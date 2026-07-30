Si vas a comprar un iPhone, espera: llegaría el iPhone 18 Pro Max en semanas

En septiembre de 2026 se pondrían a la venta los modelos de gama alta. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

Guardar

Si tienes pensado renovar tu dispositivo móvil y te preguntas si este es el mejor momento para adquirir un iPhone, la recomendación más sensata es esperar. Todo apunta a que el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max está muy cerca y la nueva generación de teléfonos de Apple podría marcar un punto de inflexión tanto en rendimiento como en características, según filtraciones y reportes de medios especializados.

Lanzamiento escalonado y posibles novedades del iPhone 18 Pro Max

Este año, Apple estaría modificando su tradicional estrategia de lanzamientos, optando por una presentación escalonada de sus productos estrella. Informes recientes, como los de Bloomberg, indican que la compañía planea dividir los lanzamientos en dos fases.

PUBLICIDAD

En septiembre de 2026 se pondrían a la venta los modelos de gama alta, entre los que se encuentran el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer modelo plegable de la marca. Por otro lado, las versiones más demandadas, como el iPhone 18, el iPhone Air 2 y el iPhone 18e, llegarían recién en la primavera de 2027.

En el frontal del iPhone 18 Pro Max, la reducción de la zona conocida como Dynamic Island destacaría como la principal novedad.

Esta decisión marcaría el mayor cambio en la estrategia de Apple desde que comenzó a presentar varias variantes de iPhone simultáneamente cada año. La idea detrás de este calendario es mantener una estabilidad en los ingresos de la compañía a lo largo del ejercicio fiscal, en vez de concentrar todas las ventas en un único trimestre.

PUBLICIDAD

Diseño continuista, nuevos colores y cambios sutiles en el iPhone 18 Pro Max

El aspecto exterior del iPhone 18 Pro Max no experimentaría grandes transformaciones respecto al modelo anterior. Después de la actualización visual introducida en el iPhone 17 Pro, con el rediseño del módulo de cámaras y el acabado bicolor, Apple parece apostar esta vez por una línea continuista.

Las diferencias más visibles se encontrarían en la gama de colores, que incluiría tonalidades más vivas como un rojo cereza y azul claro, sumadas al tradicional gris oscuro y una nueva variante en gris claro.

PUBLICIDAD

Las versiones más demandadas, como el iPhone 18, el iPhone Air 2 y el iPhone 18e, llegarían recién en la primavera de 2027. REUTERS/Abdul Saboor

Aunque la parte trasera del dispositivo permanecería prácticamente igual, se esperan pequeños ajustes en la sensación al tacto. El modelo Pro Max sería ligeramente más grueso, con un aumento de 0,25 mm y un peso adicional de unos siete gramos, atribuible a una batería de mayor capacidad.

Mejoras en la pantalla: Dynamic Island más pequeña

En el frontal del iPhone 18 Pro Max, la reducción de la zona conocida como Dynamic Island destacaría como la principal novedad. Este espacio en la pantalla podría disminuir en tamaño hasta un 35 %, gracias a la reubicación de componentes del sistema Face ID bajo el panel, lo que permite una experiencia visual más limpia. A pesar de este cambio, Dynamic Island mantendría todas sus funcionalidades habituales.

PUBLICIDAD

Por otra parte, los tamaños de pantalla seguirían siendo los mismos: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max, según la información filtrada.

Los tamaños de pantalla seguirían siendo los mismos: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Maxim Shemetov

Cámara con apertura variable: salto en fotografía móvil

Uno de los avances técnicos más relevantes estaría en el sistema de cámaras. El iPhone 18 Pro Max incorporaría por primera vez una apertura variable, una característica que mejora la calidad de las fotos en diferentes condiciones de luz.

PUBLICIDAD

Esta tecnología permite que la lente ajuste automáticamente la cantidad de luz que entra en el sensor: se abre más en ambientes oscuros y se cierra bajo luz solar intensa, evitando la sobreexposición y optimizando el nivel de detalle en las imágenes.

La llegada de este sistema estaría ya en fase de producción, según algunos reportes, lo que incrementa la probabilidad de que esté presente en la próxima generación de dispositivos.

PUBLICIDAD

El iPhone 18 Pro Max incorporaría por primera vez una apertura variable. REUTERS/Maxim Shemetov

El procesador A20 de 2 nm y la integración de memoria

El salto generacional en el rendimiento estaría liderado por el nuevo procesador A20, fabricado con tecnología de 2 nanómetros por TSMC. Este avance supone un incremento en la densidad de transistores, lo que se traduce en un procesamiento más rápido y mayor eficiencia energética respecto al proceso actual de 3 nm. Sin embargo, este avance tecnológico implica un coste de fabricación cerca de un 50 % más alto.

Adicionalmente, Apple estaría considerando integrar la memoria RAM, la CPU, la GPU y el Neural Engine en un solo chip, mediante la tecnología conocida como encapsulado de módulos multichip a nivel de oblea. Según el analista Ming-Chi Kuo, este tipo de integración permitirá aumentar la velocidad, reducir la latencia y mejorar el consumo energético de los dispositivos.

PUBLICIDAD

Algunas filtraciones incluso apuntan a que toda la línea iPhone 18 podría contar con este mismo chipset avanzado, dejando de lado la diferenciación habitual entre los modelos estándar y Pro.

Apple estaría considerando integrar la memoria RAM, la CPU, la GPU y el Neural Engine en un solo chip. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Batería de mayor capacidad y autonomía optimizada

El iPhone 18 Pro Max también destacaría por la inclusión de una batería de mayor capacidad. Esto, junto con la eficiencia del procesador A20, permitiría extender de forma significativa el tiempo de uso del teléfono entre cargas. El pequeño aumento en peso y grosor del dispositivo estaría directamente relacionado con este incremento en la capacidad energética.

PUBLICIDAD

En resumen, quienes evalúan la compra de un nuevo iPhone deberían considerar aguardar unas semanas para conocer la nueva generación, ya que el iPhone 18 Pro Max incorporaría innovaciones tanto en hardware como en software que podrían justificar la espera.