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El salvadoreño Diego Peña acepta errores en el Premundial Sub-20 de Concacaf: “Lastimosamente nos tocó perder”

El defensa del combinado centroamericano juvenil relató el esfuerzo del grupo y el impacto de las equivocaciones frente a Estados Unidos, mientras el equipo calcula un escenario complejo para seguir con vida

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La selecciónsub-20 de El Salvadorperdió0-3 ante Estados Unidos en la segunda jornada de la fase de grupos del Premundial de Concacaf, y el defensa Diego Peña atribuyó la caída a fallas propias y a la falta de gol.

Tras el partido, Peña dijo en declaraciones a Concacaf que el equipo arrastra el mismo problema desde el debut: “Nos faltó el gol, desde el primer partido venimos con que no se nos da el gol y lastimosamente hemos perdido por errores de nosotros”.

La derrota fue la segunda del combinado salvadoreño en el torneo y dejó al equipo con un panorama ajustado para avanzar. En su próximo encuentro,

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El Salvador enfrentará a Haití y necesita ganar por diferencia de tres goles y que Cuba pierda por la misma diferencia ante Estados Unidos.

Peña insistió en que el grupo intentó competir sin conceder ventajas, aunque reconoció el costo de las equivocaciones: “Lastimosamente lo dimos todos con mis compañeros, esa era la idea de entregar todo y no regalar nada, pero son errores que pasan y el fútbol es así. Lastimosamente nos tocó perder”.

l combinado salvadoreño necesita vencer por tres tantos en su último juego y además depender de una caída de Cuba por ese mismo margen frente a Estados Unidos. (Cortesía: La Selecta_SLV)
l combinado salvadoreño necesita vencer por tres tantos en su último juego y además depender de una caída de Cuba por ese mismo margen frente a Estados Unidos. (Cortesía: La Selecta_SLV)

clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Si Estados Unidos, ya clasificado a los Juegos Olímpicos como anfitrión, gana la competencia regional, el cupo olímpico pasará al subcampeón del torneo.

El Premundial Sub-20 de CONCACAF, además de definir a los representantes regionales en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2027 —que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán—, otorga un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 al campeón del certamen. CONCACAF detalló que, si Estados Unidos —ya clasificado como anfitrión olímpico— logra el título, la plaza para los Juegos Olímpicos será asignada al subcampeón.

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En el historial del torneo, México lidera la estadística con 14 títulos, seguido por Estados Unidos con 3, Canadá, Costa Rica y Honduras con 2 cada uno, y El Salvador con una consagración registrada en 1964.

El conjunto juvenil sumó su segunda derrota en la fase de grupos y complicó su avance, luego de un partido en el que el marcador se definió por tres tantos de diferencia. (Cortesía: La Selecta_SLV)
El conjunto juvenil sumó su segunda derrota en la fase de grupos y complicó su avance, luego de un partido en el que el marcador se definió por tres tantos de diferencia. (Cortesía: La Selecta_SLV)

La selección sub-20 de El Salvador afrontará su último partido de la fase de grupos frente a Haití, con la obligación de ganar y la expectativa de un resultado favorable en el otro encuentro del grupo para buscar la clasificación.

La fase final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 se aproxima con la definición de los equipos que buscarán un lugar en la próxima Copa Mundial de la categoría. La ronda de cuartos de final reunirá a los ocho mejores equipos del torneo, compuestos por los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, seleccionados según su rendimiento en la primera fase.

Los cruces de cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los enfrentamientos se organizarán en función de la tabla general: el primer clasificado de la fase de grupos enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Los ganadores de estos duelos avanzarán a las semifinales, que tendrán lugar el 7 de agosto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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