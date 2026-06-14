Así se monitorea cada partido del Mundial: el Centro de Comando Inteligente que ve todo en tiempo real

El Mundial 2026 estrena un Centro de Comando Inteligente para gestionar el torneo en tiempo real - Lenovo

El Mundial 2026 marca un antes y un después en la gestión tecnológica de eventos deportivos, con el despliegue del Centro de Comando Inteligente, una sala de control 360° que permite supervisar, anticipar y optimizar cada aspecto del torneo en tiempo real. En una edición sin precedentes, que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en tres países, la precisión operativa depende de una infraestructura digital capaz de procesar y analizar millones de datos al instante.

Lenovo, como socio oficial de tecnología de la FIFA, es la empresa responsable de diseñar y equipar toda la infraestructura tecnológica de la competición. El objetivo es garantizar que cada operación, desde la logística hasta la experiencia de los aficionados y la seguridad, funcione como un reloj, gracias a soluciones de IA, centros de datos específicos y sistemas híbridos de procesamiento.

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El corazón operativo: Centro de Comando Inteligente

La producción suma repeticiones hiperrealistas, perspectivas inéditas desde cámaras corporales de árbitros y visualizaciones precisas de posiciones, mientras sistemas inteligentes orientan a asistentes en estadios y reducen aglomeraciones con sensores y análisis - (Lenovo)

El Centro de Comando Inteligente funciona como la sala de control central del torneo. Desde allí, un equipo multidisciplinario monitorea el flujo de aficionados, la movilidad en las ciudades sede, la seguridad, el funcionamiento de los estadios y todos los procesos logísticos asociados a cada partido. La tecnología empleada permite procesar información en tiempo real, anticipar situaciones críticas y coordinar respuestas inmediatas.

Una de las herramientas más innovadoras es el uso de “gemelos digitales”: representaciones virtuales de cada estadio y entorno, que simulan distintos escenarios y ayudan a tomar decisiones predictivas antes, durante y después de los partidos. Estas simulaciones permiten optimizar la evacuación, planificar el acceso y prever el impacto de condiciones externas como el clima o el tráfico.

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Inteligencia artificial y análisis deportivo avanzado

El rol de la IA se extiende más allá de la operación logística. Todas las selecciones cuentan con acceso a FIFA AI Pro, una plataforma desarrollada por Lenovo y la FIFA que analiza millones de puntos de datos y más de 2.000 métricas distintas por partido. Esta herramienta genera reportes detallados, gráficos interactivos y animaciones inmersivas que los cuerpos técnicos pueden consultar para ajustar tácticas y estrategias con una profundidad sin precedentes.

El análisis comienza incluso antes del inicio del partido y continúa después del pitazo final. Los equipos reciben recomendaciones tácticas, métricas individuales y videos personalizados con las jugadas más relevantes, lo que facilita el trabajo de preparación y revisión para entrenadores y jugadores.

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FIFA AI Pro analiza más de 2.000 métricas por partido para apoyar a las selecciones - Imagen Ilustrativa Infobae

El Mundial 2026 también innova en la experiencia del espectador, tanto en los estadios como a distancia. Las transmisiones televisivas y digitales incorporan estadísticas avanzadas casi en tiempo real, gráficos tácticos y repeticiones hiperrealistas desde perspectivas inéditas, incluida la Referee View: imágenes estabilizadas desde cámaras corporales de los árbitros, que ahora integran audio y transmisión por redes privadas 5G.

Los avatares digitales tridimensionales permiten visualizar la posición exacta de los jugadores, facilitando decisiones arbitrales complejas como los fueras de juego y enriqueciendo la cobertura para los aficionados. Dentro de los estadios, sistemas inteligentes de orientación guían a los asistentes desde su llegada a la ciudad hasta sus asientos, optimizando rutas y reduciendo aglomeraciones mediante análisis y sensores en tiempo real.

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La accesibilidad también es protagonista: herramientas específicas mejoran la experiencia de personas con movilidad reducida, mientras que las experiencias inmersivas, como hologramas interactivos y contenido digital personalizado, ofrecen nuevas formas de interacción.

Seguridad, privacidad y equidad

La FIFA y Lenovo han implementado protocolos de protección tecnológica para asegurar la integridad de los datos y la equidad competitiva entre selecciones. Cada equipo opera en entornos aislados y protegidos con soluciones ThinkShield, garantizando que la información sensible no sea compartida ni vulnerada.

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Desde la reestructuración del entorno digital de trabajo de la FIFA hasta la integración de sistemas que entregan datos más rápido y con mayor precisión, Lenovo actúa como una extensión del equipo tecnológico del torneo. El Mundial 2026 será el primero donde la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y la infraestructura digital tendrán un papel visible y permanente, transformando la manera de organizar, jugar y disfrutar del fútbol a escala global.