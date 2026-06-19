El nuevo punto verde de WhatsApp: así cambiará la forma de ver quién está en línea

WhatsApp sumará un punto verde a la foto de perfil para indicar que un contacto está conectado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp agregará un punto verde sobre la foto de perfil de los contactos que están en línea. Por ahora, esta nueva opción se encuentra en fase prueba en la versión Android 2.26.24.5, según WaBetaInfo.

Este punto verde se trata de un patrón ya extendido en plataformas de mensajería y redes sociales: permite conocer la disponibilidad de alguien de un vistazo, sin necesidad de abrir la conversación para revisar si figura la palabra “en línea”.

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En WhatsApp, el punto solo se muestra si la configuración de privacidad del contacto permite que otros vean su estado de conexión. Los usuarios que ocultaron su última vez visto o su estado en línea no aparecerán con el indicador.

El indicador solo aparece si el contacto habilitó la visibilidad de su estado de conexión en la configuración de privacidad. (WaBetaInfo)

Dónde aparecerá el punto el verde de WhatsApp

El punto verde solo será visible en la pantalla de información del chat: la que se abre al tocar el nombre o la foto de un contacto desde dentro de una conversación. No aparece en la lista de chats ni dentro de la conversación en sí.

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El punto verde será parte de una reorganización más amplia que WhatsApp viene desarrollando, señala el portal mencionado. Desde la actualización beta 2.26.13.3, la compañía trabaja en una sección dedicada llamada Contacts hub, que mostrará en un único lugar la lista de contactos activos o con actividad reciente. Esa sección permitirá ordenar los contactos por nombre o por estado de conexión.

El Contacts hub aún no está disponible para los usuarios y continúa en desarrollo. Sin embargo, WhatsApp decidió adelantar el punto verde a otras partes de la app antes de que esa sección esté lista. El diseño del indicador en la pantalla de información del chat anticipa cómo funcionará visualmente en el Contacts hub cuando se lance.

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El punto verde forma parte de una reestructuración más amplia que la app tiene en marcha. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuándo llegará a todos los usuarios

WhatsApp no anunció una fecha para el lanzamiento en la versión estable de la aplicación. La función se distribuye de manera progresiva entre los participantes del programa beta de Android; quienes la tengan activa verán el punto verde en la pantalla de información del chat cada vez que un contacto esté usando la app en ese instante.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es la versión de prueba de la aplicación, disponible para Android a través de Google Play Store e iOS mediante TestFlight, que permite a usuarios voluntarios acceder a funciones nuevas antes de su lanzamiento oficial.

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Meta utiliza este programa para detectar errores, medir el rendimiento de las novedades y ajustar el diseño según el comportamiento real de los testers. Las funciones que aparecen en beta pueden modificarse, retrasarse o cancelarse antes de llegar a la versión estable.

Cualquier usuario puede inscribirse, aunque la disponibilidad de cada función se distribuye de forma gradual y no todos los participantes acceden a las novedades al mismo tiempo.

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La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Qué otras funciones está probando WhatsApp

Otras funciones que WhatsApp está probando y todavía no están en la versión estándar son:

Mensajes programados (iOS y Android).

WhatsApp prueba la posibilidad de redactar un mensaje con anticipación y fijar una fecha y hora exacta para su envío automático.

Mensajes de texto de visualización única (iOS).

La opción “ver una vez”, hasta ahora disponible solo para fotos, videos y notas de voz, llegará también a los mensajes de texto en iPhone. Una vez leído el mensaje, desaparecerá y no podrá reenviarse ni guardarse.

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Widget en la pantalla de inicio para notas de voz (Android).

WhatsApp trabaja en un widget que aparecerá directamente en la pantalla de inicio del teléfono y permitirá grabar y enviar notas de voz sin abrir la aplicación. Tras grabar, el usuario podrá elegir a quién enviársela antes de que se despache.