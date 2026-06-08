El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

Tim Cook se despide en la WWDC 2026 y cierra su ciclo como CEO de Apple

La keynote de la WWDC 2026 no solo marcó el inicio de una nueva etapa tecnológica para Apple, también el cierre de uno de los ciclos más influyentes en la historia de la compañía: el adiós de Tim Cook como CEO.

En un evento cargado de anuncios estratégicos y avances en inteligencia artificial, la despedida de Cook añadió un tono emocional y de reflexión, subrayando el impacto de su liderazgo y la continuidad de la misión de Apple en la innovación global.

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El evento, transmitido en directo a través de los canales oficiales de Apple, sirvió como escenario para presentar la integración de Apple Intelligence, la evolución de Siri y mejoras en privacidad, protección infantil y nuevas funciones para desarrolladores. Sin embargo, el momento más esperado fue el mensaje final de Tim Cook, quien tras más de una década al frente de la empresa cedió el mando a John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

La keynote combinó anuncios de Apple Intelligence, una Siri renovada y nuevas capas de privacidad y protección infantil, pero el foco emocional llegó con el mensaje final del ejecutivo, antes del relevo previsto para septiembre - REUTERS/Carlos Barria

Cómo fue el discurso de despedida de Tim Cook

Cook, de 65 años, abrió su despedida con palabras dirigidas a la comunidad de desarrolladores y usuarios: “En lo personal, algunos de los momentos más gratificantes como CEO han sido eventos como este. Compartir nuevas y potentes herramientas y luego ver qué hacen con ellas me recuerda constantemente que esa imaginación no tiene límites. A lo largo de los años, han ayudado a las personas a conectarse, crear, aprender y experimentar el mundo de formas extraordinarias y novedosas. Y con las increíbles capacidades que presentamos hoy y muchas más que aún están por venir, realmente creo que lo mejor está por delante”.

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El directivo enfatizó que crear productos que enriquezcan la vida de las personas ha sido la “Estrella Polar” de Apple y calificó su etapa al frente de la empresa como “el honor de toda una vida”. Agradeció la creatividad y convicción del equipo y se mostró optimista ante el futuro de la compañía.

Apple confirmó que Tim Cook dejará de ser CEO el 1 de septiembre de 2026, pasando a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración. La decisión, aprobada por unanimidad, marca una transición planificada que busca mantener la continuidad y solidez interna.

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Cook recalcó en una carta a los usuarios que este paso “no es un adiós”, sino una “evolución natural” en la historia de la empresa, insistiendo en que el éxito de Apple “nunca ha dependido de una sola persona”, sino del equipo, la cultura y los valores que la definen.

El legado de Tim Cook

Apple usa la WWDC 2026 para unir IA, privacidad y bienestar digital en una misma hoja de ruta - REUTERS/Carlos Barria

Tim Cook asumió como CEO en 2011 tras la muerte de Steve Jobs. Bajo su gestión, Apple lanzó productos y servicios clave como el Apple Watch, AirPods, iCloud, Apple Pay, Apple TV, Apple Music y Vision Pro. La capitalización bursátil de la empresa pasó de 350.000 millones de dólares a superar los 4 billones, consolidándose como una de las compañías más valiosas del planeta.

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Además de la innovación, Cook apostó por la privacidad y la expansión del ecosistema Apple, redefiniendo la estrategia de la tecnológica y su impacto en la vida cotidiana de millones de personas.

Quién será el nuevo CEO de Apple

El relevo recae ahora en John Ternus, de 51 años, quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera dentro de Apple. Responsable de productos icónicos como el iPad, los AirPods y varias generaciones de iPhone y Mac, Ternus ha liderado lanzamientos como el MacBook Neo y la línea iPhone 17. Su papel ha sido clave en la innovación en materiales, la durabilidad y la reducción de la huella de carbono de los dispositivos.

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Cook no ha dudado en elogiar a su sucesor, describiéndolo como “un ingeniero brillante” y “la persona perfecta para el trabajo”.

La WWDC26 simboliza tanto el cierre de una era como el inicio de una nueva etapa para Apple. Con la integración profunda de inteligencia artificial, una Siri renovada y el compromiso con la privacidad y la protección infantil, la compañía se prepara para el futuro bajo el liderazgo de John Ternus. Mientras tanto, las palabras de Cook resuenan como un recordatorio del legado y la visión que han guiado a Apple hasta convertirse en un referente mundial en tecnología.

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