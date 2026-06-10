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Consigue las dos nuevas skins de Vinícius Jr. en Fortnite inspiradas en Brasil

Una de las skins incluye un atuendo inspirado en la selección brasileña: una camiseta amarilla y un short azul con el número 7

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Vinícius Jr. llega con dos skins a Fortnite. (Fortnite)

Vinícius Jr. llega a Fortnite con dos skins: una inspirada en la selección brasileña y otra con estética futurista. Epic Games también preparó accesorios inspirados en la carrera del futbolista. El contenido forma parte de las activaciones del videojuego relacionadas con el Mundial 2026.

Cómo son las skins de Vinícius Jr. en Fortnite

La primera skin de Vinícius Jr. en Fortnite replica la camiseta amarilla de la selección brasileña con short azul y el número 7, combinada con el gesto del dedo sobre los labios.

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La segunda tiene una estética completamente diferente: chaqueta negra con detalles plateados y el logo VJR, pantalón negro con brillos, cadenas y lentes de sol oscuros. Es una versión estilizada del futbolista con una imagen más cercana al mundo de la moda y el espectáculo.

Ambas skins están disponibles desde el 10 de junio de 2026 y requieren compra dentro del juego.

Fortnite sigue la línea de Icon Series con el jugador brasilero. IMAGES via Reuters/Caean Couto
Fortnite sigue la línea de Icon Series con el jugador brasilero. IMAGES via Reuters/Caean Couto

Cómo acceder a las skins de Vinícius Jr. en Fortnite

Las dos skins están disponibles desde el 10 de junio de 2026 y requieren compra dentro del juego. Para adquirirlas:

  1. Abre Fortnite en tu dispositivo
  2. Ve a la Tienda de objetos (Item Shop)
  3. Busca la colaboración Vinícius Jr. x Fortnite
  4. Selecciona la skin que quieras comprar con V-Bucks, la moneda virtual del juego

Lo que debes saber antes de comprar

  • Las skins no se obtienen gratis: requieren V-Bucks, que se adquieren con dinero real o se acumulan con el Pase de batalla
  • El contenido forma parte de las activaciones de Fortnite relacionadas con el Mundial 2026
  • Para conocer el precio exacto en V-Bucks, consulta directamente la tienda dentro del juego, ya que Epic Games actualiza los valores según la región
Es necesario gastas V-Bucks para acceder a las skins del jugador. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Es necesario gastas V-Bucks para acceder a las skins del jugador. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Vinícius Jr. se une a la Icon Series de Fortnite

Esta colaboración de Vinícius Jr. con Fortnite hace parte de la Icon Series. Esta es una línea de skins dedicada a figuras reales del mundo del entretenimiento, el deporte y la música que Epic Games incorpora al juego como personajes jugables.

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Esta colaboración de Vinícius Jr. con Fortnite hace parte de la Icon Series. Esta es una línea de skins dedicada a figuras reales del mundo del entretenimiento, el deporte y la música que Epic Games incorpora al juego como personajes jugables.

Artistas como Travis Scott y Ariana Grande forman parte de esta colección, que convierte a sus protagonistas en avatares con diseños propios y accesorios exclusivos.

(YouTube: Netflix Games)
FIFA y Netflix Games lanzaron FIFA World Cup: Launch Edition. (YouTube: Netflix Games)

Juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Netflix

FIFA y Netflix Games lanzaron FIFA World Cup: Launch Edition, un videojuego de fútbol disponible de forma exclusiva en Netflix Games desde el 11 de junio de 2026, en coincidencia con el inicio del Mundial. El juego fue desarrollado por Delphi Interactive y no tiene costo adicional para los suscriptores de Netflix.

Qué incluye el juego

  • Los 48 equipos participantes del torneo
  • Más de 1.200 jugadores
  • Los 16 estadios de la competencia, distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá
(YouTube: Netflix Games)
Para jugar es necesario contar con un televisor y celular. (YouTube: Netflix Games)

Cómo se juega

El teléfono funciona como control y el televisor como pantalla. El sistema es simple: se lanza el juego en un smart TV, se escanea un código QR con el celular y en segundos es posible pasar y disparar con gestos táctiles.

Admite hasta cuatro jugadores en simultáneo y está diseñado para personas con cualquier nivel de experiencia en videojuegos.

Netflix también señaló que esta edición es el “Kickoff”, un punto de partida que evolucionará con el tiempo, pero que prioriza la experiencia de jugar durante el evento.

Dónde está disponible

El lanzamiento completo cubre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, México, España, Austria, Australia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Suiza. Más países se sumarán próximamente. Una prueba limitada comenzó el 4 de junio en Brasil y Alemania.

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