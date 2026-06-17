WhatsApp prepara un botón para grabar notas de voz desde la pantalla de inicio del celular

Grabar audios desde la pantalla de inicio ahorra pasos al momento de usar WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp trabaja en un botón o widget para Android que permitirá grabar y enviar notas de voz sin abrir la aplicación. La función, detectada en la versión beta 2.26.24.2 de la app en Google Play Store por WABetaInfo, está en desarrollo y aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

El widget tendrá un tamaño predeterminado de 3x1 en la pantalla de inicio, aunque los usuarios podrán redimensionarlo. Con un solo toque sobre él, comenzará la grabación.

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Al terminar, el usuario podrá elegir el destinatario: un contacto individual o varios a la vez. También será posible compartir la nota de voz como una actualización de estado.

Los usuarios pueden grabar audios de WhatsApp desde la pantalla de inicio con este widget. (WaBetaInfo)

Por qué será útil este botón de WhatsApp

El proceso actual para enviar una nota de voz exige abrir WhatsApp, localizar el chat correcto y luego grabar el mensaje. Si el usuario quiere enviarlo a varios contactos, debe reenviar la nota de forma manual a cada conversación. El nuevo widget elimina esos pasos y concentra todo el proceso en segundos desde la pantalla de inicio del teléfono.

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Un segundo widget de WhatsApp en camino

La función de notas de voz es el segundo widget que WhatsApp desarrolla para Android. El primero, anunciado con la actualización beta 2.26.18.5, mostrará quién publicó actualizaciones de estado recientes y ofrecerá un acceso directo para crear nuevas. Ese widget también sigue en desarrollo y aún no está disponible para todos los usuarios.

Ambas funciones apuntan a reducir la fricción en las acciones que los usuarios realizan con mayor frecuencia dentro de la plataforma. El widget de notas de voz deberá pasar primero por pruebas con testers antes de llegar a la versión estable de la aplicación.

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Antes de lanzar una función al público, WhatsApp la ensaya en la versión beta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras funciones está trabajando WhatsApp

Otras funciones en las que está trabajando WhatsApp son:

Textos que desaparecen tras ser leídos.

WhatsApp amplía la opción de mensajes efímeros, que hasta ahora solo existía para fotos, videos y notas de voz, a los textos. Con el nuevo sistema, el usuario podrá mantener pulsado el botón de enviar y seleccionar “Enviar como ver una vez”.

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El destinatario podrá abrirlo una sola vez antes de que el mensaje quede inaccesible. La función estará disponible en chats individuales y grupos, pero no en canales. Según WABetaInfo, todavía no está habilitada para los testers.

Además, WhatsApp rediseña el sistema de mensajes temporales con un nuevo disparador: el contador no arranca al enviar el mensaje, sino cuando el destinatario lo lee. Los plazos disponibles en iOS son cinco minutos, una hora o dos horas.

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La interfaz de WhatsApp Web muestra la nueva función de videollamada y llamadas de voz en la web, que permite a los usuarios conectar con hasta 32 participantes en línea. (WaBetaInfo)

Llamadas grupales desde el navegador y nuevas animaciones.

WhatsApp Web incorpora llamadas de voz y video en grupo de hasta 32 participantes, cifradas de extremo a extremo con el protocolo Signal. Las videollamadas admiten compartir pantalla y cada invitación genera una URL única que caduca a los 30 días. Hasta ahora, la versión web solo permitía llamadas individuales.

En paralelo, la app suma una animación de entrada para los mensajes de texto en Android: la burbuja se desliza hacia la conversación en lugar de aparecer de forma abrupta. La función, visible en la beta 2.26.23.11, puede desactivarse desde los ajustes de accesibilidad.

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Widget de voz y nuevo menú contextual

WhatsApp también trabaja en un widget para la pantalla de inicio de Android que permitirá grabar y enviar notas de voz sin abrir la app, detectado en la beta 2.26.24.2. El menú contextual de Android se rediseña además para mostrar todas las opciones —responder, copiar, reenviar, editar— en un menú flotante junto al mensaje, sin necesidad de desplazarse hasta la parte superior de la pantalla.

Ninguna de estas funciones tiene fecha de lanzamiento confirmada en la versión estable.