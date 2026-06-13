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Los usuarios de Pokémon Champions ya pueden reclamar un regalo especial con este código gratuito

The Pokémon Company ha lanzado una recompensa especial por tiempo limitado que permite obtener una de las monedas más importantes del juego sin gastar dinero

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Pokémon Champions, de Nintendo.
Pokémon Champions, de Nintendo.

Los usuarios de Pokémon Champions ya tienen disponible un nuevo regalo gratuito dentro del juego. Con motivo de la celebración del Campeonato Internacional de Norteamérica (NAIC) 2026, los jugadores pueden reclamar 500 Puntos de Victoria (PV) mediante un código especial de Regalo Misterioso, una recompensa que permitirá fortalecer equipos y adquirir diferentes objetos dentro del título.

La distribución forma parte de las actividades promocionales relacionadas con el torneo NAIC 2026, que se celebrará del 12 al 14 de junio en Nueva Orleans. Además, este campeonato marcará un hito para la franquicia, ya que será el primer gran evento internacional en el que Pokémon Champions debutará como software oficial para los combates del circuito VGC (Video Game Championships).

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Pokémon Champions, de Nintendo.
Pokémon Champions, de Nintendo.

El código gratuito para reclamar 500 Puntos de Victoria

The Pokémon Company ha puesto a disposición de todos los jugadores el siguiente código de Regalo Misterioso:

Código: CHAMP10NSATNA1C

Recompensa: 500 Puntos de Victoria (PV)

Aunque la cantidad no representa una suma especialmente elevada, los PV son una de las monedas más importantes del juego, por lo que cualquier recompensa gratuita resulta valiosa para quienes buscan mejorar sus equipos competitivos.

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Los jugadores pueden utilizar estos puntos para reclutar nuevos Pokémon, modificar estadísticas, cambiar movimientos o comprar objetos disponibles en la tienda.

Pokémon Champions regala puntos del juego totalmente gratis.
Pokémon Champions regala puntos del juego totalmente gratis.

Qué son los Puntos de Victoria en Pokémon Champions

Los Puntos de Victoria, conocidos también como PV, constituyen la principal moneda interna de Pokémon Champions.

Su importancia radica en que permiten realizar numerosas acciones relacionadas con la personalización y el desarrollo de los equipos. Gracias a ellos, los entrenadores pueden optimizar las características de sus criaturas, acceder a nuevos recursos y preparar estrategias para los combates competitivos.

Debido a ello, conseguir puntos adicionales mediante códigos promocionales se ha convertido en una de las formas más apreciadas por la comunidad para avanzar sin necesidad de invertir recursos adicionales.

Cómo canjear el código de Regalo Misterioso

Los jugadores que aún no hayan utilizado la función de Regalo Misterioso deberán completar primero el tutorial inicial y acceder al menú principal del juego.

Una vez desbloqueada esta opción, el proceso es sencillo:

  1. Entrar en el Menú secundario, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.
  2. Seleccionar la opción Regalo Misterioso.
  3. Introducir el código CHAMP10NSATNA1C.
  4. Pulsar en Confirmar.
  5. Acceder a la Bandeja de entrada, identificada con el icono de un buzón, para recoger la recompensa.

El código solo puede utilizarse una vez por cuenta.

Pokémon Champions, de Nintendo.
Pokémon Champions, de Nintendo.

Es necesario tener conexión a internet

Para validar cualquier código de Regalo Misterioso es obligatorio disponer de conexión a internet.

Sin embargo, The Pokémon Company ha aclarado que en este caso no es necesario contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online para obtener los 500 Puntos de Victoria.

Esto permite que todos los jugadores que tengan acceso al juego puedan reclamar la recompensa sin requisitos adicionales.

El NAIC 2026 marcará un momento importante para Pokémon Champions

La distribución del código coincide con la celebración del Campeonato Internacional de Norteamérica, uno de los eventos más importantes del calendario competitivo de Pokémon.

El torneo se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de junio en Nueva Orleans y servirá como escenario para el estreno de Pokémon Champions dentro de los combates oficiales del circuito VGC.

Pokemon Champions
(Pokemon Works)

Este debut supone un paso importante para el nuevo título, que busca convertirse en una de las principales referencias de la escena competitiva de la franquicia.

Además, poco después de finalizar el NAIC 2026, está previsto el lanzamiento de la versión para dispositivos móviles, una expansión que permitirá a más entrenadores participar en combates desde teléfonos y tabletas.

Con este nuevo código gratuito, The Pokémon Company continúa impulsando la llegada de Pokémon Champions y ofreciendo incentivos a una comunidad que ya se prepara para el inicio de una nueva etapa dentro de los videojuegos competitivos de Pokémon.

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