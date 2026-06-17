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WhatsApp ahora con versión de pago usando Meta One: qué incluye la opción premium

Quienes adquieran la suscripción también podrán acceder a sus beneficios en Facebook, Instagram y Meta AI

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Meta One - WhatsApp - WhatsApp Plus - tecnología - 16 de junio
Meta One se perfila como una suscripción destinada a quienes desean acceder a utilidades avanzadas y personalizadas. (Composición Infobae: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO / Imagen Ilustrativa)

WhatsApp se prepara para introducir un modelo de suscripción que podría transformar la experiencia de millones de usuarios. Este nuevo servicio, llamado Meta One, ofrecería funciones avanzadas de IA y ventajas exclusivas a través de un pago mensual, integrando beneficios no solo en WhatsApp, sino también en otras plataformas del ecosistema Meta, como Facebook, Instagram y Meta AI.

La propuesta busca reunir en un solo lugar herramientas premium, mayor capacidad de personalización y un acceso más amplio a recursos de inteligencia artificial, sin afectar el acceso gratuito a las funciones básicas de la aplicación.

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Características principales de Meta One en WhatsApp y el ecosistema Meta

Meta One se perfila como una suscripción destinada a quienes desean acceder a utilidades avanzadas y personalizadas. El servicio se dividiría en dos modalidades: Meta One Plus y Meta One Premium. La primera, con un precio estimado de 6,99 euros mensuales (aproximadamente 8,11 dólares), permitiría a los usuarios disfrutar de un acceso ampliado a Meta AI.

Meta One es un nuevo sistema de suscripción de pago lanzado por Meta que agrupa herramientas exclusivas, funciones para creadores, empresas y capacidades avanzadas de IA. REUTERS/Dado Ruvic
Meta One es un nuevo sistema de suscripción de pago lanzado por Meta que agrupa herramientas exclusivas, funciones para creadores, empresas y capacidades avanzadas de IA. REUTERS/Dado Ruvic

Esto implicaría mayores límites de uso, capacidades de razonamiento más sofisticadas y herramientas avanzadas para la generación de imágenes y videos mediante inteligencia artificial. Además, la suscripción incluiría las funciones de WhatsApp Plus sin coste adicional.

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Meta One Premium, en cambio, estaría enfocado en usuarios que requieren un uso intensivo de la inteligencia artificial. Con un precio previsto de 20,99 euros al mes (unos 24,37 dólares), sumaría a lo ya ofrecido por Meta One Plus una mayor potencia de procesamiento, una capacidad superior para consultas complejas y un número más elevado de créditos destinados a la creación de contenido mediante inteligencia artificial.

Una de las novedades más destacadas de la propuesta es la integración de beneficios en todas las plataformas conectadas a la cuenta del usuario. Quienes adquieran la suscripción premium podrán aprovechar sus ventajas tanto en WhatsApp como en Facebook, Instagram y Meta AI, creando así un entorno digital unificado con acceso preferente a funciones de inteligencia artificial y herramientas exclusivas.

WhatsApp se prepara para introducir un modelo de suscripción que podría transformar la experiencia de millones de usuarios. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp se prepara para introducir un modelo de suscripción que podría transformar la experiencia de millones de usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp Plus: funciones exclusivas y personalización

La relevancia de WhatsApp Plus se acentúa con la llegada de Meta One. WhatsApp Plus, una suscripción independiente que también está en desarrollo, ofrecería a los usuarios características adicionales como paquetes exclusivos de stickers animados, nuevas opciones de personalización de la interfaz, iconos alternativos para la aplicación, tonos de llamada exclusivos y la posibilidad de fijar un número mayor de conversaciones importantes.

Cabe señalar que estas herramientas están diseñadas para quienes buscan una experiencia más personalizada y flexible dentro de la aplicación de mensajería.

La integración de WhatsApp Plus en los planes Meta One permitiría a los usuarios disfrutar de todas estas ventajas sin necesidad de contratar servicios por separado, facilitando así la gestión de suscripciones y potenciando el atractivo del ecosistema Meta para quienes valoran la innovación tecnológica y la personalización.

Meta AI es un asistente virtual inteligente que funciona como un chat o contacto más dentro de tus aplicaciones favoritas. REUTERS/Yves Herman
Meta AI es un asistente virtual inteligente que funciona como un chat o contacto más dentro de tus aplicaciones favoritas. REUTERS/Yves Herman

Gestión de suscripciones y experiencia de usuario

Meta planea centralizar la administración de todas estas suscripciones desde una sección específica dentro de los ajustes de WhatsApp. De este modo, los usuarios podrán contratar y gestionar tanto WhatsApp Plus como los distintos niveles de Meta One sin salir de la aplicación.

Esta estrategia busca simplificar la experiencia y evitar la dispersión de servicios, permitiendo una gestión más eficiente y directa de los beneficios asociados a cada suscripción.

El objetivo es que los usuarios tengan acceso inmediato a las opciones avanzadas y puedan modificar o cancelar sus planes según sus necesidades, reforzando la idea de un modelo flexible y adaptado a diferentes perfiles de uso dentro del ecosistema Meta.

Mujer joven sentada en una mesa de café usando su móvil junto a un logo grande de WhatsApp en la pared.
WhatsApp Plus ofrecería a los usuarios características adicionales como paquetes exclusivos de stickers animados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp seguirá siendo gratuito: funciones básicas sin coste

A pesar de la incorporación de estas nuevas modalidades de pago, Meta ha asegurado que WhatsApp continuará ofreciendo de manera gratuita todas las funciones esenciales de la plataforma. Esto incluye la mensajería, las llamadas, las videollamadas y las herramientas de privacidad.

El acceso a estas utilidades no requerirá ningún tipo de suscripción, de modo que quienes utilicen la aplicación para fines básicos no verán alterada su experiencia ni tendrán que afrontar costos adicionales.

La introducción de Meta One y WhatsApp Plus respondería a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y a la demanda de servicios avanzados por parte de usuarios que desean aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial y la personalización, sin afectar el acceso libre al servicio básico de mensajería.

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