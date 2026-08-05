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Jeff Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

La operación se produjo después de que la empresa superara los 3 billones de dólares de valor en bolsa

La operación de Jeff Bezos fue canalizada a través de Morgan Stanley y notificada a las autoridades bursátiles de Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
La operación de Jeff Bezos fue canalizada a través de Morgan Stanley y notificada a las autoridades bursátiles de Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
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Jeff Bezos vendió 15 millones de acciones de Amazon por 4.070 millones de dólares después de que la compañía alcanzara el lunes su valor máximo y superara una capitalización de 3 billones de dólares, una operación que notificó a las autoridades bursátiles de Estados Unidos.

La venta se produjo tras una racha de subidas impulsada por los resultados del segundo trimestre. Amazon informó un beneficio de 62.647 millones de dólares, un alza interanual del 244%, y una facturación de 200.606 millones de dólares, un 20% más, por encima de lo que esperaba el mercado.

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El empresario canalizó la operación a través de Morgan Stanley. El documento presentado ante la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos consignó que el 4 de mayo donó 220.200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden haber vendido esos títulos desde entonces.

Amazon informó un beneficio de 62.647 millones de dólares y una facturación de 200.606 millones de dólares, con subidas interanuales del 244% y del 20%. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Amazon informó un beneficio de 62.647 millones de dólares y una facturación de 200.606 millones de dólares, con subidas interanuales del 244% y del 20%. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, tras conocerse la desinversión, el valor de Amazon cayó un 1,8% durante la sesión. En el último año, la capitalización de la empresa aumentó un 30%.

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De cuánto es la fortuna de Jeff Bezos en agosto de 2026

El patrimonio neto de Jeff Bezos asciende a 278 mil millones de dólares en agosto de 2026, según Forbes. Esa cifra lo ubica entre las tres personas más ricas del planeta.

La mayor parte de su riqueza depende de las acciones de Amazon, de las que posee cerca del 8%. Por esa razón, el monto de su fortuna cambia a diario con las oscilaciones de la bolsa.

La fortuna de Jeff Bezos asciende a 278 mil millones de dólares y sigue ligada a la participación cercana al 8 % que conserva en Amazon. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
La fortuna de Jeff Bezos asciende a 278 mil millones de dólares y sigue ligada a la participación cercana al 8 % que conserva en Amazon. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

El empresario dejó la dirección ejecutiva de la compañía y hoy concentra su actividad en la firma espacial Blue Origin y en la filantropía. A lo largo de las dos últimas décadas vendió bloques de acciones por decenas de miles de millones de dólares para financiar otros proyectos.

Como ocurre con otros fundadores de grandes empresas tecnológicas, Bezos suele desprenderse de acciones mediante programas establecidos con antelación y configurados con independencia de la marcha bursátil de la compañía. En este caso, la venta fue deliberada.

Cuándo Jeff Bezos fundó Amazon

Bezos fundó Amazon el 5 de julio de 1994 en el garaje de su casa en Bellevue, un suburbio de Seattle, en el estado de Washington. El negocio comenzó como una librería en línea con la idea de ofrecer un catálogo mucho mayor que el de una tienda física.

Amazon nació en 1994 como librería en línea en Bellevue y salió a bolsa en 1997 antes de expandirse a nuevos negocios. (Foto: REUTERS/Phil Noble/Foto de archivo)
Amazon nació en 1994 como librería en línea en Bellevue y salió a bolsa en 1997 antes de expandirse a nuevos negocios. (Foto: REUTERS/Phil Noble/Foto de archivo)

El crecimiento de la plataforma llevó a la empresa a cotizar en bolsa en 1997. Después amplió su actividad hacia la venta de productos electrónicos, ropa y servicios de computación en la nube a través de Amazon Web Services.

Hoy la compañía opera como un conglomerado multirrubro. Su valoración de mercado supera los dos billones de dólares.

Cuántos años tiene Jeff Bezos, qué estudió y cómo es su vida personal

Bezos tiene 62 años. Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, y estudió en la Universidad de Princeton, donde se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en 1986.

Jeff Bezos estudió en Princeton, trabajó en Wall Street antes de fundar Amazon y hoy mantiene una relación con Lauren Sánchez. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)
Jeff Bezos estudió en Princeton, trabajó en Wall Street antes de fundar Amazon y hoy mantiene una relación con Lauren Sánchez. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Antes de crear Amazon trabajó en Wall Street en firmas bursátiles y de inversión como Fitel y D. E. Shaw & Co. En esta última llegó a ocupar una vicepresidencia antes de cumplir los 30 años.

En su vida personal, estuvo casado durante 25 años con la escritora y filántropa MacKenzie Scott, a quien conoció en 1992 mientras ambos trabajaban en D.E. Shaw. Se casaron en 1993, tuvieron cuatro hijos y se divorciaron en 2019; tras la separación, Scott conservó una cuarta parte de las acciones de Amazon que poseía la pareja.

Después, el empresario inició una relación con la periodista y piloto de helicóptero Lauren Sánchez. La pareja ha mantenido un alto perfil público en eventos internacionales, colaboraciones benéficas y compromisos de carácter formal.

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