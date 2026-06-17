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Como si fueras Ronaldo o Messi: así puedes hacer tu lamina del álbum con Gemini de Google

Solo necesitas una foto tuya que esté bien iluminada, ya que el proceso se puede realizar tanto en PC como en celular

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Los usuarios pueden utilizar Gemini para recrear su propia lamina de Panini. (Gemini)
Los usuarios pueden utilizar Gemini para recrear su propia lamina de Panini. (Gemini)

Si quieres tener tu propia lámina de Panini gratis como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo y aparecer como jugador de la selección de tu país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, solo necesitas una foto y acceso a Gemini, la inteligencia artificial de Google.

La herramienta permite recrear una lámina personalizada con tu imagen. Para lograrlo, adjunta una foto tuya, preferiblemente nítida y bien iluminada, y agrega el siguiente prompt con tus datos:

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“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

  • Nombre: [NOMBRE COMPLETO]
  • Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]
  • Estatura: [ALTURA]
  • Peso: [PESO]
  • Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

  • Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica).
  • Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.
  • Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.
  • Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme".

Puedes seguir el proceso desde la página web o aplicación móvil de Gemini.

Este prompt fue compartido por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads.

El proceso se puede hacer tanto en PC como en celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El proceso se puede hacer tanto en PC como en celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Consejos para escoger una foto para hacer una lamina de Panini con IA

Elige una foto frontal, con el rostro bien iluminado y fondo neutro o de un solo color. La imagen debe ser nítida: evita fotos movidas, con filtros o tomadas de noche. El encuadre ideal va desde los hombros hacia arriba, con el rostro centrado y los ojos abiertos.

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Evita lentes de sol, gorras o accesorios que cubran el rostro. Una expresión neutral o una leve sonrisa funcionan mejor que gesticulaciones exageradas. Cuanto más reciente sea la foto, más fiel será el resultado.

La resolución importa: una imagen de al menos 1.000 x 1.000 píxeles garantiza que la inteligencia artificial procese los detalles con mayor precisión.

Qué más hacer con Gemini para el Mundial 2026

Gemini no solo genera láminas de Panini: la inteligencia artificial de Google puede convertirse en un asistente completo para vivir el Mundial 2026 desde otro ángulo.

Una de las opciones más populares es pedir que genere imágenes tuyas con la camiseta de tu selección nacional. Solo necesitas una foto de referencia y un prompt que describa el uniforme, el número y el nombre que quieres en la espalda.

Gemini es utilizada en dos grandes ámbitos para la Selección Argentina: uno es dentro del plantel técnico y otra para los hinchas. (Google)
Gemini es utilizada en dos grandes ámbitos para la Selección Argentina: uno es dentro del plantel técnico y otra para los hinchas. (Google)
  • Datos y análisis.

Gemini también responde preguntas sobre la historia del torneo, estadísticas de jugadores y datos de las sedes. Puedes pedirle que compare el rendimiento histórico de dos selecciones, que explique el formato de grupos o que te resuma el camino de tu equipo favorito en ediciones anteriores.

  • Contenido personalizado para redes sociales

La herramienta permite generar textos creativos para publicaciones, desde pronósticos antes de cada partido hasta reacciones para compartir tras el pitazo final. También puedes pedirle que redacte mensajes de aliento, arme trivias sobre el Mundial o cree descripciones para fotos.

Para los más creativos, Gemini puede diseñar escudos ficticios, uniformes alternativos o incluso imaginar cómo luciría un estadio en una ciudad que no es sede oficial del torneo, siempre que se trate de uso personal y de entretenimiento.

Cristiano Ronaldo lideró la selección portuguesa ante Congo. REUTERS/Pedro Nunes
Cristiano Ronaldo lideró la selección portuguesa ante Congo. REUTERS/Pedro Nunes

Ronaldo y Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputan este mes su sexto Mundial, el mismo número de participaciones que ningún otro jugador había alcanzado antes en la historia del torneo. Ambos arrancaron la fase de grupos esta semana: Messi, de 38 años, lideró a Argentina ante Argelia el martes 16 de junio; Ronaldo, de 41, capitaneó a Portugal frente a la República Democrática del Congo el miércoles 17.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada en Estados Unidos, México y Canadá, podría ser la última competencia mundialista para los dos. Ronaldo se convierte en el segundo jugador de mayor edad del torneo, detrás del escocés Craig Gordon, de 43 años.

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