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La China Suárez mostró la intimidad del cumpleaños de Amancio: decoración argentina y la ausencia de Mauro Icardi

La actriz compartió el festejo por los seis años de su hijo, con inflables, peluches de la Selección Argentina y una ambientación celeste y blanca que convirtió el jardín en estadio

La China Suárez organizó el cumpleaños de Amancio Vicuña con una temática de la Selección Argentina tras regresar de Italia (Video: Instagram)

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La China Suárez regresó de Italia y organizó un festejo de cumpleaños a medida para su hijo Amancio Vicuña, quien cumplió seis años. La fiesta tuvo temática de la Selección Argentina, con animadores caracterizados como Lionel Messi y Diego Maradona, un castillo inflable albiceleste, una máquina atrapa peluches con figuras del equipo nacional y una torta decorada en celeste y blanco.

Las imágenes que la actriz compartió en sus historias de Instagram mostraron a un nene radiante, rodeado de sus hermanas y de amigos. Lo que no apareció en ninguna de las fotos fue su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

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La celebración se realizó un día después del festejo íntimo que Benjamín Vicuña, padre del niño, le organizó por la tarde. Según informó Primicias Ya al aire de América TV, la actriz no estuvo presente en esa primera celebración. Fue al día siguiente cuando Suárez tomó las riendas del evento y desplegó una producción que no pasó inadvertida: globos celestes y blancos, gigantografías de la Scaloneta, un metegol inflable y una ambientación general que convirtió el jardín de la casa en una suerte de estadio en miniatura.

El momento más fotografiado fue la imagen familiar frente a la mesa de cumpleaños. La China posó junto a Amancio y sus dos hijas mayores, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, con los personajes de Messi y Maradona a los costados. Al pie de esa historia escribió: “Gracias a todos por venir. Fue un día perfecto”. En otra postal, el cumpleañero aparecía junto a su madre con el texto “Mi vida por verte feliz” y un corazón rojo.

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El festejo de Amancio incluyó animadores caracterizados como Lionel Messi y Diego Maradona, un castillo inflable albiceleste y una torta celeste y blanca
El festejo de Amancio incluyó animadores caracterizados como Lionel Messi y Diego Maradona, un castillo inflable albiceleste y una torta celeste y blanca
Las historias de Instagram de la China Suárez mostraron a Amancio rodeado de sus hermanas, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, y de sus amigos
Las historias de Instagram de la China Suárez mostraron a Amancio rodeado de sus hermanas, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, y de sus amigos
La ambientación del cumpleaños transformó el jardín en un estadio en miniatura con globos celestes y blancos, gigantografías de la Scaloneta y un metegol inflable
La ambientación del cumpleaños transformó el jardín en un estadio en miniatura con globos celestes y blancos, gigantografías de la Scaloneta y un metegol inflable

Los detalles del festejo que Suárez compartió en sus historias de Instagram dieron cuenta de la escala del evento. Amancio manejó un mini Jeep gris por el jardín, jugó al básquet en un aro instalado en el exterior y probó suerte en una máquina atrapa peluches cargada con muñecos de jugadores de la Selección. El inflable principal tenía la figura de Messi estampada y una copa del mundo en el lateral. Un animador vestido con la camiseta del 10 protagonizó los videos más dinámicos de la tarde, con la bandera argentina como escenografía.

La ausencia de Icardi en todas las imágenes fue el dato que más circuló entre los seguidores de la actriz. El futbolista le había dedicado una historia a su pareja horas antes, pero Suárez no reposteó esa publicación en sus redes, un gesto que no pasó desapercibido. La pareja había regresado junta de Italia días antes del cumpleaños: el viaje incluyó una escala en Milán, ciudad donde Icardi debía resolver cuestiones vinculadas al conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara y reencontrarse con sus dos hijas tras el robo que sufrió la casa familiar.

Amancio jugó con un mini Jeep, un aro de básquet y una máquina atrapa peluches con figuras de jugadores de la Selección Argentina durante la fiesta
Amancio jugó con un mini Jeep, un aro de básquet y una máquina atrapa peluches con figuras de jugadores de la Selección Argentina durante la fiesta
La ausencia de Mauro Icardi en las fotos del cumpleaños de Amancio fue el dato que más circuló entre los seguidores de la China Suárez
La ausencia de Mauro Icardi en las fotos del cumpleaños de Amancio fue el dato que más circuló entre los seguidores de la China Suárez

Entre los detalles más personales que la actriz incluyó en sus historias figuró una foto de una tarta de frutas rojas etiquetando a quien habría preparado ese postre para la ocasión. La elección de la Selección Argentina como temática no fue casual. Amancio creció en un hogar donde el fútbol ocupa un lugar central, y la actriz ya había mostrado en otras oportunidades el fanatismo del niño por el equipo nacional. El festejo, con sus animadores, su inflable y su máquina de peluches futboleros, fue la traducción más literal de ese vínculo.

El cumpleaños de Amancio se produjo en medio de uno de los períodos más agitados en la vida pública de su madre. El viaje a Italia junto a Icardi, la tensa relación entre el futbolista y Nara y el regreso apresurado de Suárez al país para no perderse el cumpleaños de su hijo conformaron el contexto en el que se enmarcó la celebración. La actriz eligió mostrar solo la fiesta, sin referencias al resto.

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