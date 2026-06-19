Cómo usar el HONOR 600 para crear videos con tus jugadores favoritos de la historia del Mundial

Plantilla de video generado con la inteligencia artificial de Honor, disponible en sus modelos 600 Series. En este caso, la figura escogida fue Radamel Falcao. Crédito: Honor

En pleno auge de la fiebre por el Mundial 2026, HONOR ha dado un paso adelante en creatividad digital con la incorporación de cuatro nuevas plantillas de fútbol a su función Imagen a Video con AI 2.0, disponible en la gama de teléfonos HONOR 600 Series.

Esta herramienta permite a los usuarios convertir imágenes estáticas en videos breves, generados por inteligencia artificial, para crear instantes futbolísticos y compartirlos en redes sociales o celebraciones digitales. Las nuevas plantillas acercan a los fanáticos a momentos tan anhelados como levantar un trofeo, festejar junto a una estrella, animar desde la tribuna o vivir la emoción en el campo de juego.

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Cuatro plantillas inspiradas en el fútbol

Las nuevas opciones se suman a las 19 plantillas ya existentes de Imagen a Video con AI 2.0, consolidando la función como una de las más destacadas de la HONOR 600 Series. Cada plantilla permite transformar fotografías en secuencias dinámicas de entre tres y cinco segundos, con efectos visuales y estilos personalizados. Estas son las cuatro opciones lanzadas en el contexto de la temporada futbolística:

Plantilla de Honor que simula la presencia del usuario en un estadio de fútbol. Crédito: Honor

Trofeo de victoria : permite que el usuario suba una foto propia y otra de un jugador para generar un video en el que ambos celebran juntos la obtención de un trofeo. Esta plantilla requiere dos imágenes y simula la experiencia de compartir un campeonato con una figura reconocida.

Dúo estelar : convierte una imagen del usuario y otra de un jugador en una escena de celebración dentro de un estadio, ideal para quienes sueñan con compartir la alegría sobre el campo junto a su ídolo. Requiere dos imágenes.

Pasión en la grada : está pensada para los aficionados que viven el fútbol desde las tribunas. Los usuarios pueden subir imágenes de una camiseta y accesorios como una bandera o bufanda, para crear un video alentando a su equipo desde las gradas. Esta opción necesita tres imágenes.

Grito de campeones: sitúa al usuario a pie de campo junto a un jugador en la banda del estadio, recreando la intensidad de estar cerca de la acción y celebrar un momento clave del partido. Se requieren dos imágenes para generar la secuencia.

Usuario alienta a jugador de la selección colombiana. Crédito: Honor

Una herramienta para reimaginar recuerdos y sueños

La función Imagen a Video con AI 2.0 permite que los fanáticos del fútbol den un nuevo significado a sus recuerdos. En vez de limitarse a guardar fotografías, los usuarios pueden reimaginar momentos que nunca sucedieron, como un gol no anotado, una celebración pendiente o un partido soñado con la familia. La herramienta facilita la creación de contenido visual emotivo y personalizado, listo para compartir en redes sociales o enviar como mensaje especial.

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Estas opciones cumplen la premisa de transformar la pasión futbolística en historias visuales, ofreciendo una alternativa expresiva para quienes desean revivir o reinventar sus mejores recuerdos ligados al deporte. Los videos resultantes, de entre tres y cinco segundos, integran movimientos, efectos y estilos que reflejan la emoción de cada momento.

Plantilla de Honor que simula la celebración de un campeonato de fútbol. Crédito: Honor

La campaña global #ForHONOR

El lanzamiento de las plantillas coincide con la campaña global #ForHONOR, que celebra la pasión, la resiliencia y los sueños compartidos en torno al fútbol. La iniciativa busca conectar a fanáticos de todo el mundo, invitándolos a transformar sueños no cumplidos en contenido visual, bajo la consigna de reimaginar aquellos instantes que solo existieron en la imaginación.

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A través de #ForHONOR y la función Imagen a Video con AI, la compañía impulsa a los usuarios a convertir sus fotografías en videos cortos, recreando momentos que nunca ocurrieron y expresando su afición por el fútbol de una forma innovadora.