San Cayetano, en vivo: Axel Kicillof apareció en la congregación y criticó al Gobierno por la Ley de Tierras

Cada 7 de agosto, la festividad de San Cayetano convoca a miles de fieles en la Argentina y tiene su centro en Liniers, donde la devoción al santo del pan y el trabajo se combina este año con una marcha social y sindical que partirá desde el santuario hacia Plaza de Mayo.
La jornada también estará marcada por condiciones meteorológicas favorables en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde se espera una máxima de 13°C y una noche fría con el termómetro cerca de 8°C, después de una mejora del tiempo y con vientos del sudoeste en disminución.
Desde la madrugada se formaron largas filas para ingresar al templo, acercar estampas y espigas de trigo, recibir la bendición y participar de ceremonias religiosas durante todo el día. El santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, se consolidó con los años como uno de los principales lugares de peregrinación católica del país.
La celebración se realiza el 7 de agosto porque esa fecha coincide con el aniversario de la muerte de Cayetano de Thiene, ocurrida en 1547. Nacido en Vicenza y formado inicialmente en Derecho, orientó su vida al servicio religioso después de pasar por la corte papal como secretario de Julio II.
Grabois dijo que el Gobierno impulsa “un plan de destrucción y de miseria planificada”
El diputado nacional Juan Grabois sostuvo esta mañana que el Gobierno nacional impulsa “un plan de destrucción y de miseria planificada”. Su declaración fue durante la movilización de hoy que partió de Liniers hacia Plaza de Mayo para reclamar por paz, pan, tierra, techo y trabajo, en torno al día de San Cayetano.
Entre los datos que puso en el centro de su intervención, Grabois advirtió que los cooperativistas dejaron de percibir $78.000 de complemento salarial y afirmó que la medida alcanza a casi un millón de personas. Según explicó, se trata de trabajadores de la economía popular que cumplen tareas en ollas populares, talleres de costura y centros de reciclado.
En sus declaraciones, describió un deterioro extendido entre los trabajadores y señaló que el impacto golpea con más fuerza a quienes integran la economía popular. “Estamos atravesando una situación terrible, donde todos los laburantes la están pasando mal, pero muy particularmente los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, afirmó.
Agradecimientos y la llegada del Papa a Argentina: la palabra de los fieles en San Cayetano
Desde Liniers, Milagros, movilera de Infobae a las 9, recabó testimonios durante la pegrinación por San Cayetano. “Vengo a agradecer porque soy madre de siete hijos y tengo la esperanza de poder continuar en la vida, aunque tengamos adversidades, y vuelva a salir el sol”, dijo una mujer.
“Hay que tener el pan cada día para poner en la mesa, tengo trabajo y, a su vez, tengo una pensión. Hago locro para vender. Estoy edificando un techo para ellos. Estoy muy agradecido a San Cayetano porque también me da salud”, dijo emocionada.
Otro de los testimonios, de cara a la próxima visita de León XIV al país, una creyente expresó: “Va a ser emocionante que el Papa vaya a estar acá”. Y agregó sobre el patrono del pan y el trabajo: “Me cumplió trabajo y la salud de mis hijos y nietos”, agregó otra creyente.
Las columnas de la UTEP y CGT ya marchan por avenida de Mayo
Las columnas de la UTEP y CGT se dirigen hacia la Plaza de Mayo, lugar en donde a las 13 horas se realizará el acto central.
Anteriormente, Monseñor García Cuerva, bendijo las herramientas en Liniers, habló de paz, de la llegada del papa León XIV a la Argentina, del derecho al trabajo. Y a las 11 dará su misa tradicional. En la bendición estuvo acompañado por el cura párroco del santuario Lucas Arguimbau.
Así fueron las primeras horas durante la vigilia por San Cayetano
Esta madrugada, como cada año, se reunieron los primeros fieles que ingresaron a la Basílica de San Cayetano, en Liniers.
Largas filas de personas que se encolumnaron entre el vallado dispuesto en los alrededores del santuario, en donde a cada hora se celebra una misa en honor al santo patrono del pan y el trabajo.
“Vengo a acompañar a un pueblo que está sufriendo”, dijo Axel Kicillof en Liniers
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está en Liniers, en la peregrinación por San Cayetano. “No venimos a tener ningún protagonismo, es un día de fe, la idea no es partidizar, vengo a acompañar a un pueblo que está sufriendo”.
Y agregó: “Fue lamentable la represión policial (de ayer), es un acto político que hacen, pegarle a la gente, reprimir a gente pacífica”, dijo sobre los disturbios registrados en Plaza de Mayo este último jueves.
Y también atacó al Gobierno por la Ley de Tierras. “Una ley que la fue cambiando, quedó un 10%. Es un Gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos. Hay que defender la soberania, no pueden estar rematando el país. Este modelo nos lleva a un callejón, sin salida, es un desastre”, agregó ante la prensa.
García Cuerva bendijo las herramientas de trabajo
El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, se acercó a la avenida Rivadavia, a metros del santuario de San Cayetano para bendecir las herramientas de trabajo. Allí se concentran gran parte de los movimientos sociales.
Testimonios y promesas en la peregrinación a San Cayetano
Miles de fieles se acercaron esta mañana a la Basílica de San Cayetano en Liniers para participar de la tradicional peregrinación del 7 de agosto.
Desde temprano, las filas se dividieron entre quienes ingresaron directo a misa y quienes esperaron para ver la imagen del santo. El primer testimonio recogido por la movilera impactó por su crudeza: “Vengo a pedir trabajo. Hace dos meses que estoy sin empleo y vivo con el sueldo de mi señora, pero es muy difícil”, explicó un peregrino. Otros relataron situaciones similares, pidiendo “trabajo de lo que sea” y agradeciendo lo conseguido hasta el momento.
Entre los fieles también hubo quienes viajaron desde el interior, como una mujer de Roque Pérez, para agradecer “el pan de cada día y el trabajo”. Varias personas llevaron estatuas pequeñas de San Cayetano como parte de promesas personales. “Hace cuatro años que le traigo la estatua, agradezco y pido por quienes están sin trabajo”, dijo una devota.
Miles de fieles se acercaron al santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, para pedir trabajo, agradecer y manifestar sus necesidades. La jornada, marcada por la fe y la devoción, pone en primer plano las dificultades económicas y sociales que afectan a la comunidad. El santuario se convirtió en un termómetro social, donde las historias de quienes asisten reflejan la profundidad de la crisis.
La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma— encabezan hoy una nueva marcha de San Cayetano desde el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, a diez años de la primera peregrinación que reunió a casi 300 mil personas bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo: la misma fórmula que el papa Francisco definió como “derechos sagrados” y colocó en el centro de la agenda de los movimientos populares a nivel mundial.
Hay una curiosa paradoja en la historia religiosa argentina: uno de los santos con el que más profundamente se identifica nuestro pueblo, aquel que cada 7 de agosto convoca multitudes en las iglesias a él dedicadas a lo largo y ancho del país, nació a miles de kilómetros de estas tierras. San Cayetano, el santo del pan y del trabajo, parece tener una biografía escrita con los mismos trazos que forman nuestra identidad nacional: una mezcla de pueblos, culturas, lenguas y caminos.