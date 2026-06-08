Tecno

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

El directivo agradeció a desarrolladores y usuarios, destacó que la imaginación “no tiene límites” y reforzó la misión de crear productos que enriquezcan la vida

Guardar
Google icon
Tim Cook se despide en la WWDC 2026 y cierra su ciclo como CEO de Apple
Tim Cook se despide en la WWDC 2026 y cierra su ciclo como CEO de Apple

La keynote de la WWDC 2026 no solo marcó el inicio de una nueva etapa tecnológica para Apple, también el cierre de uno de los ciclos más influyentes en la historia de la compañía: el adiós de Tim Cook como CEO.

En un evento cargado de anuncios estratégicos y avances en inteligencia artificial, la despedida de Cook añadió un tono emocional y de reflexión, subrayando el impacto de su liderazgo y la continuidad de la misión de Apple en la innovación global.

PUBLICIDAD

El evento, transmitido en directo a través de los canales oficiales de Apple, sirvió como escenario para presentar la integración de Apple Intelligence, la evolución de Siri y mejoras en privacidad, protección infantil y nuevas funciones para desarrolladores. Sin embargo, el momento más esperado fue el mensaje final de Tim Cook, quien tras más de una década al frente de la empresa cedió el mando a John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

La keynote combinó anuncios de Apple Intelligence, una Siri renovada y nuevas capas de privacidad y protección infantil, pero el foco emocional llegó con el mensaje final del ejecutivo, antes del relevo previsto para septiembre - REUTERS/Carlos Barria
La keynote combinó anuncios de Apple Intelligence, una Siri renovada y nuevas capas de privacidad y protección infantil, pero el foco emocional llegó con el mensaje final del ejecutivo, antes del relevo previsto para septiembre - REUTERS/Carlos Barria

Cómo fue el discurso de despedida de Tim Cook

Cook, de 65 años, abrió su despedida con palabras dirigidas a la comunidad de desarrolladores y usuarios: “En lo personal, algunos de los momentos más gratificantes como CEO han sido eventos como este. Compartir nuevas y potentes herramientas y luego ver qué hacen con ellas me recuerda constantemente que esa imaginación no tiene límites. A lo largo de los años, han ayudado a las personas a conectarse, crear, aprender y experimentar el mundo de formas extraordinarias y novedosas. Y con las increíbles capacidades que presentamos hoy y muchas más que aún están por venir, realmente creo que lo mejor está por delante”.

PUBLICIDAD

El directivo enfatizó que crear productos que enriquezcan la vida de las personas ha sido la “Estrella Polar” de Apple y calificó su etapa al frente de la empresa como “el honor de toda una vida”. Agradeció la creatividad y convicción del equipo y se mostró optimista ante el futuro de la compañía.

Apple confirmó que Tim Cook dejará de ser CEO el 1 de septiembre de 2026, pasando a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración. La decisión, aprobada por unanimidad, marca una transición planificada que busca mantener la continuidad y solidez interna.

Cook recalcó en una carta a los usuarios que este paso “no es un adiós”, sino una “evolución natural” en la historia de la empresa, insistiendo en que el éxito de Apple “nunca ha dependido de una sola persona”, sino del equipo, la cultura y los valores que la definen.

El legado de Tim Cook

Apple usa la WWDC 2026 para unir IA, privacidad y bienestar digital en una misma hoja de ruta - REUTERS/Carlos Barria
Apple usa la WWDC 2026 para unir IA, privacidad y bienestar digital en una misma hoja de ruta - REUTERS/Carlos Barria

Tim Cook asumió como CEO en 2011 tras la muerte de Steve Jobs. Bajo su gestión, Apple lanzó productos y servicios clave como el Apple Watch, AirPods, iCloud, Apple Pay, Apple TV, Apple Music y Vision Pro. La capitalización bursátil de la empresa pasó de 350.000 millones de dólares a superar los 4 billones, consolidándose como una de las compañías más valiosas del planeta.

Además de la innovación, Cook apostó por la privacidad y la expansión del ecosistema Apple, redefiniendo la estrategia de la tecnológica y su impacto en la vida cotidiana de millones de personas.

Quién será el nuevo CEO de Apple

El relevo recae ahora en John Ternus, de 51 años, quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera dentro de Apple. Responsable de productos icónicos como el iPad, los AirPods y varias generaciones de iPhone y Mac, Ternus ha liderado lanzamientos como el MacBook Neo y la línea iPhone 17. Su papel ha sido clave en la innovación en materiales, la durabilidad y la reducción de la huella de carbono de los dispositivos.

Cook no ha dudado en elogiar a su sucesor, describiéndolo como “un ingeniero brillante” y “la persona perfecta para el trabajo”.

La WWDC26 simboliza tanto el cierre de una era como el inicio de una nueva etapa para Apple. Con la integración profunda de inteligencia artificial, una Siri renovada y el compromiso con la privacidad y la protección infantil, la compañía se prepara para el futuro bajo el liderazgo de John Ternus. Mientras tanto, las palabras de Cook resuenan como un recordatorio del legado y la visión que han guiado a Apple hasta convertirse en un referente mundial en tecnología.

Temas Relacionados

Tim CookAppleWWDC26CEODiscursoJohn TernusTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cambia la forma de usar el iPhone: iOS 27 y Siri potenciada con IA hacen historia

El nuevo asistente utiliza Apple Intelligence para comprender el contexto personal de cada usuario, interpretar la información que aparece en pantalla y más

Cambia la forma de usar el iPhone: iOS 27 y Siri potenciada con IA hacen historia

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

En Infobae a la Tarde, Javier Pallero advirtió que la iniciativa para habilitar empresas gestionadas por inteligencia artificial sin responsables humanos puede dejar a los afectados sin protección legal

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

La implementación de medidas de protección anunciadas en la WWDC 2026 abarca desde la gestión del acceso a contenidos hasta el establecimiento de límites en el uso de apps

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Descubre aquí, al instante, los avances en IA, las novedades para iPhone, la evolución de Siri y las sorpresas que prepara la empresa para su ecosistema

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

El sistema evalúa imágenes en tiempo real dentro del equipo, evita enviar archivos a servidores externos y mantiene control en manos del usuario

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

DEPORTES

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

El futbolista de la selección argentina que puede ser la sorpresa de la formación para el debut en el Mundial 2026

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

TELESHOW

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

INFOBAE AMÉRICA

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán