Crimen y Justicia
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Investigan la muerte de un hombre en Neuquén: presentaba heridas cortantes y la puerta estaba trabada desde adentro

La Fiscalía ordenó una autopsia tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en su vivienda de Andacollo, donde los policías constataron lesiones en el tórax, la cabeza y los pies de la víctima, en un caso que las autoridades calificaron como hecho complejo

La familia del hombre alertó a la policía tras tres días sin contacto, y los efectivos forzaron la puerta para ingresar a la vivienda
La familia del hombre alertó a la policía tras tres días sin contacto, y los efectivos forzaron la puerta para ingresar a la vivienda
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Un hombre fue hallado sin vida en su vivienda de Andacollo, una localidad del norte de Neuquén, en circunstancias que la policía provincial calificó como hecho complejo. El cuerpo presentaba lesiones en el tórax, la cabeza y cortes en uno de los pies, y la puerta de la casa estaba cerrada con llave desde adentro, sin señales de ingreso forzado.

Fue la propia familia quien activó la alerta. Según informó el medio regional LMNeuquén, los allegados del hombre advirtieron que llevaban aproximadamente tres días sin tener contacto con él. Luego de golpear la puerta reiteradas veces sin obtener respuesta, pidieron la intervención policial. Fue así que los efectivos forzaron el ingreso y encontraron el cuerpo en el interior del inmueble.

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El Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, Mariano Jara, precisó en diálogo con Radio 7 que los agentes concurrieron al domicilio junto con la familia: “Se concurre conjuntamente con la familia al domicilio y al llamar no fuimos atendidos. Por tal motivo, la Policía fuerza la puerta de ingreso y en el interior se ve que había un masculino sin vida”, relató.

Las primeras pericias revelaron las lesiones en distintas partes del cuerpo, pero el escenario planteó más preguntas que respuestas. La vivienda no presentaba signos de violencia ni rastros de un ingreso forzado desde el exterior, un detalle que complejizó la lectura inicial del caso. Según señaló Jara a LMNeuquén, el inmueble estaba cerrado con llave desde el interior, lo que refuerza la hipótesis de que la víctima pudo haber permitido el ingreso de alguien de su confianza.

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Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
La Fiscalía ordenó una autopsia para determinar la causa de muerte y establecer si hubo intervención de terceros en el hecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese panorama, la Fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte y establecer si las heridas guardan relación directa con el fallecimiento o si hubo intervención de terceros. “El cuerpo fue levantado para realizarle la autopsia para ver si nos puede dar algún elemento más que nos conduzca a qué sucedió realmente. El hecho fue tomado como hecho complejo”, explicó el coordinador operativo.

En paralelo, los efectivos iniciaron la recolección de testimonios entre familiares, amigos y personas del entorno de la víctima, con el objetivo de reconstruir sus movimientos en los días previos al hallazgo. “El cuerpo de la víctima presenta algunas lesiones en la parte del tórax, en la cabeza y algunos cortes en la parte del pie. Eso es lo que se está trabajando y recabando indicios, con la toma de la mayor cantidad de testimonios que nos conduzcan para ver lo que hacía esta persona”, amplió Jara.

El cuerpo fue retirado durante la noche del martes y trasladado a la morgue judicial. Los resultados de la autopsia serán determinantes para orientar la investigación y definir si el caso escala hacia una instancia penal.

El hallazgo sacudió a Andacollo en una semana especialmente dura para la comunidad. Días antes, la localidad había registrado otra muerte: la de Teresa Muñoz, una mujer de 70 años que falleció a raíz de las lesiones sufridas tras ser embestida por una motocicleta en un incidente vial. Dos muertes en pocos días en una misma localidad del Norte Neuquino, cada una con sus propias circunstancias, pero ambas con el peso de lo inesperado sobre una comunidad pequeña.

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