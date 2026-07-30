República Dominicana formará a más de 40 mil docentes con un programa que prioriza habilidades digitales y alfabetización

El financiamiento acumulado desde 2020 respalda becas, especialidades, doctorados y actualización permanente para elevar la enseñanza en escuelas públicas dominicanas (Foto cortesía Ministerio de Educación)

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Más de 40 mil docentes del sistema educativo público de República Dominicana participan en programas de formación impulsados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para el año escolar 2026-2027, una estrategia del Ministerio de Educación orientada a reforzar la práctica pedagógica desde el inicio de clases y a sostener la mejora de los aprendizajes.

La iniciativa cuenta con una inversión acumulada de RD $15,758,751,676 (aproximadamente USD 263,000,000) desde el 16 de agosto de 2020, según informó el Ministerio de Educación. Durante ese período, 461,655 docentes recibieron beneficios en todo el país: 16,665 participaron en programas de posgrado, 2,700 obtuvieron becas de formación inicial y 432,290 accedieron a capacitación continua.

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Actualmente, 7.364 docentes cursan 146 programas de maestría, especialidades y doctorados en 23 instituciones de educación superior.

Formación continua para el ciclo 2026-2027

La mayor parte de la cobertura para el ciclo 2026-2027 se concentra en programas de formación continua definidos a partir de las prioridades del Ministerio de Educación para este año escolar. Entre ellos figura el Programa de Alfabetización en la Etapa Oportuna, con 10.370 docentes.

Capacitan a más de 40.000 docentes para el ciclo 2026-2027 en República Dominicana (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Diplomado CRECE Primaria, sigla de Construyendo Resultados Educativos para la Calidad y Equidad, reúne a 9.788 participantes. El programa de Habilidades Digitales alcanza a 9.500 docentes.

También integran la oferta el Congreso Nacional de Desarrollo de Competencias para el Bienestar Integral del Docente “Cuidar para Educar”, con 1.300 participantes, y los programas de Inglés, con otros 1.300 docentes.

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Entre esas líneas aparecen el Diplomado de Educación Inclusiva, con 270 docentes; el Diplomado en Investigación-Acción para la Transformación de la Práctica Educativa, con 1.000 participantes; el Diplomado en Manejo de Conflictos, con 160 docentes; y el Diplomado en Género y Educación: formación docente, transversalidad y género en el quehacer educativo, dirigido a 50 docentes.

Estas acciones responden a las áreas de formación priorizadas por el ministro de Educación Luis Miguel De Camps para 2026.

El financiamiento se extiende desde agosto de 2020 e impulsa rutas distintas de actualización profesional. Hay opciones que van del título avanzado a la capacitación permanente. Las cifras dejan ver el tamaño del despliegue nacional (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Inversión y alcance de la política oficial

La directora ejecutiva del INAFOCAM, Siullin Joa León, definió esta política como una inversión enfocada en el futuro de la educación dominicana. “Cada programa formativo que impulsamos está orientado a mejorar la práctica pedagógica en el aula y, en consecuencia, elevar la calidad educativa del sistema”, expresó.

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Joa León añadió que la formación continua y especializada constituye uno de los pilares para responder a los desafíos actuales de la educación. También sostuvo que la expansión de estos programas acompaña el arranque del año escolar 2026-2027 con una estructura de actualización profesional de alcance nacional.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha destinado desde agosto de 2020 la mayor inversión registrada en formación docente en el país a través del instituto. Ese financiamiento se canalizó al desarrollo profesional del magisterio en posgrados, formación inicial y capacitación continua.