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Entre lágrimas, La Joaqui contó por primera vez los detalles de su separación de Luck Ra: “Yo me quería casar”

La cantante se emocionó en vivo al contar los problemas que llevaron al final de su vínculo con el cordobés

La Joaqui afirmó que la ruptura con Luck Ra no tuvo infidelidad, maltrato ni toxicidad, sino un timing que no coincidió (Video: PLP, Luzu)
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Con la voz entrecortada y sin esquivar ninguna pregunta, La Joaqui habló por primera vez en público sobre su separación de Luck Ra durante una emisión del programa nocturno PLP de Luzu TV. Lo que arrancó como una conversación sobre la sensibilidad y el humor terminó en una confesión extensa, cargada de emoción, en la que la cantante reveló que estaba profundamente enamorada, que quería casarse y que el vínculo se rompió sin traición ni toxicidad, solo por un timing que no coincidió.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, dijo entre sollozos, rodeada de sus compañeras Evitta Luna, Anita Espósito y Flor Jazmín, quienes la sostuvieron durante todo el momento.

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Previamente, la artista había pedido disculpas por sus ausencias previas al programa antes de tomar la palabra, y aclaró que decidió ir ese día porque no quería ser “irresponsable” con el trabajo.

la joaqui luck ra
La cantante desmintió versiones sobre terceros y pidió frenar los ataques en redes sociales tras la separación de Luck Ra

La cantante fue enfática en un punto que repitió varias veces: la separación no tuvo terceros, no hubo infidelidad ni maltrato. “No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, expresó.

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Esa aclaración fue también una respuesta directa a las versiones que circularon en los días previos y, sobre todo, a los ataques que recibieron terceras personas en redes sociales. La Joaqui pidió explícitamente que dejaran de señalar a otros: “A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.

El relato que más conmovió al estudio fue una escena íntima que la artista eligió compartir para ilustrar el peso de lo que perdió. “Una vez estaba lloviendo, de las primeras veces que dormimos juntos, y él estaba acostado. Entró frío, yo me levanté en medio de la noche y lo tapé. Me encantaba su nariz. Entonces yo decía: si yo todos los días le doy un beso en la nariz y un día tenemos hijos, vamos a tener hijos con su nariz. Y cuando pensé eso y lo tapé y cerré la puerta de la lluvia, en ese momento me di cuenta que era irremediable que yo sintiera este amor tan profundo”, narró, con la voz quebrada.

“Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, resumió, en la frase que sintetizó toda la dimensión del duelo que atraviesa. La Joaqui reconoció que fue ella quien viajó hasta Madrid para ver a Luck Ra, y que fue allí donde la relación llegó a su fin.

Según había adelantado Yanina Latorre, el cantante cordobés de 25 años estaba en España en su mejor momento profesional y “empezó a sentir que no podía con esa vida”, en referencia a la dinámica que implicaba la relación con la artista de 32 años, madre de dos hijas.

Postales de verano: La Joaqui y Luck Ra compartieron su día en la pileta y se declararon su amor
La relación entre La Joaqui y Luck Ra terminó en Madrid, adonde ella viajó para verlo antes de la ruptura

Tras la ruptura, La Joaqui viajó a Costa Rica para estar con su madre y festejar el cumpleaños de su hija mayor, Shaina. El comunicado conjunto que ambos publicaron en redes —en el que describieron la separación como una decisión tomada “con el mismo amor que nos vimos llegar”— fue puesto en contexto por Yanina Latorre, quien señaló que el tono conciliador respondió más a una decisión de imagen de Luck Ra que a una separación en buenos términos. “La Joaqui es muy querida. Él no quiere a todo el mundo en contra”, había escrito la conductora.

En el programa de Luzu, La Joaqui no contradijo ese relato, pero sí insistió en que su postura personal es de gratitud y no de rencor. “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”, dijo, usando el nombre real del cantante. Y agregó: “Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que decidiera seguir su camino sin mí”.

La cantante también explicó por qué había faltado varios días al programa antes de animarse a ir. “Sentía que tal vez desde mi dolor iba a ser injusta con mi comunicación para con gente que sinceramente solo está tratando de ser feliz y hacerlo más sano”, dijo. Al final del segmento, con el estudio en silencio, agradeció el acompañamiento de sus compañeras y admitió que el día le hizo bien. “Me estoy ordenando un poco”, cerró, entre lágrimas y una sonrisa.

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