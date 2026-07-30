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Para qué servía realmente la misteriosa ranura trasera de tu primera PlayStation

Durante el proceso de desarrollo de la primera consola, Sony incluyó el Puerto Paralelo I/O con el objetivo de permitir futuras expansiones oficiales

PlayStation 1 - consola - ranura - tecnología - 29 de julio
La comunidad de jugadores y fabricantes externos encontró en este puerto una oportunidad que Sony no había previsto. (Composición Infobae: Niko guti2006 / elretroconsolero)
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En los foros de usuarios de Reddit, una pregunta recurrente ha generado debate y curiosidad: ¿para qué servía realmente esa misteriosa ranura ubicada en la parte trasera de la primera PlayStation? Este puerto, conocido técnicamente como Puerto Paralelo I/O, fue un elemento que, lejos de ser un simple detalle técnico, terminó por tener una historia peculiar dentro del mundo de los videojuegos.

Aunque Sony lo diseñó con una finalidad específica, el uso que finalmente le dieron los jugadores fue completamente opuesto a lo que la compañía había anticipado.

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Función original del Puerto Paralelo en la PlayStation

Durante el proceso de desarrollo de la primera PlayStation, Sony incluyó el Puerto Paralelo I/O con el objetivo de permitir futuras expansiones oficiales. La intención era dotar a la consola de una vía para incorporar periféricos que pudieran ampliar sus capacidades.

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Durante el proceso de desarrollo de la primera PlayStation, Sony incluyó el Puerto Paralelo I/O. (elretroconsolero)

Entre los dispositivos que se planearon en un inicio figuraban módems para conectar la consola a redes emergentes, unidades de disquete o discos duros para incrementar la memoria y adaptadores que permitieran interconectar varias consolas.

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A pesar de estos planes, en la práctica Sony apenas lanzó accesorios oficiales para este puerto. El único producto que llegó al mercado de manera limitada fue un cable de enlace, poco común y de distribución restringida.

Por lo tanto, para la mayoría de los usuarios, la ranura trasera permaneció como un misterio sin resolver, una pieza de hardware que raramente tuvo utilidad visible en el uso cotidiano de la consola.

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En la práctica Sony apenas lanzó accesorios oficiales para este puerto. (Reddit: r/psx)

Cómo los jugadores aprovecharon el Puerto Paralelo de la PlayStation

La comunidad de jugadores y fabricantes externos encontró en este puerto una oportunidad que Sony no había previsto. El Puerto Paralelo I/O ofrecía acceso directo tanto a la memoria principal como al procesador de la PlayStation, lo que permitía una manipulación profunda del sistema. Aprovechando este acceso, terceros desarrollaron dispositivos como GameShark, Pro Action Replay y Xploder.

Estos cartuchos, al conectarse a la ranura, ofrecían funcionalidades que se alejaban completamente de los planes originales de Sony. Primero, permitían modificar el código del juego en tiempo real, lo que posibilitaba activar trucos especiales: salud inagotable, municiones infinitas, acceso a personajes ocultos y atravesar paredes.

Este tipo de manipulación abrió la puerta a una experiencia de juego alterada que resultaba imposible mediante los métodos tradicionales.

El PlayStation 1 se lanzó primero en Japón el 3 de diciembre de 1994. REUTERS/Claudia Greco
El PlayStation 1 se lanzó primero en Japón el 3 de diciembre de 1994. REUTERS/Claudia Greco

En segundo lugar, estos dispositivos facilitaban eludir el bloqueo de región impuesto por Sony. Gracias a ellos, era posible reproducir juegos importados de otras zonas del mundo, como Japón, sin necesidad de modificar físicamente la consola. Esto democratizó el acceso a títulos que, de otra manera, habrían sido inaccesibles para usuarios de América o Europa.

Finalmente, una de las funciones más controvertidas fue la posibilidad de utilizar el puerto para la ejecución de copias piratas. Los cartuchos podían detener el giro del disco óptico, lo que habilitaba el conocido “Swap Trick”.

Con este método, el usuario iniciaba la consola con un disco original, el cartucho detenía el lector, y el jugador podía intercambiar el disco por una copia grabada en CD-R. De este modo, se podían cargar copias de seguridad sin coste adicional.

PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
Sony ha lanzado 5 generaciones principales de consolas de sobremesa, además de modelos portátiles y ediciones especiales o mini. (Europa Press)

Decisión de Sony: eliminación del Puerto Paralelo en modelos posteriores

La masificación de estos usos no autorizados llevó a Sony a replantear su estrategia. Al identificar que el puerto paralelo se empleaba, en su mayoría, para modificar juegos y facilitar la piratería, la compañía optó por eliminar esta característica en las versiones posteriores de la consola. A partir del modelo SCPH-9000 y en la variante PSone, el Puerto Paralelo I/O desapareció por completo.

Esta medida permitió a Sony reducir los costos de producción y, al mismo tiempo, limitó significativamente el mercado de dispositivos como GameShark y Pro Action Replay en formato físico.

Así, la ranura trasera que había sido concebida como una puerta hacia la expansión oficial terminó convirtiéndose en un símbolo de las tensiones entre la creatividad de la comunidad y el control de las compañías sobre el hardware.

Este caso sigue siendo un tema frecuente en comunidades como Reddit, donde se analizan las implicancias técnicas y culturales de una simple ranura que, lejos de ser un accesorio menor, marcó una etapa en la historia de la PlayStation y en la relación entre fabricantes y usuarios.

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