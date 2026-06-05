HONOR 600 y 600e en Latinoamérica: Así funciona su creador de video con inteligencia artificial que gasta poca batería

La mejor opción en smartphones para convertir tus fotos en videos profesionales con avanzada inteligencia artificial

La narrativa visual dicta las reglas del consumo de información en un buscador o en redes sociales. Históricamente, la edición de video avanzada y la animación de imágenes requerían un alto nivel de conocimientos técnicos, horas de procesamiento y el pago de licencias de software costosas.

Sin embargo, hoy la industria de la telefonía móvil está experimentando un cambio de paradigma impulsado por la inteligencia artificial (IA) y aquí quiero destacar dos dispositivos recientes que prometen nivelar el campo de juego para los creadores de contenido: el HONOR 600 y el HONOR 600e.

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Desde una perspectiva editorial, resulta interesante ver cómo herramientas que antes estaban reservadas para estudios de posproducción ahora están en el bolsillo o en la bolsa de una persona.

HONOR apostó por la inteligencia artificial en la serie HONOR 600 para resolver necesidades del uso diario.

El HONOR 600 y el modelo más accesible, el HONOR 600e, prometieron esa función y hemos identificado en Infobae que logran dar estas herramientas de postproducción sin sacrificar el rendimiento diario.

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Mientras que el HONOR 600 integra una cámara principal ultranítida de 200MP y una batería de 7000 mAh, el HONOR 600e ofrece una robusta estructura con resistencia al agua IP66 y una batería de 6520 mAh diseñada para durar hasta seis años.

Pero el verdadero ecualizador tecnológico que comparten ambos terminales es el primer modelo unificado de generación de video multimodal de la industria, conocido como “Imagen a Video 2.0”. Que ya habíamos probado en su primera versión.

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El HONOR 600 introduce la función IA Image to Video 2.0, el primer sistema multimodal de generación de videos desde un smartphone. (HONOR)

Infobae realizó pruebas y en los dos dispositivos se puede usar esa función premium gratuita. Esta herramienta empodera a los usuarios dándoles la voz para crear y expresarse libremente, tomando cualquier fotografía como referencia para dominar el ritmo de la animación.

El sistema cuenta en total con 19 plantillas (prompts) predeterminadas a elegir, diseñadas para cubrir un amplio espectro de necesidades creativas.

De acuerdo con el fabricante, entre estas plantillas destacan opciones llamadas: “Estilo Libre”, “Dúo de Ensueño”, “Mascotas en acción”, “Abrazo mágico”, “Movimiento mágico”, “Cambio de Visión”, “Animación mágica”, “Evolución personal” y “Giro en espiral”.

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Para completar las 19 alternativas, el sistema integra configuraciones específicas dedicadas a aplicar variaciones precisas de Efectos de Animación pura, Múltiples Transiciones, Zoom y diversos ángulos de Rotación.

La cámara de 200MP con motor nocturno de IA y la función HONOR Connect amplían la fotografía y la conectividad de la serie HONOR 600.

Con estas opciones, es posible hacer que una mascota realice actividades humanas, que dos personas se den un abrazo mágico o fusionar a un individuo con su personaje fantástico favorito.

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Cómo utilizar la función Imagen a video en un celular HONOR 600

A continuación, quiero mostrarte el paso a paso de cómo utilizar la función “Imagen a Video 2.0” en los HONOR 600 y 600e:

Localizar la imagen de origen: El usuario debe visualizar la fotografía deseada. Esto puede hacerse directamente desde la Galería nativa del teléfono o a través de aplicaciones compatibles como Facebook, WhatsApp, Gmail, Snapchat, entre otras. Invocar a la Inteligencia Artificial: Existen dos métodos de acceso. Desde la Galería, se debe tocar la opción “Crear” (Create) en la esquina inferior derecha y luego seleccionar “Image to Video”. Alternativamente, el usuario puede presionar el exclusivo “Botón AI” físico del lateral del dispositivo, el cual desplegará un menú de sugerencias en pantalla donde se elige la opción de “Imagen a video”. Seleccionar la plantilla: En este punto, se despliega el menú con las 19 plantillas mencionadas. Dependiendo del efecto (como “Dúo de Ensueño” o “Estilo libre”), el sistema puede requerir una, dos o hasta tres fotografías diferentes para realizar la composición. Introducir las instrucciones (Prompts): Para plantillas como el “Estilo Libre”, la IA actúa como un artista que necesita dirección. El usuario puede ingresar un texto describiendo al sujeto, la escena, la estética general (luz, perspectiva), el tipo de movimiento e incluso si desea que el video final tenga sonido. Generación del resultado: Una vez confirmados los parámetros, el equipo se encarga del renderizado, un proceso que tarda aproximadamente entre uno y tres minutos. El resultado es un clip de video fluido de 3 a 5 segundos de duración.

Vienen precargadas 19 plantillas para hacer el video, quiere decir que no necesitas escribir un prompt especializado.

Entonces, la integración de esta tecnología en los modelos de HONOR 600 y 600e demuestra que la barrera de entrada para la creación de contenido de alta calidad ha desaparecido.

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La IA ya no es una promesa abstracta sino una utilidad cotidiana que transforma la memoria estática en narrativas dinámicas. Lo pudimos comprobar con los dos dispositivos usándolos al mismo tiempo.