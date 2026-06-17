Messi, Ronaldo, Mbappé y  Haaland: cómo usan sus redes sociales los delanteros estrella del Mundial 2026

Estos ídolos en conjunto suman 1.344 millones de seguidores en Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delanteros Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland ya realizaron su debut en el Mundial 2026. Juntos suman 678 millones de seguidores en Instagram.

Cada uno de ellos utiliza sus redes sociales de diferentes formas. Por ejemplo, Messi y Mbappé se enfocan principalmente en el plano deportivo y muy de vez en cuando, comparte alguna foto o video o personal. Por su parte, Haaland comparte videos personales que por su humor, se popularizan con rápidez.

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Cristiano Ronaldo, el delantero de Portugal y persona más seguida de Instagram con 666 millones de seguidores aún no debuta en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Messi es la tercera persona más seguida en Instagram y tiene la publicación con más likes. (Instagram: leomessi)

Messi: 507 millones de seguidores y el post más likeado de la historia

La cuenta @leomessi es la tercera más seguida de Instagram en el mundo, con 507 millones de seguidores y 1.512 publicaciones. Solo la cuenta oficial de la plataforma y la de Ronaldo la superan en el ranking global.

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Su feed combina fotos y videos de carácter profesional: partidos con la Selección Argentina, entrenamientos y campañas publicitarias. Las imágenes personales aparecen de forma ocasional y siempre en tono sobrio. Escribe sus epígrafes en español con traducción al inglés.

El posteo más likeado de su cuenta, y de toda la historia de Instagram y de cualquier red social, es el carrusel publicado el 18 de diciembre de 2022 con la leyenda “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!”, en el que aparece levantando la Copa del Mundo en Qatar. Acumula más de 75 millones de likes, según el registro de Guinness World Records, y alcanzó 10 millones en los primeros 39 minutos.

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La publicación con más likes de Messi y de la historia es una del jugador celebrando la victoria de la Copa Mundial 2022. (Instagram)

Mbappé: el ascenso más veloz y un fichaje que rompió récords

Kylian Mbappé gestiona @k.mbappe con 130 millones de seguidores y 1.479 publicaciones. Su llegada a Real Madrid en 2024 le sumó más de 30 millones de seguidores en una sola temporada, el crecimiento más acelerado entre los grandes del fútbol en la plataforma.

Al igual que Messi, su contenido se inclina hacia lo profesional: fotos de acción en el Bernabéu, campañas, y posteos vinculados a su carrera deportiva. La vida personal aparece poco.

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Su publicación con más likes es el anuncio de su fichaje por Real Madrid, en el que compartió fotos de su infancia con la camiseta del club y una imagen junto a Ronaldo —su ídolo declarado—, con el epígrafe “A dream come true”.

El post superó los 26 millones de likes y generó el comentario más likeado de la historia de Instagram: la respuesta de Ronaldo “Mi turno de ver. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu”, con 4,9 millones de likes.

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Kylian Mbappé tiene 130 millones de seguidores y experimentó su crecimiento más exponencial cuando fue fichado para el Real Madrid. (Instagram)

Haaland: 41 millones de seguidores y una personalidad que no necesita guion

Erling Haaland opera bajo el usuario @erling con 41 millones de seguidores y 1.022 publicaciones, la cuenta más pequeña de los cuatro en números absolutos, pero la más impredecible en contenido. A diferencia de los otros dos, mezcla lo deportivo con momentos personales que se vuelven virales por su humor espontáneo.

Erling Haaland comparte con cierta frecuencia momentos personales en sus redes sociales. (Instagram)

Su publicación individual con más likes es un carrusel del 10 de junio de 2023 en el que celebró el triplete histórico del Manchester City —Premier League, FA Cup y UEFA Champions League— con más de 15,4 millones de likes.

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Haaland cuenta con presencia oficial en TikTok, donde acumula 4,1 millones de seguidores con clips de sus goles con el City y con la selección de Noruega.

Cristiano Ronaldo: 666 millones de seguidores en Instagram

Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en todo el mundo. (Instagram)

Cristiano Ronaldo es el usuario más seguido de Instagram en el mundo, con 666 millones de seguidores y más de 4.000 publicaciones en su cuenta @cristiano.

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Combina historias de Al-Nassr, contenido de entrenamiento de alta producción, campañas de su marca personal UR·Cristiano y colaboraciones con figuras globales. En 2024 publicó un video junto al youtuber MrBeast que amplió su audiencia fuera del mundo del fútbol.

Su publicación con más likes es la fotografía de la campaña de Louis Vuitton en la que aparece junto a Messi jugando al ajedrez, publicada antes del Mundial de Qatar 2022, que acumula más de 41 millones de likes.

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