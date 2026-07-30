Panamá retira cables aéreos para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones

Actualmente se trabaja en la retirada definitiva de cables de fibra óptica, coaxiales y cobre. (ASEP)

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La transformación del entorno urbano y de las telecomunicaciones en la ciudad de Panamá ha tomado un nuevo impulso con el inicio del retiro de cerca de 7,000 metros lineales de cables aéreos en la calle Aquilino de la Guardia, situada en el corazón de la ciudad capital.

Este sector, que alberga bancos, hoteles y comercios, experimentará una renovación visible a partir de la eliminación del cableado, que durante años ha marcado el paisaje de la zona.

La segunda etapa del programa de soterramiento de redes avanza tras la finalización en 2023 de la infraestructura subterránea.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la retirada definitiva de cables de fibra óptica, coaxiales y cobre, una vez completados los procesos de instalación de nuevas redes y migración de usuarios, informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)

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Durante la ceremonia que dio inicio a la operación, se procedió al retiro de los primeros cables en un poste ubicado frente al hotel Bristol, marcando de manera simbólica el comienzo de esta tarea.

Avanza el programa de soterramiento de redes, tras la finalización en 2023 de la infraestructura subterránea. (ASEP)

La labor, de acuerdo a la información, continuará en horario nocturno, medida adoptada por las empresas de telecomunicaciones para minimizar el impacto en el tránsito y el comercio del área.

Según el cronograma presentado, el retiro completo del cableado aéreo en el sector culminará a finales de octubre próximo. Para esa fecha, se prevé haber desmontado cerca de 130,000 metros lineales de cables pertenecientes a distintas compañías de telecomunicaciones.

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Al detallar la intervención, se indicó que esta abarca la zona delimitada por la avenida Federico Boyd, la calle 50, la calle 53 y la vía España, incluyendo todas las vías internas, entre ellas la calle Aquilino de la Guardia.

La ASEP remarcó que la colaboración de administradores, empresas y usuarios es vital para facilitar el acceso a las instalaciones y completar la migración de los servicios hacia la nueva infraestructura soterrada.

El proceso de modernización está estructurado en cuatro fases: construcción de la obra civil subterránea, instalación de nuevas redes, migración de los clientes y eliminación del cableado aéreo existente. La etapa actual representa el cierre de un ciclo que busca redefinir el aspecto y funcionamiento de la ciudad.

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Retiro completo del cableado aéreo en el sector culminará a finales de octubre próximo. (ASEP)

Este avance responde a una estrategia nacional que ya intervino en sectores de Obarrio, la Calle Cuarta de David, en la provincia de Chiriquí, y las avenidas Central y Santacoloma en Santiago de Veraguas, donde fueron retirados más de 340,000 metros lineales de cables.

El retiro del cableado aéreo en la zona de Campo Alegre, en la ciudad capital, forma parte de una iniciativa más amplia para fortalecer la confiabilidad y seguridad de los servicios de telecomunicaciones. Además, las autoridades sostienen que estas acciones contribuyen a reducir los riesgos derivados del deterioro de las redes, mejoran la imagen urbana y permiten recuperar espacios públicos en áreas de alta actividad económica.

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Para quienes se preguntan por el futuro de este programa, la ASEP señaló que ya planifica nuevas intervenciones en cinco áreas estratégicas: entre ellas un tramo adicional de la calle 50 en la capital, la avenida Belisario Porras en Las Tablas, provincia de Los Santos y la calle 13 en la ciudad de Colón.

Cada una de estas acciones, se dijo, busca replicar los beneficios que ya comienzan a sentirse en el área bancaria y comercial de la ciudad de Panamá.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, encabezó la jornada de inicio junto a representantes de las empresas Tigo, Más Móvil y Ufinet, responsables de la remoción del cableado. El esfuerzo conjunto entre autoridades y sector privado marca un hito en la modernización de la infraestructura urbana y tecnológica panameña.

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