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Vini Jr. y Apple se unen: bailó en silencio frente a todos y nadie escuchó nada gracias a los AirPods Pro 3

El jugador brasilero puso a prueba la cancelación de sonido de los audífonos de Apple, bailó y nadie supo que música estaba escuchando

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Cada vez más marcas están integrando jugadores profesionales para llevar el mensaje de la tecnología. Esta vez fueron tendencia los AirPods de Apple.

Vinícius Junior se unió con Apple para poner a prueba los AirPods Pro 3. La premisa era tan simple: el delantero brasileño del Real Madrid se puso los audífonos, empezó a bailar al ritmo de su música y nadie a su alrededor escuchó la música. Solo él.

Vini Jr. se movió, giró y celebró en plena calle, rodeado de personas que lo miraban sin entender qué ocurría. El ruido del mundo seguía: tráfico, voces, el caos urbano de siempre, pero para él había desaparecido por completo.

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Cómo es la tecnología de los AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 incorporan la Cancelación Activa de Ruido más avanzada que Apple ha desarrollado para audífonos internos: elimina hasta dos veces más ruido que los AirPods Pro 2, según la compañía. Ese salto tecnológico es el núcleo de la campaña y lo que la escena con Vini Jr. ilustra en tiempo real.

Primer plano del perfil de un joven de piel oscura con cabello rizado y corto, mirando hacia la izquierda, usando un auricular inalámbrico blanco en su oído derecho
El jugador probó la cancelación de audio de los audífonos AirPods Pro 3. (Apple)

El dispositivo también incluye almohadillas con capa de espuma orientadas hacia adentro, diseñadas para mejorar el ajuste y potenciar el bloqueo del sonido exterior.

El usuario puede alternar entre el modo de Cancelación Activa de Ruido y el modo Ambiente, que permite dejar entrar el sonido del entorno cuando se necesita. La batería ofrece hasta ocho horas de reproducción con cancelación activa activada en una sola carga.

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Otras funciones de los AirPods Pro 3

La nueva generación no se limita al sonido. Los AirPods Pro 3 incorporan una funcionalidad de detección de frecuencia cardiaca que registra pulsaciones y calorías quemadas durante entrenamientos, una característica que amplía el dispositivo hacia el territorio del bienestar y la salud.

A eso se suma el audio espacial de alta definición, que Apple describe como una experiencia tridimensional, y la traducción en vivo, que convierte los audífonos en un intérprete portátil en tiempo real.

Primer plano de perfil de una mujer de piel oscura con un AirPod Pro blanco en su oído derecho, rodeado por un efecto de luz azul y verde
Los AirPods Pro 3 incluyen traducción en tiempo real. (Apple)

Qué otros audífonos lanzó recientemente Apple

El lanzamiento más reciente de la compañía es el de los AirPods Max 2, los audífonos supraaurales de gama alta de Apple. Se anunciaron el 16 de marzo de 2026 y llegaron a tiendas en abril. Su precio de salida es de USD 549.

Las novedades principales frente al modelo original incluyen:

  • Chip H2, el mismo que equipa los AirPods Pro 3, con mejor procesamiento de audio.
  • Cancelación Activa de Ruido más eficaz que la primera generación.
  • Funciones que llegan por primera vez a los Max: Audio Adaptativo, Conversation Awareness, Voice Isolation y Traducción en vivo.
  • Audio sin pérdidas de 24 bits a 48 kHz mediante conexión por cable USB-C.
  • Herramientas para creadores: grabación de audio con calidad de estudio y control remoto de cámara.
  • Disponibles en cinco colores: medianoche, luz estelar, naranja, morado y azul.
Vini JR, colaboró con Fortnite y tiene dos skins. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Vini JR, colaboró con Fortnite y tiene dos skins. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Vinícius Jr. llega a Fortnite con dos skins

Vinícius Júnior llega a Fortnite con dos skins justo cuando el mundo tiene los ojos puestos en el Mundial 2026, que arrancó en territorio norteamericano. 

Epic Games incorporó al extremo brasileño del Real Madrid a la Icon Series del battle royale el 10 de junio de 2026, con un paquete de ocho cosméticos que incluye dos atuendos, dos mochilas, dos picos, un emote y un spray.

El paquete completo —denominado Vini Jr. Bundle— tiene un precio de 2.600 V-Bucks en la tienda de artículos del juego y estará disponible hasta el 20 de junio de 2026 a las 8 p.m. ET.

Los dos atuendos capturan facetas distintas del jugador. El primero, Vini Jr. Outfit, lo viste con el número 7 de la selección brasileña en su camiseta amarilla. El segundo, Vini Galactico—también listado en algunas fuentes como Vini Fashion Flow—, apuesta por un estilo urbano: chaqueta negra con el logo VJR en plateado, pantalón oscuro y lentes de sol opcionales.

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