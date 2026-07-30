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Más de 650 camiones esperan en Neuquén para cruzar a Chile con temperaturas bajo cero

La derivación del tráfico pesado desde el Paso Cristo Redentor en Mendoza —que se encuentra cerrado— saturó los cruces neuquinos, donde el tránsito se libera en tandas de 60 vehículos. Los pasos internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré

La derivación del tráfico pesado desde el cerrado Paso Cristo Redentor en Mendoza saturó los cruces neuquinos, donde el tránsito se libera en tandas de 60 vehículos y las temperaturas en la cordillera llegan a 8 grados bajo cero
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Más de 650 camiones permanecieron detenidos este miércoles a lo largo de distintos puntos de la provincia de Neuquén, a la espera de poder cruzar hacia Chile por el Paso Internacional Pino Hachado, pese a que Vialidad Nacional habilitó el tránsito pasadas las 10:30. La fila en ese corredor fronterizo se extendía sobre las rutas nacionales 22 y 40, mientras que en el Paso Internacional Cardenal Samoré —sobre la RN 231— los camiones acumulados ocupaban unos 4 kilómetros de calzada.

El comunicado oficial de Vialidad Nacional, emitido a las 10:05 de hoy, confirmó la habilitación del paso Pino Hachado para todo tipo de vehículos, aunque con una serie de advertencias: calzada con hielo en sectores, viento, cielo cubierto, baja adherencia, presencia de animales sueltos y posible caída de rocas en el kilómetro 48.

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La portación obligatoria de cadenas rige para quienes transiten por ese corredor. En el caso del Cardenal Samoré, el parte emitido a las 08:35 del mismo día también indicó habilitación con precaución, con pronóstico de nieve para la tarde y recomendación de mantener distancias de frenado.

La apertura del paso no disolvió la acumulación de vehículos. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó a LM Neuquén que la liberación del tránsito se realizó en tandas de aproximadamente 60 camiones, con el objetivo de ordenar la circulación y evitar una mayor concentración en la zona del cruce. “Está habilitado, está lloviendo y neviscando en la zona alta de la cordillera. Por el momento se van liberando tandas de 60”, señaló el funcionario. La proyección para la jornada era que entre 100 y 120 vehículos pudieran completar el cruce, aunque Cruz aclaró que la cifra definitiva recién se conocería por la noche.

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La derivación del tráfico pesado desde el cerrado Paso Cristo Redentor en Mendoza saturó los cruces neuquinos, donde el tránsito se libera en tandas de 60 vehículos y las temperaturas en la cordillera llegan a 8 grados bajo cero

El problema de fondo es estructural: mientras una cantidad limitada de transportes logra pasar, otros nuevos continúan llegando a la provincia. “Uno libera 100 camiones, pero llegan 150”, resumió el titular de Defensa Civil para explicar la dificultad de reducir las filas. La mayor concentración se registraba en Las Lajas, Zapala y Cutral Co, con algunos vehículos también en Arroyito.

El origen del colapso está en el cierre del Paso Cristo Redentor, en Mendoza, que permanece sin fecha de reapertura por nevadas en alta montaña. Según la normativa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cuando un paso queda fuera de servicio, los vehículos deben derivarse al siguiente cruce habilitado hacia el sur.

Eso redirigió hacia Neuquén el flujo que habitualmente transita por Mendoza. El jefe de Tránsito Rural de Las Lajas, Gustavo Herrera, precisó a Diario Río Negro que el escenario se extendía ya por cuatro días en la región, con 237 camiones distribuidos en los retenes de Zapala y Las Lajas hasta la mañana del miércoles. Algunos conductores llevaban más de 48 horas de espera.

Cruz también señaló que los pasos fronterizos neuquinos operan en horarios acotados, a diferencia del corredor Cristo Redentor, que habitualmente funciona las 24 horas. Esa diferencia de capacidad operativa limita el ritmo al que se puede descomprimir la situación.

El comunicado de Vialidad Nacional
El comunicado de Vialidad Nacional

El panorama podría agravarse en los próximos días. Defensa Civil mantiene contacto permanente con las autoridades de Mendoza, que advirtieron sobre la circulación de aproximadamente 800 camiones que podrían dirigirse hacia la provincia.

Cruz aclaró que todavía no existe una cifra exacta de cuántos efectivamente llegarán, dado que algunos se encuentran en el norte mendocino y otros recién comienzan a atravesar esa provincia. “Tenemos un flujo vehicular constante de alrededor de 800 camiones que podrían estar circulando y llegando hasta acá”, sostuvo.

A eso se suma la variable climática: desde la noche del miércoles se esperaba una intensificación de lluvias, nevadas, viento y bajas temperaturas en la zona cordillerana. Durante la mañana se registraron temperaturas de entre -7 y -8 °C en distintos tramos de la cordillera, con condiciones que podrían mantenerse inestables hasta el domingo.

Además, del lado chileno, habitualmente entre 100 y 120 camiones esperan completar los trámites para ingresar a la Argentina, y las autoridades de Chile pueden solicitar el cierre del paso cuando las condiciones meteorológicas se deterioran en su territorio.

La información sobre el Paso Internacional Pino Hachado
La información sobre el Paso Internacional Pino Hachado

Ante la extensión del operativo, la Secretaría de Emergencias desplegó puestos médicos avanzados en Cutral Co y Las Lajas. En Zapala, la atención se brinda desde la base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). También se reforzó la presencia de personal de Seguridad Vial, Policía y los equipos municipales.

Más del 90% del personal operativo de la Secretaría de Emergencias se encuentra desplegado en distintos puntos de la provincia, con cobertura sobre las rutas 22, 40, 237 y 242, y los corredores de los Siete Lagos, Villa Pehuenia, Caviahue-Copahue, Arroyito, Zapala y Pino Hachado.

Las autoridades también analizan instalar nuevos puestos en Añelo y Chos Malal, ante la posibilidad de que algunos transportes intenten ingresar por el norte neuquino. Cruz calificó el operativo como uno de los mayores despliegues que le tocó observar en la última década.

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