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Cómo usar el HONOR 600 para crear videos con tus jugadores favoritos de la historia del Mundial

Celebra la victoria con un trofeo o protagoniza un grito de campeones. El usuario no tiene que escribir las indicaciones a la IA para generar estos videos

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Plantilla de video generado con la inteligencia artificial de Honor, disponible en sus modelos 600 Series. En este caso, la figura escogida fue Radamel Falcao. Crédito: Honor

En pleno auge de la fiebre por el Mundial 2026, HONOR ha dado un paso adelante en creatividad digital con la incorporación de cuatro nuevas plantillas de fútbol a su función Imagen a Video con AI 2.0, disponible en la gama de teléfonos HONOR 600 Series.

Esta herramienta permite a los usuarios convertir imágenes estáticas en videos breves, generados por inteligencia artificial, para crear instantes futbolísticos y compartirlos en redes sociales o celebraciones digitales. Las nuevas plantillas acercan a los fanáticos a momentos tan anhelados como levantar un trofeo, festejar junto a una estrella, animar desde la tribuna o vivir la emoción en el campo de juego.

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Cuatro plantillas inspiradas en el fútbol

Las nuevas opciones se suman a las 19 plantillas ya existentes de Imagen a Video con AI 2.0, consolidando la función como una de las más destacadas de la HONOR 600 Series. Cada plantilla permite transformar fotografías en secuencias dinámicas de entre tres y cinco segundos, con efectos visuales y estilos personalizados. Estas son las cuatro opciones lanzadas en el contexto de la temporada futbolística:

Plantilla de Honor que simula la presencia del usuario en un estadio de fútbol. Crédito: Honor

  • Trofeo de victoria: permite que el usuario suba una foto propia y otra de un jugador para generar un video en el que ambos celebran juntos la obtención de un trofeo. Esta plantilla requiere dos imágenes y simula la experiencia de compartir un campeonato con una figura reconocida.
  • Dúo estelar: convierte una imagen del usuario y otra de un jugador en una escena de celebración dentro de un estadio, ideal para quienes sueñan con compartir la alegría sobre el campo junto a su ídolo. Requiere dos imágenes.
  • Pasión en la grada: está pensada para los aficionados que viven el fútbol desde las tribunas. Los usuarios pueden subir imágenes de una camiseta y accesorios como una bandera o bufanda, para crear un video alentando a su equipo desde las gradas. Esta opción necesita tres imágenes.
  • Grito de campeones: sitúa al usuario a pie de campo junto a un jugador en la banda del estadio, recreando la intensidad de estar cerca de la acción y celebrar un momento clave del partido. Se requieren dos imágenes para generar la secuencia.

Usuario alienta a jugador de la selección colombiana. Crédito: Honor

Una herramienta para reimaginar recuerdos y sueños

La función Imagen a Video con AI 2.0 permite que los fanáticos del fútbol den un nuevo significado a sus recuerdos. En vez de limitarse a guardar fotografías, los usuarios pueden reimaginar momentos que nunca sucedieron, como un gol no anotado, una celebración pendiente o un partido soñado con la familia. La herramienta facilita la creación de contenido visual emotivo y personalizado, listo para compartir en redes sociales o enviar como mensaje especial.

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Estas opciones cumplen la premisa de transformar la pasión futbolística en historias visuales, ofreciendo una alternativa expresiva para quienes desean revivir o reinventar sus mejores recuerdos ligados al deporte. Los videos resultantes, de entre tres y cinco segundos, integran movimientos, efectos y estilos que reflejan la emoción de cada momento.

Plantilla de Honor que simula la celebración de un campeonato de fútbol. Crédito: Honor

La campaña global #ForHONOR

El lanzamiento de las plantillas coincide con la campaña global #ForHONOR, que celebra la pasión, la resiliencia y los sueños compartidos en torno al fútbol. La iniciativa busca conectar a fanáticos de todo el mundo, invitándolos a transformar sueños no cumplidos en contenido visual, bajo la consigna de reimaginar aquellos instantes que solo existieron en la imaginación.

A través de #ForHONOR y la función Imagen a Video con AI, la compañía impulsa a los usuarios a convertir sus fotografías en videos cortos, recreando momentos que nunca ocurrieron y expresando su afición por el fútbol de una forma innovadora.

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