San Cayetano, en vivo: Axel Kicillof apareció en la congregación y criticó al Gobierno por la Ley de Tierras

Desde la madrugada se formaron largas filas para ingresar al templo, acercar estampas y espigas de trigo

Cada 7 de agosto, la festividad de San Cayetano convoca a miles de fieles en la Argentina y tiene su centro en Liniers, donde la devoción al santo del pan y el trabajo se combina este año con una marcha social y sindical que partirá desde el santuario hacia Plaza de Mayo.

La jornada también estará marcada por condiciones meteorológicas favorables en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde se espera una máxima de 13°C y una noche fría con el termómetro cerca de 8°C, después de una mejora del tiempo y con vientos del sudoeste en disminución.

Desde la madrugada se formaron largas filas para ingresar al templo, acercar estampas y espigas de trigo, recibir la bendición y participar de ceremonias religiosas durante todo el día. El santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, se consolidó con los años como uno de los principales lugares de peregrinación católica del país.

La celebración se realiza el 7 de agosto porque esa fecha coincide con el aniversario de la muerte de Cayetano de Thiene, ocurrida en 1547. Nacido en Vicenza y formado inicialmente en Derecho, orientó su vida al servicio religioso después de pasar por la corte papal como secretario de Julio II.