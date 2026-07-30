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Oposición denuncia que reforma constitucional busca convertir a Nicaragua en “patrimonio hereditario” del régimen

Ruta del Cambio señala que la nueva propuesta convierte la Constitución en un instrumento hereditario y pide medidas de parte de la comunidad internacional

Ruta del Cambio rechazó la reforma constitucional presentada ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 28 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Ruta del Cambio rechazó la reforma constitucional presentada ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 28 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
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El partido nicaragüense Ruta del Cambio emitió un comunicado oficial para rechazar de forma categórica la iniciativa de reforma constitucional presentada ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. El documento, firmado por Félix Maradiaga, presidente de la agrupación, advierte que la propuesta oficialista busca establecer un “período efectivo de siete años renovables” para la presidencia y consolidar la exclusión legal de toda oposición en los procesos electorales, lo que, según la organización, no constituye una reforma constitucional sino una formalización jurídica del despojo de la soberanía popular.

Ruta del Cambio sostiene que la reforma representa “el acto final de una usurpación sostenida con la sangre de abril de 2018, con la cárcel, el destierro, la desnacionalización y la confiscación arbitraria”. La agrupación denuncia que el régimen pretenden convertir la Constitución en “la escritura de propiedad de la familia Ortega-Murillo y a Nicaragua en un patrimonio hereditario”.

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El comunicado enfatiza que una Asamblea Nacional sometida al Ejecutivo y un Poder Judicial subordinado no pueden conferir legitimidad a la imposición de reformas arbitrarias. Ruta del Cambio insiste en que “ningún texto constitucional puede convertir a una familia en propietaria de una nación” y advierte que cualquier disposición aprobada mediante este proceso carece de autoridad moral y democrática. “Quienes la impulsen, aprueben o ejecuten deberán responder por sus responsabilidades políticas y jurídicas”, señala el documento.

Ruta del Cambio afirmó que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan convertir la Constitución de Nicaragua en un instrumento de control familiar del poder. (REUTERS/Fausto Torrealba/File Photo)
Ruta del Cambio afirmó que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan convertir la Constitución de Nicaragua en un instrumento de control familiar del poder. (REUTERS/Fausto Torrealba/File Photo)

Ruta del Cambio exige elecciones auténticas y rechaza la exclusión política en Nicaragua

En uno de sus apartados principales, la organización política resalta que “sin competencia política no hay elección”. Ruta del Cambio afirma que un proceso electoral donde el gobernante decide quién puede competir, elimina partidos políticos, destierra candidatos y controla el conteo de votos “no constituye una elección”, sino “simplemente una ceremonia de ratificación dinástica”.

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Por ese motivo, Ruta del Cambio reiteró su exigencia de elecciones libres, competitivas y transparentes, con observación internacional, libertad plena para los presos políticos, retorno seguro de los desterrados y restitución de la nacionalidad y bienes confiscados a quienes fueron despojados de ellos.

La agrupación también hace un llamado a la comunidad internacional a no validar lo que califica como “farsa”. Agradece las voces que han denunciado el deterioro institucional en Nicaragua y exhorta a los Estados democráticos de América y Europa a declarar que no reconocerán ninguna “renovación surgida de este mecanismo fraudulento”. Ruta del Cambio considera que esta postura debe ir acompañada de acciones concretas para aumentar el costo político y jurídico para quienes “continúan destruyendo el Estado de derecho”.

Ruta del Cambio afirmó que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan convertir la Constitución de Nicaragua en un instrumento de control familiar del poder. (EFE/Jorge Torres)
Ruta del Cambio afirmó que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan convertir la Constitución de Nicaragua en un instrumento de control familiar del poder. (EFE/Jorge Torres)

El comunicado concluye convocando a los nicaragüenses a no consentir la imposición de la dictadura, dentro y fuera del país, en todos los espacios sociales: “La dictadura puede imponer su legalidad, pero no puede fabricar nuestro consentimiento de una nación que aspira a vivir en libertad”,

Ruta del Cambio señala que “Nicaragua le pertenece a su pueblo” y que la República ha sido secuestrada, pero ningún secuestro es eterno. La agrupación concluye que “la libertad, la democracia y el Estado de derecho serán restaurados por la voluntad soberana de los nicaragüenses”.

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