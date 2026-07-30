Mica Riera anunció su embarazo en medio del escenario tras finalizar su función en “El Chat de mamis”

La actriz contó la feliz noticia frente a su público

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Después de varias semanas de cambios, ansiedad y trabajo, Mica Riera anunció que está embarazada. La actriz confirmó la feliz noticia sobre el escenario tras finalizar su función en El Chat de Mamis. Entre las felicitaciones de sus compañeras y la ovación del público, la artista se mostró sumamente conmovida.

La noticia había sido confirmada minutos antes por Ángel de Brito, quien había lanzado el enigmático en su programa. Después de varias idas y vueltas, y de desarrollar el misterio junto a sus compañeros en LAM (América), el periodista comentó: “La embarazada lo anunció en función. En el teatro. Porque está haciendo teatro actualmente. Su novio, pareja, marido, padre de la criatura se llama Tomás. Trabaja en el campo, es bajo perfil, no lo conoce nadie. Y la embarazada está en el elenco de Chat de mamis. La obra de Eugenia Tobal y es ella, Mica Riera”.

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Acto seguido, el programa compartió imágenes de la reciente función donde se observa a Riera y sus colegas paradas sobre el escenario tras la función. En ese marco, Carla Conte tomó la palabra y expresó ante el público: “Ay, estamos muy emocionados acá nosotros, porque hoy es una noche muy especial, muy particular. Como ustedes saben, estuvimos haciendo un anuncio en nuestras redes sociales. Aparentemente habría una embarazada en nuestro elenco. Alguien estuvo toda la función mirando, a ver quién será, quién será. Bueno, vamos a develar este misterio. ¿Estamos todos preparados? Vamos a hacer a la cuenta de tres. La embarazada va a dar un paso al frente”.

Entre risas, una de las actrices subrayó: “La embarazada se tira al público. Atájenla”. Así las cosas, tras una cuenta regresiva, la artistas dieron un paso atrás y dejaron sola a Riera, revelando que era la embarazada. Inmediatamente, el público la ovacionó y comenzó a gritar su nombre.

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Lionel Arostegui, Manuela Pal, Mica Riera, Carla Conte y Eugenia Tobal concentrados en sus teléfonos celulares durante una representación teatral, reflejando la omnipresencia de la tecnología.

Una vez de regreso en el estudio, De Brito resaltó: “Estaba re embarazada y ya no sabían cómo esconderlo también. Porque se notaba un poco. Así que le mandamos un beso a Mica, que la rompió en El amor después del amor. Bueno, nosotros los periodistas la conocemos porque es la hija de Cristina Clement, colega, que le mandamos un beso, que va a ser abuela. Hoy me lo, me lo habían contado a la mañana, pero decidieron contarlo en el escenario”.

Mica Riera atraviesa una etapa de gran proyección en su carrera artística. Después de interpretar a Fabiana Cantilo en la serie El amor después del amor, producción que repasó la vida de Fito Páez y tuvo una amplia repercusión, la actriz sumó un nuevo desafío como protagonista de No preguntes. El film dirigido por Agustín Palleres Yoffe se destacó en el Festival de Cine de Mar del Plata.

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El papel en No preguntes implicó para Riera una transformación significativa respecto a sus trabajos anteriores. Acostumbrada a sets y personajes de universos diferentes, en esta ocasión debió adentrarse en un ambiente laboral que le resultaba ajeno. La historia transcurre en una oficina y, aunque nunca había trabajado en ese contexto, la actriz explicó que no fue necesario realizar una investigación previa ni observar el mundo de las oficinas. Desde el guion se establecía que su personaje no encajaba en ese entorno, lo que le permitió abordar el papel desde otro lugar y construirlo a partir de esa incomodidad.

Mica Riera anunció su embarazo al final una función de teatro (RSfotos)

El estreno de la película coincide con un momento de alta exposición mediática para Riera. Su interpretación de Fabiana Cantilo fue muy bien recibida, tanto por la crítica como por el público, lo que la posicionó como una de las revelaciones del elenco de la serie. Ahora, se prepara para asumir otro reto importante: encarnar a Susana Giménez en la biopic de Moria Casán. La actriz reconoció el peso de interpretar a una figura de la talla de Susana Giménez y señaló en diversas entrevistas la responsabilidad que implica dar vida a un personaje con tanta presencia en la cultura popular argentina.

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Riera también reflexionó sobre su recorrido profesional. Comenzó a trabajar a los 14 años en el mundo del modelaje y, con el paso del tiempo, comprendió los costos de una exposición tan temprana. El acompañamiento de su madre resultó fundamental para ayudarla a establecer límites y a construir una relación más saludable con la industria. La actriz remarcó que la actuación le permitió aprender a relativizar el rechazo y a fortalecer su propia mirada sobre el medio.

A partir de su participación en proyectos de alto perfil y de personajes con identidades complejas, Riera consolida un presente artístico donde la exigencia y la variedad de roles se vuelven protagonistas. Más allá del reconocimiento reciente, la actriz mira hacia adelante con nuevos objetivos. Entre sus metas figura la intención de dirigir una serie o una película, un paso que considera un desafío natural en su evolución profesional.

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Con “No preguntes”, Mica Riera suma un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por la versatilidad, la búsqueda de nuevos horizontes y la voluntad de explorar distintas facetas del mundo audiovisual.