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Falta de acuerdos en el Congreso de Guatemala relega subsidio a los combustibles, pero diputados garantizan subvención a veteranos militares

La aprobación del Decreto 17-2026 para completar las 36 asignaciones de Q36 mil a beneficiarios del Programa de Desarrollo Integral avanzó con rapidez, mientras la medida sobre carburantes quedó en pausa por fragmentación interna

El Decreto 17-2026 garantiza 36 asignaciones económicas del Programa de Desarrollo Integral y reincorpora a beneficiarios que habían quedado fuera del esquema.
El Congreso de Guatemala postergó el subsidio a los combustibles de Bernardo Arévalo y priorizó la reforma para asegurar el pago de Q36 mil a veteranos militares. (Congreso de Guatemala)
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El Congreso de Guatemala dejó en segundo plano el subsidio a los combustibles impulsado por el presidente Bernardo Arévalo, pero sí avanzó y se aprobó el Decreto que asegura el pago de Q36 mil a los veteranos militares.

La reforma sobre los veteranos quedó aprobada este miércoles y garantiza la entrega de Q1 mil durante 36 meses para cada beneficiario del Programa de Desarrollo Integral.

La normativa, identificada como Decreto 17-2026, flexibiliza las condiciones para completar los desembolsos y reincorpora a personas que habían quedado fuera del esquema.

El pago a veteranos militares avanzó antes que el subsidio al combustible

La iniciativa ni siquiera estaba en agenda para este miércoles 29 de julio. No obstante, se logró incluir a través de una moción privilegiada que alteró la orden del día y priorizó la Ley Temporal de Desarrollo Integral, vinculada al pago para veteranos militares por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno. Incluso, se colocó antes de conocer el subsidio a los combustibles, pese a que todos los diputados urgieron una medida ante alza del diesel y las gasolinas.

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Según la publicación, el Congreso aprobó en tercera lectura y redacción final la iniciativa 6723. El cambio faculta al Ministerio de Desarrollo Social a concluir el pago de los Q36 mil a los beneficiarios que todavía no habían recibido la totalidad del aporte, aunque el programa había sido regulado inicialmente para tres años.

La reforma al Decreto 51-2022 también modifica las reglas para evitar que los beneficiarios pierdan el apoyo por incumplimientos parciales y ordena al Estado completar los desembolsos pendientes. Además, amplía las opciones para permanecer dentro del programa y crea mecanismos extraordinarios para quienes no cumplieron todos los requisitos durante la ejecución del beneficio.

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Presión

Las reformas fueron aprobadas un día después de que los veteranos militares realizaran un plantón afuera del Palacio Legislativo. Esta estrategia les ha sido útil, en años anteriores los exmiembros del Ejército han realizado manifestaciones violentas que terminan con la aprobación de beneficios.

El Decreto 17-2026 garantiza 36 asignaciones económicas del Programa de Desarrollo Integral y reincorpora a beneficiarios que habían quedado fuera del esquema.
El martes 28 de julio, los veteranos militares realizaron un plantón afuera del Congreso para exigir la aprobación de las reformas a la subvención económica que reciben el Gobierno. (Redes Sociales)

Uno de los casos más recientes ocurrió en octubre 2021, cuando los veteranos militares no sólo ingresaron por la fuerza al Congreso, sino que quemaron vehículos e incendiaron varias oficinas con documentación oficial y expedientes.

Aunque el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por Consuelo Porras, anunció una investigación, no hubo ninguna captura, por el contrario, los diputados conformaron una mesa técnica que concluyó con la aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral que les aprueba la subvención económica a los veteranos.

El Decreto 17-2026 garantiza 36 asignaciones económicas del Programa de Desarrollo Integral y reincorpora a beneficiarios que habían quedado fuera del esquema.
El 19 de octubre de 2021, los veteranos militares irrumpieron en el Organismo Legislativo, quemaron vehículos y oficinas. Exigían una subvención económica que se aprobó meses después. (Soy502)

La urgencia por incluir las reformas al apoyo económico de los exmilitares también llama la atención, porque se realiza en un año prelectoral, en ese contexto, las iniciativas que amplían o garantizan beneficios económicos para sectores determinados suelen reunir apoyo a los políticos, especialmente con los veteranos, quienes en procesos electorales pasados han manifestado su apoyo a candidatos específicos.

El Decreto 17-2026 garantiza 36 asignaciones económicas del Programa de Desarrollo Integral y reincorpora a beneficiarios que habían quedado fuera del esquema.
En las elecciones generales de 2023 en Guatemala, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) impulsó la candidatura de Sandra Torres para Presidente. (Redes Sociales)

En tanto, el decreto que asegura los pagos del Programa de Desarrollo Integral para veteranos militares entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento, las instituciones responsables deberán adecuar sus procedimientos para aplicar las nuevas reglas.

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