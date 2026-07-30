Crimen y Justicia
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Asesinaron de una puñalada a un hombre en Salta durante una pelea

El hecho ocurrió en Salta y hay un sospechoso detenido. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia

La víctima murió en el hospital San Bernardo
La víctima murió en el hospital San Bernardo
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Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche del martes en el barrio Norte Grande, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

El ataque se habría producido por un enfrentamiento con otra persona en el que la víctima recibió una puñalada con un arma blanca. Según informó El Tribuno, la alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30 del martes. Inmediatamente, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y encontraron a la víctima con vida.

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Personal del Samec llegó al sitio minutos después y trasladó de urgencia al herido a la guardia del hospital San Bernardo. Aproximadamente una hora más tarde, el centro asistencial confirmó el fallecimiento del hombre a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con el mencionado medio local, hay una persona detenida en relación con el hecho, a quien las autoridades policiales identificaron como el presunto agresor. Tras el crimen, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo las tareas investigativas para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades en el homicidio.

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El Tribuno precisó que el arma utilizada fue de tipo blanco, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre el instrumento ni sobre la identidad de la víctima ni del detenido.

Por estas horas, las autoridades trabajan en esclarecer las causas que derivaron en el enfrentamiento y la posterior muerte del hombre. Buscan determinar si existió un vínculo previo entre la víctima y el detenido, qué motivó la pelea y desató la agresión. Por el momento, las fuentes policiales no precisaron detalles sobre la identidad de ninguna de las dos personas involucradas.

En tanto, aguardan los resultados de la autopsia los cuales serán determinantes para confirmar la causa oficial de la muerte y aportar elementos técnicos a la investigación que lleva adelante la UGAP.

Este episodio se suma al homicidio registrado a principios de julio donde otro joven, de 26 años, murió apuñalado tras un enfrentamiento similar en el barrio Caballito de San Ramón de la Nueva Orán.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles 17 de Octubre y Natalio Roldán, cuando una reunión en la vía pública derivó en un enfrentamiento con un arma blanca. La policía detuvo en el lugar al presunto agresor, un joven de 22 años que, según los primeros indicios, formaba parte del círculo de amigos de la víctima desde la infancia.

El joven que murió a principios de mes tenía 26 años
El joven que murió a principios de mes tenía 26 años

De acuerdo con medios de la provincia, los presentes bebían en la calle cuando se desató la discusión. Uno de los participantes extrajo un cuchillo y atacó al joven, cuya identidad no fue difundida de manera oficial. Los vecinos intentaron auxiliarlo, pero las heridas resultaron fatales. El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, producido por una lesión en la arteria aorta.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención de personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los especialistas realizaron pericias en el lugar del ataque. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán.

El detenido afronta cargos por homicidio simple, aunque fuentes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que la carátula podría modificarse a medida que avance la recolección de pruebas. Los testigos, vecinos del barrio donde ocurrió el episodio, colaboración con el relato de los hechos ante la Fiscalía.

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