reciente y permitirá ordenarlos por nombre o por estado de conexión.

Esa sección todavía no está disponible para los usuarios, pero la compañía decidió adelantar el indicador visual a otras partes de la app. El diseño del punto en la pantalla de información del chat anticipa cómo funcionará en el Contacts hub cuando se lance.

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Cuándo llegará a todos

WhatsApp no anunció una fecha de lanzamiento para la versión estable. Por ahora, la función se distribuye de forma progresiva entre los participantes del programa beta de Android. Como ocurre con todas las novedades en fase de prueba, puede modificarse, retrasarse o cancelarse antes de llegar al público general.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es la versión de prueba de la aplicación, disponible para Android a través de Google Play Store e iOS mediante TestFlight, que permite a usuarios voluntarios acceder a funciones nuevas antes de su lanzamiento oficial.

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La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Para qué sirve

El programa existe para que Meta pueda detectar errores, medir el rendimiento de las novedades y ajustar el diseño según el comportamiento real de los testers antes de liberar cada función al público general. Las características que aparecen en beta pueden modificarse, retrasarse o cancelarse en cualquier momento: nada de lo que se prueba en esta versión garantiza su llegada a la aplicación estable.

Cómo funciona la distribución

Cualquier usuario puede inscribirse, aunque la disponibilidad de cada función se distribuye de forma gradual.

No todos los participantes del programa acceden a las novedades al mismo tiempo: Meta habilita las actualizaciones por etapas, lo que significa que dos personas inscritas en beta pueden tener versiones con funciones distintas. La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada según el momento.

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WhatsApp Beta, al incorporar funciones de prueba, no es la versión más estable de la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La versión beta de WhatsApp no es la más estable para el uso cotidiano. Al tratarse de una instancia de prueba, puede presentar errores, cierres inesperados y comportamientos irregulares.

Las funciones en desarrollo se distribuyen de forma gradual y pueden modificarse o cancelarse antes de llegar a la versión definitiva. Meta la recomienda exclusivamente para usuarios dispuestos a tolerar fallas técnicas.

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Qué funciones se prueban actualmente

Entre las novedades que WhatsApp prueba en beta y todavía no llegaron a la versión estándar se encuentran los mensajes programados, disponibles para iOS y Android, que permiten redactar un mensaje con anticipación y fijar una fecha y hora exacta para su envío automático.

También se prueba la opción de mensajes de texto de visualización única para iPhone: una vez leído el mensaje, desaparece y no puede reenviarse ni guardarse. Para Android, la compañía trabaja en un widget en la pantalla de inicio que permitirá grabar y enviar notas de voz sin abrir la aplicación, con la posibilidad de elegir el destinatario antes del envío.

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