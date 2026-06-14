Gemelos digitales, la tecnología inesperada del Mundial 2026 para prevenir accidentes

Los gemelos digitales refuerzan la seguridad y la logística del Mundial 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, los gemelos digitales han emergido como una de las innovaciones tecnológicas más relevantes para la seguridad y la gestión operativa del torneo. Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes distribuidas en tres países, la complejidad logística y la necesidad de anticipar riesgos nunca fueron tan altas en un evento deportivo.

La FIFA, junto a Lenovo como socio oficial de tecnología, apuesta por la digitalización total de los estadios y el uso intensivo de inteligencia artificial para garantizar que cada operación funcione con máxima precisión.

PUBLICIDAD

El despliegue de gemelos digitales no solo marca un avance inédito en la historia de los mundiales, también redefine la forma en que las organizaciones deportivas previenen accidentes y gestionan situaciones críticas en tiempo real.

Gemelos digitales simulan evacuaciones y detectan aglomeraciones en el Mundial 2026 - (Lenovo)

Qué son los gemelos digitales y cómo funcionan

Un gemelo digital es una réplica virtual y dinámica de un estadio o entorno físico, creada a partir de datos en tiempo real, sensores, mapas y modelos 3D avanzados. Esta tecnología permite monitorear, simular y anticipar escenarios, facilitando la toma de decisiones estratégicas antes, durante y después de cada partido.

PUBLICIDAD

Durante el Mundial 2026, el Centro de Comando Inteligente utiliza gemelos digitales para visualizar el funcionamiento de cada sede, monitorear la movilidad de los aficionados, controlar el flujo de acceso y anticipar situaciones potencialmente riesgosas. Mediante simulaciones, los organizadores pueden prever el impacto de variables como la entrada masiva de público, emergencias médicas o cambios imprevistos en el clima.

Prevención de accidentes y gestión de emergencias

La principal ventaja de esta tecnología es la capacidad de prevenir accidentes mediante la simulación de distintos escenarios. Por ejemplo, los gemelos digitales pueden:

Detectar puntos críticos donde se podrían generar aglomeraciones peligrosas.

Simular evacuaciones en tiempo real y diseñar rutas óptimas para el desalojo rápido y seguro de los estadios.

Analizar el impacto de eventos externos, como tormentas o cortes de energía, y anticipar medidas de contingencia.

Permitir el despliegue de recursos de seguridad y emergencias en los lugares y momentos exactos donde se necesitan.

Con estos modelos, el equipo organizador puede anticiparse a los problemas y tomar decisiones informadas para evitar incidentes antes de que ocurran.

Integración con otras soluciones inteligentes

FIFA y Lenovo aplican protocolos de privacidad para resguardar información sensible y sostener equidad competitiva, con sistemas verificados y separación de datos, en un contexto donde la digitalización total se vuelve crítica para la operación del torneo - Lenovo

Los gemelos digitales no funcionan de manera aislada. Lenovo ha implementado PCs con IA, infraestructura Hybrid AI y centros de datos construidos a medida, capaces de procesar información en tiempo real y alimentar los gemelos digitales con datos precisos y actualizados.

PUBLICIDAD

Además, sistemas inteligentes de orientación facilitan el desplazamiento de los aficionados desde su llegada a la ciudad hasta sus asientos dentro de los estadios. Sensores y análisis en tiempo real ayudan a reducir aglomeraciones, optimizan los flujos de movilidad y mejoran la experiencia de los asistentes.

Herramientas de accesibilidad también se integran, permitiendo que personas con movilidad reducida accedan y disfruten del evento sin contratiempos, mientras que las transmisiones incorporan gráficos tácticos, repeticiones hiperrealistas y visualizaciones detalladas para enriquecer la experiencia en casa.

PUBLICIDAD

Seguridad, privacidad y equidad competitiva

Para garantizar la seguridad de datos y la equidad entre selecciones, la FIFA y Lenovo han desarrollado protocolos estrictos de protección tecnológica. Los gemelos digitales operan en entornos protegidos, con aislamiento total de información y aplicaciones verificadas, respaldados por soluciones ThinkShield.

La implementación de gemelos digitales en el Mundial 2026 sienta un precedente para futuros eventos deportivos y de entretenimiento. Su capacidad para anticipar riesgos, optimizar la logística y mejorar la seguridad de todos los participantes convierte a esta tecnología en una herramienta indispensable.

PUBLICIDAD

La Copa Mundial 2026 será recordada no solo por el espectáculo en la cancha, también por haber elevado el estándar de seguridad y gestión gracias al poder de la inteligencia artificial y la digitalización total de sus operaciones.